Слетевшие с катушек. Хабибу придётся драться с сумасшедшим?

Они бьют и насилуют жён и подруг, считают девушек ведьмами и ломают им ноги. Наказать их может только судья. Или Хабиб Нурмагомедов.

Очередное обвинение в домашнем насилии в отношении одного из легендарных бойцов промоушена UFC уже не удивляет. В последнее время они постоянно слетают с катушек.

На сей раз в суд подала бывшая супруга Би Джей Пенна, экс-чемпиона в двух весовых категориях, бесстрашного парня, который не боялся в клетке вообще никого. Обвинения звучат дико. Но были в UFC и куда более ужасные истории. В одной из них замешан возможный соперник Хабиба.

Просыпанный на ребёнка кокаин

Шелин Уайва жила с Пенном несколько лет, родила от него дочь. Она более полугода через суд пытались добиться того, чтобы бывший супруг не мог к ней приближаться. Судебная история началась в октябре прошлого года, а недавно суд встал на её сторону и удовлетворил ходатайство. Теперь Пенн не может приближаться к Уайве ближе, чем на 30 метров. Но с дочерью экс-чемпион общаться может.

Уайва обвиняет бывшего бойца в том, что он чуть ли не с детства употребляет наркотики, просыпал кокаин на их дочь, после чего пытался покончить жить самоубийством, а её саму склонял к употреблению лёгких наркотических веществ и сексу с другими мужчинами.

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Пенн известен своими дикими приёмами из бразильского джиу-джитсу и смелостью. Он дрался против соперников на 20 кг тяжелее. Уже несколько лет The Prodigy (прозвище Пенна) ведёт ужасающую серию поражений (сейчас их шесть подряд). Последний раз он выигрывал в далёком 2010-м, что почему-то не мешает ему продолжать карьеру. В своё время Би Джей считался чуть ли не главным талантом в ММА и становился чемпионом в двух категориях.

Би Джей Пенн Фото: Christian Petersen/Getty Images

Избиение порнозвезды до разрыва печени

Пенн в сравнении с Джоном Коппенхейвером — невинный ребёнок. Этот парень просто съехал с катушек. Он угонял машины, снимался в порнофильмах, заявляя, что там получает больше денег, чем в ММА, портил молоденьких девушек и даже… тренировал детей. Ещё Джон известен тем, что своё прозвище «War Machine» (машина войны) он сделал именем, убрав из паспорта данные при рождении «Джонатан Пол Коппенхейвер» в 2008 году.

Коппенхейвер стал известным не по выступлениям в клетке или секс-подвигам перед операторской камерой. Джон, к тому времени уже отсидевший несколько раз в колонии, сошёлся с порноактрисой Кристи Мак. Понятно, что этот союз в любом случае должен был разрушиться. Но в 2014-м Коппенхейвер решил проучить бывшую подругу, ворвавшись к ней в дом и устроив побоище.

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В результате Мак получила травму глаза, разрыв печени, перелом обеих ног, носа, выбитые зубы, отрезанные волосы. Кроме того со стороны Коппенхейвера была попытка изнасилования и угроза убийством. То, что боец отделал и парня Мак, можно даже не говорить. В 2017-м Коппенхейвер получил пожизненный срок.

Вор Машин (Джон Коппенхэйвер) Фото: Simi Valley Police Department via Getty Images

Отбитая голова и беспокойные руки

Пару месяцев назад суд запретил экс-чемпиону UFC Мэтту Хьюзу приближаться к супруге и детям, а также к семье собственного брата-близнеца.

Боец, дважды становившийся чемпионом в полусреднем весе и проведший семь успешных защит титула, сильно изменился после страшного ДТП в 2017 году. Он чудом выжил в катастрофе, был введён в искусственную кому, но восстановился. Однако стал агрессивным по отношению к собственной семье.

Хьюз избивал супругу на глазах двоих детей, душил её и разбивал голову в кровь, а также пообещал пристрелить. Одра Хьюз не только подала на развод, но и добилась массы судебных запретов для бывшего супруга. К ней присоединился и Марк Хьюз, обвинивший брата-близнеца в жестоком обращении с племянником.

Мэтт Хьюз Фото: John Gichigi/Getty Images

Охота на ведьм и святая вода

Тони Фергюсон, которого считают одним из самых ярких бойцов UFC и пророчат ему бой с Хабибом Нурмагомедовым, примерно с октября 2017 года стал вести себя неадекватно. Именно в тот период Фергюсон заставил сдаться Кевина Ли и стал временным чемпионом в лёгком весе.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

Кристина Сервин, супруга Тони, рассказала о том, что её муж стал вести себя агрессивно и часто бредить. Она какое-то время терпела, а потом стала вызывать полицию. К марту 2019 года набралось пять эпизодов, когда в их семейные разборки вмешивались правоохранители. Боец и собственного сына пытался скрыть от матери, поменяв замки в доме, и супругу наделил статусом ведьмы и пытался лечить святой водой, и агрессивно вёл себя по отношению к собственному отцу, так что тот выгнал бойца из дома, и насильно увозил семью в другой штат, так как ему мерещились наводнение и конец света.

Жена Фергюсона: Тони – хороший муж и отец, но ему сейчас нужна помощь

В настоящее время Кристина настаивает на запретительном ордере для Тони по отношению к себе и сыну, и продолжает верить, что хорошее лечение даст результат. Вроде бы Эль-Кукуй пошёл навстречу родным и, ходят слухи, потихоньку начал приходить в себя.

Тони Фергюсон Фото: Alex Trautwig/Getty Images

Сломанные рёбра и цементные руки

В UFC дерутся не только мужчины, но и женщины. Крутые, брутальные, сильные. Однако это не помогает им в случаях домашнего насилия.

В ноябре прошлого года стало известно об избиении Рэйчел Остович. Девушка получила переломы рёбер и глазницы, разбитое лицо и кашель с кровью. Такое издевательство над ней устроил её собственный муж, также боец Арнольд Бердон.

Суд после изучения всех деталей инцидента запретил Бердону приближаться к Остович ближе определённого расстояния (30 метров). Мужчина пытался доказать, что всего лишь защищался от агрессивной супруги, но суд его доводам не внял.

На момент инцидента у Остович был назначен бой с другой известной ММА-няшкой Пэйдж Ванзант. Она, помимо внешности и успехов в октагоне, известна своей грустной историей из молодости: однажды Пэйдж стала жертвой группового изнасилования. Так вот бой Ванзант — Остович был под угрозой срыва из-за травм Рэйчел, полученных от побоев супруга. Однако девушка сумела восстановиться и подраться с Ванзант. Хоть и проиграла.