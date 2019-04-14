Хабиб узнал имя нового соперника. 7 сентября он подерётся с Порье

В Атланте (штат Джорджия, США) прошёл турнир UFC 236, на котором компания получила двух новых временных чемпионов. За титул в среднем весе бились Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья. А пояс в лёгком весе оспорили Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

Для первой пары претендентов поводом встретиться в клетке стала травма чемпиона категории до 84 кг Роберта Уиттакера. С ним ещё зимой, на турнире в Австралии должен был подраться Гастелум, но бой был отменён в ночь после церемонии взвешивания. Компания оставила за Келвином статус обязательного претендента и свела американца с другим ярким и молодым представителем среднего веса Исраэлем Адесаньей.

Дастин Порье — временный чемпион UFC и следующий соперник Хабиба А временный титул в среднем весе забрал Исраэль Адесанья. UFC 236 получился потрясающим!

Новая звезда

Адесанья также выступал на австралийском карде в феврале. Тогда боец нигерийского происхождения решением судей одолел ветерана и легенду UFC Андерсона Силву, и многие говорили, что после такого успеха, вроде бы, не за что давать молодому проспекту титульник. Однако на UFC 236 Адесанья не просто доказал, что не случайно получил свой шанс, но и использовал его на сто процентов.

Первый раунд остался за Гастелумом. Келвин был быстрее и настойчивее. Он вопреки прогнозам не собирался делать упор на борьбу, вместо этого атлет мексиканского происхождения пёр на соперника, постоянно угрожал ударами с наскока (с его ростом в 175 сантиметров атаковать 193-сантиметрового Адесанью по-другому было нельзя) и даже разок уронил того в нокдаун.

Вторая пятиминутка осталась за Адесаньей. Исраэль ответил Келвину ещё более брутальным нокдауном, и по ходу раунда стало понятно, что он приспособился к стилю оппонента. Гастелум попытался сделать перевод на землю, но к атакам подобного плана, как выяснилось по ходу следующих раундов, Адесанья был готов. Третий раунд прошёл в равной борьбе, хотя точнее, казалось, бил Исраэль.

В четвёртом раунде Гастелум вернул себе преимущество и был близок даже к досрочной победе. В конце отрезка ему удался неожиданный левый хай-кик точно в голову Адесаньи. Однако, видимо, Келвину просто не хватило сил довести эпизод до досрочной победы. Он прижал соперника к сетке, безуспешно попытавшись перевести того на пол, а основной упор, кажется, решил сделать на решающую пятиминутку.

В ней выяснилось, что Адесанья вовсе не закончился на том пропущенном ударе. Скорее, парень точно так же решил сэкономить силы на главные пять минут боя и у него их оказалось больше, чем у соперника в самый ответственный момент. Исраэль буквально разбивал Келвина последние мгновения боя, несколько раз ронял того в нокдаун, добивал в партере и обязательно добился бы технического нокаута, будь у него в запасе на полминуты побольше. Однако и без того Адесанья сумел забрать победу, а вместе с ней и временный титул чемпиона UFC в среднем весе.

UFC 236. Результаты



Основной кард



Дастин Порье —

Исраэль Адесанья — Келвин Гастелум — победа Адесаньи единогласным решением судей

Халил Рантри — Эрик Андерс — победа Рантри единогласным решением судей

Дуайт Грант — Алан Джубан — победа Гранта раздельным решением судей

Никита Крылов — Овинс Сен-Пре — победа Крылова удушающим приёмом во втором раунде.



Предварительный кард



Мэтт Фривола — Джалин Тёрнер — победа Фриволы единогласным решением судей

Макс Гриффин — Зелим Имадаев — победа Гриффина решением большинства судей

Алехандре Пантойя — Уилсон Рейс — победа Пантойи техническим нокаутом в первом раунде

Халид Таха — Бостон Сэлмон — победа Тахи нокаутом в первом раунде

Белал Мухаммад — Кёртис Миллендер — победа Мухаммад единогласным решением судей. Макс Холлоуэй — победа Порье единогласным решением судейИсраэль Адесанья — Келвин Гастелум — победа Адесаньи единогласным решением судейХалил Рантри — Эрик Андерс — победа Рантри единогласным решением судейДуайт Грант — Алан Джубан — победа Гранта раздельным решением судей— Овинс Сен-Пре — победа Крылова удушающим приёмом во втором раунде.Мэтт Фривола — Джалин Тёрнер — победа Фриволы единогласным решением судейМакс Гриффин —— победа Гриффина решением большинства судейАлехандре Пантойя — Уилсон Рейс — победа Пантойи техническим нокаутом в первом раундеХалид Таха — Бостон Сэлмон — победа Тахи нокаутом в первом раундеБелал Мухаммад — Кёртис Миллендер — победа Мухаммад единогласным решением судей.

Хабиб получил соперника на сентябрь

После такого соглавного боя Максу Холлоуэю и Дастину Порье было крайне непросто остаться в памяти посмотревших действительно основными действующими лицами турнира. Однако их поединок выдался не менее зрелищным и даже более кровавым, чем схватка Гастелум — Адесанья. Легковесы не роняли друг друга в нокдаун каждые несколько минут, но количеству точных ударов в голову друг друга обошли предшественников.

В первом раунде показалось, что Холлоуэй, которого поспешили поставить фаворитом, оказался не готов к мощи и одновременно с этим технической оснащённости Порье. Дастин несколько раз за первые пять минут мог нокаутировать Макса. Его бокс превзошёл все ожидания — особенно на фоне соперника, чья работа на руках считается одной из лучших в лиге. Уже к первому перерыву Холлоуэй пропустил, кажется, больше, чем за всю предыдущую карьеру в полулёгком весе. Однако Благословлённый за счёт своего характера и крепкой головы сумел восстановиться и продолжить бой.

Во втором раунде проблем у Макса стало чуть меньше, Порье перестал «газовать» на полных оборотах. Что не мешало ему продолжать избиение. Холлоуэй крайне терпеливый боец, который зачастую включается во всю дурь ближе к концу боя. Однако в этот раз было сложно поверить, что ему удастся повторить любимый трюк после перенесённого урона. И всё же в третьем раунде Макс вернулся.

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Было удивительно наблюдать за тем, как избитый чемпион полулёгкого веса пришёл в себя после всего, что он выдержал за предыдущие 10 минут схватки, и даже ненадолго прибрал инициативу к своим рукам. В какой-то момент Порье пришлось откровенно засушивать бой. В итоге третий раунд вышел равным: Холлоуэй чаще выступал агрессором, а Порье исправнее попадал тяжёлыми ударами в голову. Особенно пострадал нос Макса, а к концу схватки всё лицо Благословлённого было залито кровью.

Четвёртый раунд и вовсе остался за Холлоуэем. На характере и фантастической выносливости Макс «затащил» пятиминутку, когда уже казалось, что он находится на грани своих возможностей. В этот момент заметно медленнее стал Порье. Даже проскользнула мысль — а вдруг Макс чудом вытащит этот бой…

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Но в решающие минуты битвы Дастин собрался и вернул себе контроль над ситуацией. Сэкономленные в предыдущем раунды силы Бриллиант потратил в самый нужный момент: в пятом отрезке боя Порье вновь был точнее и эффективнее Холлоуэя, и в итоге у судей не возникло сомнений по поводу победителя чемпионского боя. Дастин Порье одержал лучшую победу в жизни и стал обладателем временного титула UFC в лёгком весе.

Что теперь?

Исраэль Адесанья подерётся с Робертом Уиттакером. Чемпионы наверняка встретятся ближе к концу лета, к этому времени первый успеет передохнуть после пятираундовой войны с Гастелумом, а второй — поправить вновь подорванное здоровье.

Что касается Дастина Порье, то у него ситуация сложнее. Да, он теперь временный чемпион и по идее компания просто обязана давать ему объединительный бой с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем полноценного титула в лёгком весе. Однако на деле UFC может пойти другим путём, ведь у Орла в категории есть ещё минимум два не менее достойных и более выгодных компании в коммерческом смысле оппонента — Конор Макгрегор, который самым наглым образом выпрашивает реванш, и Тони Фергюсон, который должен составить с Хабибом самую убойную пару в истории лёгкого дивизиона.

Сам Нурмагомедов, по его словам, настроен на объединительный бой, что должно добавить оптимизма Порье. Но точнее о раскладах в лёгком весе мы раньше начала-середины наверняка не узнаем. Даже если в ближайшие несколько недель UFC выкатит какие-то анонсы, всё ещё сто раз может измениться до сентября. Потому не стоит лишний раз загадывать, как оно будет, а лучше вместо этого пересмотреть UFC 236. Такой красоты в смешанных единоборствах давненько не было.