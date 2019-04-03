Чемпион «Твиттера». Макгрегор вконец обнаглел: теперь он задел жену Хабиба

Потом скажет, что это всего лишь бизнес.

«Завтра Конор снова напишет, что возвращается, и все СМИ это тут же подхватят. Он для этого и закинул это всё. И с UFC у него не получилось договориться о доле. Хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет без него деньги, вот и делает так. Я понимаю, зачем Макгрегор объявил об уходе. Это как ревнивая жена, которая говорит чуть что «я ухожу».

Это фрагмент речи Хабиба Нурмагомедова во время встречи в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Вероятно, именно на эти слова отреагировал Макгрегор, когда в очередной раз решил поддеть своего обидчика в «Твиттере». Только теперь Конор превзошёл самого себя.

«Твоя жена — полотенце, приятель», — написал ирландец и приложил фото Нурмагомедова со свадьбы, где рядом с ним его невеста в мусульманском головном уборе.

Спустя 15 минут Макгрегор удалил твит. Но Сеть сохранила это бессовестное послание навсегда.

Сейчас «твиттер» ирландца напоминает алтарь, посвящённый Поли Малиньяджи. Конор выкладывает фотки со спарринга с американцем итальянского происхождения, где он непременно попадает по Поли. Так он мстит экс-чемпиону мира по боксу за нападение на своего друга Артёма Лобова.

Малиньяджи и Лобов, вероятнее всего, скоро встретятся в боях без перчаток лиги BKFC, а накануне они повздорили при личной встрече. Всё закончилось пощёчиной в исполнении Малиньяджи, и этот «лещ» прилетел Артёму ровно через год, после такого же в исполнении Хабиба.

«Ты назвал меня ссыкуном!» За что Хабиб предъявил Лобову. Видео Нурмагомедов поговорил на повышенных тонах с другом Макгрегора.

Однако два последних поста Макгрегора всё-таки о другом. Последнее послание, очевидно, предваряет новое возвращение Конора в клетку. В нём написано: «Сюрприз, сюрприз...» В своё время, победив Нейта Диаза в реванше, Конор прокричал в микрофон: «Сюрприз, сюрприз, ублюдки! Король вернулся». В общем, сложно не понять этот намёк.

«Ты настолько боишься Хабиба, ха-ха? Я бы тоже боялся» Макгрегор объявил об отставке. В «Твиттере» над ним смеются.

Предпоследним постом в «Твиттере» Макгрегор снова пытается добиться реванша от кого-то, кого он зовёт «трусливой крысой». Вероятно, речь о Хабибе Нурмагомедове, который в прошлом октябре за четыре неполных раунда избил Макгрегора в стойке, на земле, а в итоге ещё и заставил его постучать ладонью (нет, не по щеке Лобова) в знак сдачи. Конор пишет:

«Не бойся реванша, ты, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут делать, как всегда».

Проиграв Хабибу, Конор пусть и не сразу, но нашёл в себе силы признать силу соперника. А также выразил намерение заслужить реванш с Нурмагомедовым через победу хотя бы над кем-то из лёгкого веса. Говорилось, что ирландец подерётся с Дональдом Серроне (за победу над которым, при всём уважении, титульник давать не должны), а также был слух о возможной встрече Макгрегора с Тони Фергюсоном в претендентском бою.

Однако позже Конор, видимо, осознал, что драться за возможность вернуть должок Хабибу слишком рискованно. Особенно для человека, который последний раз побеждал в далёком 2016 году. Гораздо проще ведь сработать по старой схеме — привлечь внимание фанатов болтовнёй, раскачать соперника оскорблениями и надавить на руководство пустыми угрозами об уходе.

Макгрегор: я проиграл честно и справедливо. Но я вернусь Конор наконец поделился мыслями о поражении Хабибу. Речь получилась развёрнутой и содержательной.

Из близких Хабибу на последние оскорбления от Конора пока отреагировал только менеджер Али Абдель-Азиз. Импульсивный представитель самого могущественного агентства, занимающегося делами бойцов ММА, зачастую ведёт себя не намного лучше Макгрегора (в последнем послании Али, например, называет Конора насильником, что порка совсем не доказано), но в этом случае он скорее прав. Оскорблять семью и религию — недопустимо.

«Этот парень несёт чушь, оскорбляет чужую жену, смеётся над религией и верой. Он даже не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман. Религия и семья — табу, не надо это трогать. Посмотрим, что теперь будут говорить СМИ. Конор, ты попал. Он — насильник и сволочь», — написал в «Твиттере» Абдель-Азиз.