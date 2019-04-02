Один из них подерётся с Хабибом. Холлоэуй — Порье. LIVE

13 апреля в Атланте, штат Джорджия, США, состоится 236-й номерной турнир UFC. В главном событии действующий чемпион полулёгкого веса Макс Холлоуэй (20-3) поднимется на категорию выше, чтобы поспорить там за временный титул с Дастином Порье (24-5).

Бойцы однажды сходились в клетке, это случилось в далёком 2012 году. Тогда победу болевым приёмом одержал Порье. Однако с тех пор Холлоуэй сделал гигантский шаг по карьере: одержал 13 побед подряд, завоевал сначала временный, а позже и неоспоримый титул чемпиона полулёгкого веса, защитив его в последствии дважды.

Победитель с большой долей вероятности проведёт объединительный поединок с действующим чемпионом UFC в категории до 70 килограммов Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Орёл рассказал журналистам на последней встрече со СМИ в Москве, 2 апреля.

«Когда позвонил Путин, я был окружён полицией». Хабиб дал большое интервью Нурмагомедов наконец пообщался с российской прессой и всё ей рассказал.

Соглавным событием UFC 236 поставили другой бой за временный титул — теперь уже в среднем весе. Разыграют пояс Исраэль Адесанья и Келвин Гастелум. Второй уже должен был подраться за звание неоспоримого чемпиона с Робертом Уиттакером, однако тот угодил в больницу с тяжёлым заболеванием кишечника в ночь перед поединком.

2 апреля

19:30 Хабиб Нурмагомедов рассказал о возвращении в смешанные единоборства. В настоящий момент Нурмагомедов отбывает дисквалификацию после потасовки с членами команды Конора Макгрегора. Предполагается, что Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в сентябре 2019 года.



«Что касается соперника — там всё определено. Со мной предлагали подраться Тони Фергюсону, но он отказался, у него там свои проблемы. Скорее всего, я вернусь в сентябре, а соперником будет победитель пары Холлоуэй — Порье. Они подерутся за временный титул в лёгком весе.

Интереснее было бы с Холлоуэем. У него победная серия из 13 боёв — самая большая в UFC. Если он выиграет Порье, станет ещё и чемпионом в двух весах. Он большой, даже чуть побольше меня, так что будет интересно для публики. Хороший боец, выносливый, достойный соперник», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.