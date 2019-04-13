Ломаченко сломал руку о голову соперника и выиграл. С кем ему биться теперь?

12 апреля на арене «Стэйплс-Центр», что в Лос-Анджелесе, состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко и экс-чемпиона мира Энтони Кроллы. Как и ожидалось, британец не смог достойно противостоять аккерманцу и был нокаутирован уже в четвёртом раунде. Перед тем как Лома поставил жирную точку в бою, он буквально деклассировал оппонента, выбросив огромное количество ударов в Кроллу всего за треть поединка.

После боя лагерь болельщиков бокса по традиции разделился на тех, кто восхваляет украинца и тех, кто критикует его за подбор слабых соперников. Давайте разберёмся, какие варианты ждут Ломаченко в дальнейшем и увидим ли мы хоть сколько-нибудь конкурентный бой с его участием.

Украинский феномен разомнётся на очередном ноунейме А после мисматча с Энтони Кроллой Василия Ломаченко ждут объединительные бои с Гарсией и Комми.

Ричард Комми (28-2, 25 КО)

Один из самых реальных и интересных вариантов для украинца. Да, Комми, мягко говоря, не самый известный боксёр, и здесь на Ломаченко вновь может обрушиться град критики за выбор оппонента. Но по сравнению с тем же Кроллой, у Комми есть одно выгодное преимущество – чемпионский пояс. Ганец обладает титулом по версии IBF и более того, именно он должен был встретиться с Ломаченко вместо Кроллы.

Но Ричарда постигла неудача — травма, полученная в бою с Исой Чаниевым, заставила его пройти реабилитацию, и восстановиться к апрелю не успевал. Именно потому Василий провёл обязательную защиту титула по версии WBA от посягательств Кроллы.

Лишь недавно врачи разрешили Комми приступить к тренировкам. Судя по всему, теперь планы в команде боксёра поменялись. Менеджмент Комми и его тренер в один голос заявляют, что перед боем с Ломаченко Ричарду необходимо провести одну защиту пояса, дабы прочувствовать соревновательный ритм. Не исключено, что представители ганца просто набивают цену и ждут как можно большего чека от Боба Арума и Ко. Но как бы то ни было официальная позиция Комми такова: он планирует обязательную защиту титула на лето и лишь после этого будет готов ко встрече с украинцем. Будет ли так долго ждать Ломаченко? Василий не любит долгих пауз, так что, вероятно, в следующем бою его соперником всё-таки будет не Комми. С другой стороны, возможно, Ломаченко вновь будет вынужден оставаться вне ринга дольше, чем планировалось. Кажется, решающий удар в голову Кроллы обеспечил Василия не только очередной досрочной победой, но и травмой руки.

Ричард Комми Фото: Drew Hallowell/Getty Images

Майки Гарсия (39-1, 30 КО)

Встреча с Майки Гарсией, пожалуй, одна из самых ожидаемых не только в этой весовой категории, но и в мире бокса в целом. Ещё недавно Гарсию ставили едва ли не в один ряд с украинцем, но недавнее невзрачное выступление Майки в бою со Спенсом резко понизило его акции.

На наш взгляд, это не совсем справедливо по отношению к Майки. На самом деле, мало кто ожидал, что Гарсия навяжет конкурентный бой более крупному Спенсу. В том бою сыграло классическое правило бокса – хороший большой боксёр всегда победит хорошего маленького боксёра. Так что не стоит придавать особого значения той неудаче Гарсии. Майки по-прежнему чемпион мира по версии WBC в лёгком весе, а его скиллы никуда не делись. Он всё тот же боксёр, обладающий прекрасной техникой, великолепным таймингом и стойкостью.

Эррол Спенс-младший разгромил Майки Гарсию. Как это было Сенсации года не случилось.

Но всё это не уберегло Майки от репутационных потерь. Многие обвиняют его в том, что в бою со Спенсом он даже не пытался победить. После поражения в одну калитку Гарсии необходимо реабилитироваться и бой с Ломаченко, к тому же объединительный, – прекрасный шанс для этого. Вместе с тем, выходить на ринг с Василием после неудачи в противостоянии со Спенсом – двойной риск. С другой стороны, приняв бой с Эрролом, Гарсия доказал, что он любит рисковать. Так что исключать этот вариант нельзя. С учётом того, что Лома давно заявляет о желании сразиться с Майки, шансы на организацию этой встречи лишь растут.

Майки Гарсия Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО)

Поединок с Люком Кэмпбеллом будет уж совсем неожиданным вариантом для Ломаченко. Дело в том, что победитель Олимпийских игр-2012 года на данный момент занимает первое место в рейтинге WBC в лёгком весе. В случае если Майки Гарсия всё-таки откажется от продолжения карьеры в этом дивизионе (а решение он по-прежнему не принял), пояс по версии WBC, скорее всего, станет вакантным. Логично, что Кэмпбелл, как первый номер рейтинга, получит шанс сразиться за титул и, не исключено, что WBC санкционирует бой Люка с Ломаченко.

Во-первых, после победы Ломы над Кроллой Боб Арум уже заявил, что если Гарсия откажется от титула WBC, именно вариант с Кэмпбеллом будет рассмотрен в первую очередь. А во-вторых — сам британец уже не раз изъявлял желание встретиться с Василием. Это похоже на тот случай, когда с желаниями следует быть осторожным. Ломаченко может остановить Люка буквально в шаге от заветного титула. А в том, что Василий справится с таким соперником сомнений почти нет. Во всяком случае, невзирая на все авансы, выдаваемые британцу, он пока их не оправдывает, и даже уже успел потерпеть два поражения в профи, при этом не одержав побед ни над одним серьёзным соперником.

Люк Кэмпбелл Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Теофимо Лопес (12-0, 10 KO)

Американец гондурасского происхождения уже в 21-летнем возрасте сумел ворваться в топ-10 рейтинга практически всех ведущих организаций. Судя по всему, Теофимо решил, что этот факт даёт ему право хайпиться на имени ведущих боксёров и в первую очередь — Василия Ломаченко.

Лопес на пару с отцом уже однажды устроил провокацию во время вечера бокса с участием украинца и пытался вызвать команду Ломы на прямой конфликт. Теофимо регулярно говорит о готовности сразиться с действующим чемпионом и победить того в доминирующем стиле и даже прямо оскорбляет Василия, называя его «куском дерьма» и «трусом». По версии Лопеса Лома уже стар и просто «не тянет» боксировать в лёгком весе.

Украинец стоически переносит провокации Теофимо и лишь отмечает, что как только у того появится пояс, он будет готов сразиться с Лопесом. Что же касается менеджмента американца, то Лопес состоит на контракте всё с тем же Бобом Арумом и, судя по последним заявлениям промоутера, Боб не против организовать дуэль Ломаченко и Лопеса. В одном из интервью он даже не исключил, что она состоится в 2019 году.

Следующий бой Теофимо намечен на 20 апреля, а дальше нельзя исключать, что стороны таки ударят по рукам и мы увидим противостояние боксёров со скандальной предысторией, что всегда вызывает интригу. Да и кроме того, интересно будет посмотреть на реальную готовность Лопеса к бою с чемпионом.

Теофимо Лопес Фото: Al Bello/Getty Images

Джервонта Дэвис (21-0, 20 КО)

Для Ломаченко существует ещё один вариант со скандальным привкусом. Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис также нередко упоминает Василия, «атакуя» его в «Твиттере». Джервонта является птенцом промоутерской компании Флойда Мейвезера, потому неудивительно, что здесь всё завязано на финансах.

Бойцы уже обменивались колкостями в социальных сетях. Ломаченко заявлял, что для Дэвиса бокс просто бизнес. Джервонта реагировал на это стандартно, угрожая победить оппонента. Американец, как и многие другие противники Ломы, делает акцент на том, что Василий боксирует лишь с мелкими соперниками, что лёгкий вес совсем не его категория и что он грешит подбором слабых оппонентов. Оба выражают готовность к дуэли. Ломаченко даже заявил, что может подраться с Джервонтой бесплатно. Но всё же, на деле шансы на проведение такой встречи невелики.

Джервонта Дэвис Фото: Mike Stobe/Getty Images

Флойд Мейвезер уже дал понять, что его подопечный не готов к противостоянию с мощным соперником. Этот тезис также подхватил Арум, ссылаясь на то, что сам промоутер Джервонты не считает целесообразным проведение встречи с чемпионом по версиям WBA и WBO в лёгком весе. Тем не менее, учитывая то, как растёт градус словесного противостояния соперников, полностью исключать этот вариант было бы неправильно.

Пока же Ломаченко ждёт заслуженный отдых, и сроки его возвращения в ринг не определены. По словам украинца, в бою с Кроллой он, скорее всего, сломал руку. Так что нам остаётся пожелать ему скорейшего выздоровления и ждать новостей из его лагеря.