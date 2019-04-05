Один удар в 320 кг. Качок-чемпион хочет нокаутировать Емельяненко ладошкой

Емельяненко бросил вызов качку. Тот не испугался и наглядно показал, как будет «убивать» скандального бойца. И попросил его не продешевить.

Вы думаете, что Хабиб против Конора по второму кругу – это круто? Да было уже один раз, хватит. Получилось избиение, удушение и скандал. Другая история будет гораздо мощнее! Легендарный стронгмен Михаил Кокляев против скандального Александра Емельяненко. Каково, а?

Пока перестрелка идёт только в «Инстаграме». Но вероятность реального боя всё выше, так как силач уже принял вызов бойца на поединок.

Стреляющие веники и кухонные боксёры

С чего всё началось? Кокляев, настоящая легенда силового экстрима, вмешался в конфликт Александра Емельяненко и Сергея Харитонова. Александр и Сергей обменялись «любезностями» через социальные сети и СМИ. Вражда между Емельяненко-младшим и Харитоновым началась много лет назад, и рассказывать про неё в этом тексте не будем, это совсем другая история.

Емельяненко — Харитонов: конфликт Перепалка между бойцами MMA Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко набирает обороты. "Чемпионат.com" публикует полную стенограмму конфликта бойцов, прилагая аудиозапись без купюр.

Кокляев же записал видео, в котором посмеялся над обоими бойцами ММА. В частности, он сказал, что Александр и Сергей своими словами развеяли мысль о тупости качков, к которым он сам относится. «Теперь тупые не только качки. Они меня побьют? И веник ведь раз в год стреляет, а если потренироваться, то и два», — с усмешкой добавил Михаил.

Александр Емельяненко ответил практически сразу, назвав Кокляева «кухонным боксёром». «Аккуратнее будь, а то ведь в спортзал к тебе могу прийти. Веник проще научить стрелять, чем тебя – боксировать и драться со мной», — заявил он в своем видеообращении.

Скакалка, штанга, каравай

Вроде и шутка, но баттл через«инстаграм» продолжился. Кокляев опубликовал видео, на котором он стреляет из веника. Емельяненко попросил того назвать адрес спортзала, куда приходить, и получил от Кокляева ответ в комментариях. Но, похоже, так и не пришёл.

«Перестрелка» продолжилась призывом Емельяненко к оппоненту печь каравай и стелить ковровую дорожку, но предварительно подмести её веником. Казалось бы, следующим должен быть пост с видео о том, как два больших и сильных парня встретились за кружкой пива и посмеялись над нашумевшей историей. Но по законам ММА раскручивать потенциальный бой нужно на всю катушку. И сериал продолжился уже более активно.

Емельяненко согласился с Кокляевым в том, что качки тупые и предложил ему потягаться в прыжках через скакалку и жиме штанги лёжа. Судя по видео, зафиксировано равенство.

Пощёчина на 320 кг

Наконец, Емельяненко выложил видеозапись с серией ударов по боксерской груше, показав, что именно так будет бить Кокляева. С намёком на силу своего удара и на то, что его соперник будет выглядеть мальчиком для битья.

Кокляев вызов принял и также записал видео со своим ударом по груше. По сути, пощечиной. Специальное устройство зафиксировало силу удара Михаила – 320 кг. «Саша, ты можешь бить долгую серию, а мне нужен один удар, похожий на выстрел из веника», – добавил Кокляев.

На том же видео стронгмен предложил бойцу договариваться с промоутерами и приходить к нему с контрактом на бой. Кстати, недавно в Красноярске прошёл чемпионат по пощечинам. И там били так, что люди сознание теряли. Так что к пощечинам точно не нужно относиться с усмешкой, особенно если её отвешивает один из самых сильных людей в мире.

Возможно, Емельяненко и Кокляев обменяются ещё какими-то видео, но логичным шагом теперь был бы выход в октагон. И чем же там всё закончится?