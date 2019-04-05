Реванш Конора с Хабибом всё ближе. А нужен ли он?

«Я хочу двигаться вперёд с моими поклонниками всех вероисповеданий и всех слоёв населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне», — озарил «Твиттер» Макгрегор. После продолжительной перебранки с Хабибом, насмешек над мусульманскими традициями и «пенсии» длиной в девять дней ирландец принял решение о возвращении в клетку. Благо что соперников не пересчитать – выбирай любого!

Конор, дела ещё не закончены! Пять боёв для Макгрегора …которые мы, возможно, уже не увидим.

Но ирландца, как и всю карьеру, манят деньги… Очевидно, за кем вернулся Конор: этот непобеждённый Нурмагомедов продолжает затуманивать разум эксцентричного Ноториуса. А где Макгрегор, там и исполнения его желаний – UFC уже потирает руки от реальности повторного супербоя. Который, к слову, видится ещё более неоднозначным, чем битва в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года — тогда, по логике, именно обладатель временного титула Тони Фергюсон должен был разделить восьмиугольник с россиянином.

Давайте рассуждать.

Плюс: красивое зрелище на уровне высокобюджетного сериала

Только представьте такой сюжет кинокартины: два гангстерских клана, представляющих разные идеологии и ценности, сходятся в центре Лас-Вегаса в перестрелке. Их боссы решают выяснить, кто хозяин мира. И, казалось бы, есть победитель, время давать титры… Но тут драка возобновляется и перерастает в масштабное побоище, которое криминальная Америка до сей поры ещё не видела.

Именно таким и получился первый бой Нурмагомедов — Макгрегор. Продолжительные стычки команд и искренняя, лютая ненависть друг к другу свели врагов в клетке. Форменное избиение во втором раунде сменяется равным боем в стойке в третьей пятиминутке. И вот рука Хабиба обхватывает бородатый подбородок ирландца, а рефери Хёрб Дин разнимает спортсменов. Приближая не только развязку боя, но и начало нового этапа противостояния двух великих спортсменов.

Нурмагомедов поддался эмоциям, и, подобно орлу, вылетел из клетки на готовившихся войти в октагон товарищей Макгрегора. Россиянину показалось мало триумфа – шоу продолжилось… И длится по сей день.

Минус: удар по всем фронтам. Трешток переходит все границы

— Твоя жена — полотенце, приятель.

— Ты просто насильник. Ты лицемер, который не способен отвечать за свои поступки. Справедливость найдёт тебя. Ещё увидимся.

— Поворот сюжета: под этим полотенцем коза.

— Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности — ты ошибаешься!

Согласитесь, подобные диалоги уже кажутся обыденными? Очередная глава унижений и потока грязи взялась будто из ниоткуда. Снова Конор соревнуется с самим собой в речевом остроумии — снова Хабиб пытается вернуть острослова в серьезное русло.

А что же фанаты? Аудитория, несмотря на повседневность подобных стычек, вновь купается во взаимных оскорблениях двух звёзд, количество жаждущих крови становится всё больше. Чем не прекрасная раскрутка боя?

Однако за всем этим стоит незаметный, слабо уловимый фактор. На наших глазах происходит жесткое падение ценностей, которое прививается молодежи, слепо фанатеющей от своих кумиров. Оскорбления семьи, высмеивания религиозных ценностей, грубые провокации – соцсети не просто транслируют мысли двух заклятых противников. Они закладывают в юных умах стимул больше говорить и меньше доказывать; слушать эмоции и меньше задумываться о последствиях; отвергать табу и по максимуму вливаться в «эпоху хайпа».

Шутка ли, вмешаться в «твиттер»-войну пришлось даже Дэне Уайту, который попытался утихомирить бойцов.

«Я в курсе недавнего обмена сообщениями между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Нынешняя ситуация дошла до неприемлемого уровня. Сейчас мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы охватить оба лагеря спортсменов, и эта ситуация в данный момент решается изнутри», — отметил президент UFC.

Но не верьте ему: Дэна лишь умелый бизнесмен, сладко лелеющий надежду на большее обогащение и процветание детища. Трешток идёт ему на руку, каждый новый конфликт – сотни тысяч проданных трансляций. Не удивляйтесь, когда в промо-ролике к бою увидите скриншоты этих самых «твитов», потасовку после поединка или пьяные выходки Макгрегора на пресс-конференциях.

Плюс: денег много не бывает

На главный поединок UFC 229 было продано около 2,5 млн трансляций. Места на арене в Лас-Вегасе раскупились за считаные минуты, а гонорары бойцов стали одними из самых крупных в истории UFC. Так (отбросим штрафы) Хабиб должен был получить 2 млн долларов, а Конор – 3.

«Король вернулся», «Отомстить за Лобова», «Хабиб вытащил Макгрегора из спячки» — немалую роль сыграли и СМИ, которые, как могли, подливали масла в огонь.

И ведь это при том, что не было мирового тура, как в случае с легендарными поединками Ноториуса с Алду и Мейвезером. Да и сам Макгрегор, аудитория в «Инстаграме» которого почти в четыре раза превышала количество подписчиков Нурмагомедова, не до конца вложился в раскрутку самого принципиального боя в своей карьере.

Стоит ли сомневаться, что при более ответственном подходе главной звезды смешанных единоборств вторая часть эпохальной битвы принесёт UFC куда больше денег.

Минус: застаивается дивизион. Реальные претенденты остаются не у дел

«Является ли поединок с Фергюсоном боем мечты? Да, конечно. Это самый ожидаемый бой в UFC на данный момент. Об этом мне сказали владельцы компании, они проводили опрос: люди больше всего ждут именно это противостояние», — не скрывает Нурмагомедов.

«Когда позвонил Путин, я был окружён полицией». Хабиб дал большое интервью Нурмагомедов наконец пообщался с российской прессой и всё ей рассказал.

Бой с Эль-Кукуем и правда мог стать украшением истории дивизиона легковесов. Кто, как не обладатель самого богатого и изощрённого арсенала приёмов, мог бы найти ключ к безупречному рекорду россиянина? В бой, который срывался бессчётное количество раз, на сей раз вмешались совсем страшные факторы – Тони переживает не лучший период не только карьеры, но и всей жизни.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

Допустим, Тони и правда пока не до боёв. Но как же проводить реванш, имея нового временного чемпиона? Уже на следующей неделе пройдёт UFC 236, где в восьмиугольнике сойдутся чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Дастин Порье. С наибольшей вероятностью, именно с победителем этого поединка встретится Хабиб в сентябре 2019 года… Если промоушен не организует Орлу встречу с Макгрегором.

А пока под напором дисквалификации чемпиона и непонятной ситуации с Конором лёгкий вес переживает период стагнации.

Плюс: популяризация смешанных единоборств

Несмотря на оскорбительный шлейф, который тянется за всеми боями Макгрегора, нельзя не отметить ту роль, которую сыграл бой Хабиба и Конора для развития ММА.

Все возможные рекорды ТВ-трансляций (бой Нурмагомедова с Макгрегором стал рекордным по доле смотрения в Москве за всю историю показов смешанных единоборств на российском телевидении), приток детей в секции по боевым искусствам, развитие социальных сетей, фан-страниц и СМИ, которые стали акцентировать особое внимание некогда закрытому от глаз массовой аудитории виду спорта, — всё это подтверждает значимость и историчность поединка в Лас-Вегасе.

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Минус: «Хабиб сам решит, как выиграть». В поединке отсутствует интрига

Данный аналитический фрагмент, являющийся последним в серии плюсов и минусов возможного «рематча», стоит пропустить поклонникам ирландца. Ведь те прогнозы, которые давались многими экспертами перед первым боем, не утратят своей актуальности.

«Хабиб победит Конора. Он заставляет соперников страдать в клетке. Нурмагомедов спокойный парень, но тем он и опаснее Конора. Он как другой россиянин Фёдор Емельяненко. Такой же тихий и спокойный, но когда выходил, то творил нечто!» — не сомневался прославленный шведский футболист Златан Ибрагимович.

«Нурмагомедов будет уничтожать Макгрегора все пять раундов боя. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, а будет изматывать соперника. Ну а дальше он сам решит, как выиграть», — не сомневался известный боец Джефф Монсон.

«Хабиб не проиграл ни одного боя. В смешанных единоборствах, как ни крути, нужна хорошая борьба. Ребята, кто умеет бороться, более опасны. Конор проигрывал в партере, и он точно проиграет, если Хабиб туда его затащит. Хотя в ударке Конор намного сильнее», — уверял ныне набирающий популярность в главном ММА-промоушене Петр Ян.

Вот только в своём прогнозе россиянин ошибся в одном. Даже в стихии Макгрегора – боксе – Нурмагомедов оказался ничуть не хуже оппонента, чем посрамил критиков, предсказывающих нокаут в исполнении Конора.

Абсолютная беспомощность в партере начиная со второго раунда и равная «заруба» на кулаках, где оба атлета понесли приблизительно одинаковый урон… Так стоит ли действительно проводить реванш так скоро, не попробовав свои силы на ком-то менее именитом и мастеровитом?

Ответ известен только самому Конору. И предугадывать действия ирландца точно не стоит: для столь успешного бизнесмена плюсы и минусы стираются в порошок, когда речь зайдёт о миллионных суммах.