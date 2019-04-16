В Москве опять ДТП с участием бойца без правил. Но теперь убили спортсмена

Пьяный виновник был без прав и так спешил сбежать, что бросил на месте аварии «Мерседес» и раненую подругу. И да — у него важный дедушка.

Родственник большого чина, алкоголь, ночь, дорогая машина, Воробьёвы горы. Обстоятельства очередного страшного ДТП в Москве как под копирку.

Трагедия случилась в ночь на 13 апреля на перекрёстке. 19-летний парень по имени Егор Ляченков на «Мерседесе» на полной скорости влетел в автомобиль «Хёнде Солярис», за рулём которого находился Байли Курбанмедов. Первый – внук бывшего директора «АвтоВАЗа», второй – боец смешанных единоборств. Спортсмен скончался на месте.

Фото: ok.ru/bayly.kurbanmedov/

Пьяный и без прав

На видеозаписи видно, что машина 19-летнего парня мчалась с огромной скоростью на красный свет и даже не планировала останавливаться. У водителя и мысли такой не было! Первые итоги расследования выявили, что Ляченков находился в состоянии алкогольного опьянения и влетел на перекрёсток со скоростью около 100 км/ч.

В машине виновника трагедии была также 17-летняя девушка, которой, вероятно, Ляченков хотел показать свою смелость и мастерство. Автомобиль он взял через каршеринговую компанию, воспользовавшись чужим аккаунтом, потому что своими правами пока не обзавёлся. Теперь cдать на права он сможет не скоро.



А ещё он сразу сбежал с места аварии, даже не поинтересовавшись состоянием подруги, которую катал. Как выяснилось позже, у 17-летней пассажирки «Мерседеса» сломана рука, и её отвезли в больницу. О том, чтобы поинтересоваться состоянием пострадавшего во втором автомобиле, и речи не было. Либо он просто был слишком пьян.

Виновник – внук экс-директора «АвтоВАЗа»

Молодой человек, совершивший жуткую аварию, оказался внуком экс-главы «АвтоВАЗа» Николая Ляченкова, который работал на заводе практически с момента его основания: с 1967 по 2005 год. То есть старший Ляченков лично видел всю эволюцию российского автопрома. Его внук предпочёл алкоголь и быстрый немецкий автомобиль.



Когда подобное происходит с родственником большого чина в России, всегда есть опасения, что расследование происшествия зайдёт не туда. Но пока поводов для таких опасений нет. Ляченкова-младшего задержали, возбудили уголовное дело и отправили под стражу на два месяца. Ему вменяют статью за нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло смерть человека. Запись страшного происшествия прилагается.



Байли Курбанмедову было 22 года. Возможно, он таксовал – его «Хёндэ» был зарегистрирован в одной из служб такси столицы. Он был бойцом-любителем, далёким от миллионных гонораров и славы, но добивался успеха и хотел перейти в профессионалы.

Фото: ok.ru/bayly.kurbanmedov/

Боец ММА погиб в ДТП с участием внука бывшего директора «АвтоВАЗа»

Проблема общества

Профессиональные спортсмены в последнее время приучили нас к тому, что сами легко нарушают законы, и к различным бойцам, как людям, осознающим свою силу, это относится в первую очередь. Но на этот раз ни в чём не повинный спортсмен сам стал жертвой, а виновником – юный родственник бывшего «большого босса».



Пока абсолютно хамское поведение на дорогах, в ресторанах и других местах будет происходить с подобной регулярностью, люди будут страдать и умирать.