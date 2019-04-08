Хабиб vs Конор в «Твиттере» и Емельяненко vs стронгмен Кокляев в перспективе

1 апреля

Российский боец UFC Магомедов получил пожизненную дисквалификацию из-за допинга

Российский боец UFC Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за два нарушения антидопинговой политики USADA, сообщает MMAFighting.



Стоит отметить, что всего на счету Магомедова три проваленных допинг-теста. Второе нарушение антидопинговой политики произошло 10 октября 2018 года, когда допинг-проба спортсмена дала положительные результаты на целый ряд запрещённых веществ.

5 февраля 2019 года Магомедов отказался пройти допинг-тест после требования сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательных тестов.Это является грубым нарушение политики USADA. В последний раз в октагон под эгидой UFC Магомедов выходил в 2015 году. Всего он провёл три поединка в этой организации, одержав три победы.

Бивол — боксёр месяца по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол стал лучшим боксёром месяца по версии WBA. В марте Бивол в пятый раз защитил титул чемпиона организации. 9 марта он нанёс поражение Джо Смиту-младшему единогласным решением судей.



За 12 раундов Бивол выбросил 714 ударов, 208 из них достигли цели (29%). 101 из точных ударов пришёлся на джебы, а 107 были силовыми. Что касается Смита, то американец за весь бой выбросил 395 ударов, и только 39 из них достигли цели (9,9%).



«В этом поединке Дмитрий Бивол вновь продемонстрировал элитный класс, который превратил его в одного из самых интересных боксёров своего дивизиона. Он победил Смита у него дома в Нью-Йорке, доминируя на протяжении всего боя», — говорится в пресс-релизе WBA.



Бивол провёл на профессиональном ринге 16 боёв и одержал во всех победы.

2 апреля

Малиньяджи дал пощёчину Лобову

Поли Малиньяджи Фото: Jordan Mansfield/Getty Images

6 апреля экс-боец UFC Артём Лобов проведёт дебютный поединок в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. Незадолго до его проведения руководство лиги организовало медиадень, посвящённый турниру.



Мероприятие посетил и другой новобранец лиги — экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи. Американец не оставил без внимания Лобова и вступил в конфликт с ирландцем российского происхождения. Словесная перепалка завершилась тем, что Малиньяджи позволил себе дать пощёчину Лобову. Свидетели происшедшего не дали конфликту перерасти в более серьёзный инцидент и разняли бойцов. Стоит отметить, что после прихода Малиньяджи и Лобова в промоушен Bare Knuckle FC появились слухи, что спортсмены скоро проведут очную дуэль.

Хабиб: сказал Путину: «Всё нормально, нас окружили, значит, от нас не уйдут»

Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о впечатлениях, которые на него произвёл разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент позвонил Нурмагомедову, чтобы поздравить бойца с победой над ирландцем Конором Макгрегором в титульном поединке UFC.

«Там в Вегасе был такой момент: было много полиции, охраны, и сказали нам, что мы не скоро выйдем. Нужно было два-три часа, чтобы зачистить от болельщиков территорию арены. У меня не было телефона, он был у Ислама Махачева. На него поступил звонок: голос сказал, что сейчас вам позвонит президент. Вот в такой обстановке он позвонил через пару минут и спросил: «Как дела?» Говорю: «Всё нормально, окружили нас. Значит, никуда не уйдут». Дальше он поздравил, сказал, что смотрел и добавил, что нужно контролировать эмоции, не поддаваться на провокации. «Ждём тебя дома», — говорит.



Очень приятно, когда в такой момент звонит не просто кто-то, а целый президент.», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

«Когда позвонил Путин, я был окружён полицией». Хабиб дал большое интервью Нурмагомедов наконец пообщался с российской прессой и всё ей рассказал.

3 апреля

Макгрегор назвал жену Нурмагомедова «полотенцем», но вскоре удалил твит

Конор Макгрегор опубликовал скандальный пост в своём «твиттере». В частности, он поместил туда фотографию со свадьбы российского бойца Хабиба Нурмагомедова, на которой также запечатлена его супруга в хиджабе.



«Твоя жена — полотенце, приятель», — написал Макгрегор.



На сообщение ирландского бойца уже отреагировал агент Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Он написал, что Макгрегор оскорбляет семью Хабиба и даже не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман.



Напомним, в 2018 году Нурмагомедов и Макгрегор встречались на ринге. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора. После инцидента Хабиб сообщил, что такую реакцию вызвали оскорбительные слова Макгрегора перед боем.

Полностью история скандала — в нашем отдельном материале:

Чемпион «Твиттера». Макгрегор вконец обнаглел: теперь он задел жену Хабиба Потом скажет, что это всего лишь бизнес.

Фергюсон — Макгрегору: ты много болтаешь, мальчик

Тони Фергюсон прокомментировал в «Твиттере» слова Конора Макгрегора, сказанные в адрес чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.



«Ты слишком много болтаешь, мальчик. Тсс!» — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».



Напомним, Макгрегор обратился к российскому бойцу, назвав его «крысой» и в дальнейшем вступив с Хабибом в словесную перепалку, в которой оба бойца затронули личную жизнь друг друга. Макгрегор опубликовал фотографию жены Хабиба в хиджабе, назвав её «полотенцем», но в дальнейшем удалил твит. Хабиб Нурмагомедов, в свою очередь, назвал Макгрегора насильником и опубликовал его фото с девушкой, которая ранее требовала от Конора признать отцовство её дочери.

Нурмагомедов — Макгрегору: ты насильник и лицемер

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на слова о жене, затронув также личную жизнь ирландца.



«Насильник. Ты просто насильник. Ты лицемер, который не способен отвечать за свои поступки. Справедливость найдёт тебя. Ещё увидимся», — написал в своём «твиттере» Хабиб Нурмагомедов, прикрепив фотографию Конора Макгрегора с Терри Мюррей, ранее потребовавшей от Конора признать отцовство её дочери, родившейся в 2018 году.

4 апреля

Волков рассказал о причинах отмены поединка с Оверимом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал отмену поединка с Алистаром Оверимом во время вечера боёв UFC Fight Night, который пройдёт в Санкт-Петербурге 20 апреля.



«К моему большому сожалению, мой поединок не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящих от меня лично. Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не всё в наших руках.



Я не опускаю руки, уверен, что в скором времени вы увидите меня в октагоне в лучшей форме. Спасибо всем за поддержку!» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

5 апреля

Российский стронгмен Кокляев принял вызов А. Емельяненко: мне нужен один удар

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев принял вызов бойца ММА Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко записал видеообращение, в котором на груше показал, какие удары будет наносить Кокляеву на ринге.

В свою очередь Кокляев опубликовал собственное видео с тренажёром, показывающим силу удара. После удара Кокляева автомат показал 320 кг.



«Саша, я принимаю твой вызов. Ты можешь долго бить красивые серии, но мне нужен всего один удар. Ищи промоутеров и, главное, не продешевись. Как-то так», — сказал Кокляев.

Полностью история разборки Емельяненко-младшего с Кокляевым — здесь:

Один удар в 320 кг. Качок-чемпион хочет нокаутировать Емельяненко ладошкой Емельяненко бросил вызов качку. Тот не испугался и наглядно показал, как будет «убивать» скандального бойца. И попросил его не продешевить.

Шлеменко: Кокляев и минуты бы не отработал с Емельяненко

Александр Шлеменко прокомментировал словесное противостояние российского бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Последний принял вызов Емельяненко, согласившись провести с ним поединок.



«В наше время возможно всё, и бой между Кокляевым и Емельяненко не исключение. Но, по моему мнению, он не имеет совершенно никакого смысла. Несмотря на то что Михаил поднимает много железа, он не боец, у него нет никаких шансов победить Александра, он бы и минуты не отработал с ним.



Для Михаила все эти разборки в «Инстаграме» – это самый настоящий пиар, он поднимает себе медийность всеми существующими способами. И у него неплохо это получается. Если бы он всё-таки решил сразиться с бойцом MMA, то выбрал бы бойца попроще.



Я бы поставил 99% на победу Емельяненко. Для него это был бы отличнейший бой, но с точки зрения работы – совершенно неинтересный, у него тренировки сложнее бывают», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

6 апреля

Фергюсон: Конор, ты фальшивый идол. Хабиб, когда будешь драться со мной, трус?

Тони Фергюсон раскритиковал Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

«Ты проиграл досрочно. Постучал, а затем сбежал, как трус. Сейчас ты пытаешься выпросить реванш, отбирая то, что по праву принадлежит мне. Ты фальшивый идол. Хабиб, когда будешь драться со мной, болван? Или будешь бегать от меня, как на турнире UFC 209? Трус. Никто из вас не предан этому спорту по-настоящему. Я настоящий чемпион», — написал в своём «твиттере» Тони Фергюсон.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию и, по неподтверждённой информации, вернётся в октагон в сентябре 2019 года. В апреле пройдёт поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе между Дастином Порье и Максом Холлоуэем.

А. Емельяненко: 4 промоутерские компании готовы организовать бой с Кокляевым

Александр Емельяненко подчеркнул, что уже четыре промоутерские компании согласились на организацию его боя с Михаилом Кокляевым, спортсменом силовых видов спорта.



«Очень похвально, что ты принял вызов выйти против меня на ринг, пусть пока только на словах. Скажу тебе, что уже четыре промоутерские организации на меня вышли и пожелали организовать наш бой. Желаю тебе только подготовиться к нему и сразу не упасть. Тренируйся, готовься к бою», — сказал Емельяненко в видеообращении в «Инстаграме».

7 апреля

Британка, заявившая, что родила от Макгрегора, опубликовала фото дочери

Британка Терри Мюррей, ранее заявившая о том, что родила от Конора Макгрегора дочь Клоду, опубликовала фото годовалой дочери в костюме с ирландской символикой в своём «инстаграме». Стоит отметить, что ранее Мюррей удалила свой аккаунт, однако недавно восстановила его.

Фото: «Инстаграм»-аккаунт Терри Мюррей

Ранее Мюррей потребовала, чтобы экс-чемпион UFC сдал тест на отцовство. Конор ответил, что не спал с девушкой, а связь у неё была с одним из его друзей.

Лобов показал лицо после дебютного выступления в кулачных боях

ночь с 6 на 7 апреля мск в штате Миссисипи состоялся турнир по кулачным боям в промоушене Bare Knuckle FC. В главном его событии встретились экс-боец UFC Артём Лобов и Джейсон Найт. Спортсмены выдали яркое противостояние, в ходе которого Лобов один раз побывал в нокдауне, а его соперник — трижды. При этом как у Артём, так и у Джейсона на лице открылось несколько сечек. В итоге победа решением большинства судей досталась ирландцу российского происхождения.

Пощёчина разозлила Лобова. Друг Конора устроил кровавое шоу на голых кулаках Соперник Артёма плевался собственными зубами. Этот уик-энд подарил нам захватывающие зрелища.

После завершения противостояния Артём Лобов выложил фотографию на своей официальной странице в «Твиттере». На фото видно, какие серьёзные травмы он получил в противостоянии с Найтом.