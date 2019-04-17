«Убийца» телевидения. Как DAZN завоёвывает мир ТВ через единоборства

Согласно социологическим опросам в последнее время с каждым годом становится всё меньше людей, которые смотрят телевизор. Особенно эта тенденция прослеживается среди молодёжи и людей среднего возраста. Новые технологии постепенно вытесняют старые. И вот уже американская компания Netflix, которая специализируется на показе фильмов и сериалов через сервис потокового мультимедиа, начинает всерьёз конкурировать не только с большими кабельными телесетями, но даже с крупнейшими голливудскими кинокомпаниями.

Не обходят стороной новые веяния в сфере визуально-развлекательных услуг и спортивные состязания. Например, крупнейший американский кабельный спортивный телехолдинг ESPN год назад запустил собственное стриминговое приложение под названием ESPN+. Но самым значительным игроком на рынке спортивного вещания посредством потокового видео в данное время является стриминговый сервис DAZN.



Название этой компании произносится как «Da Zone» и подразумевает человека, который неотрывно прикован к просмотру и прослушиванию происходящих событий, будучи максимально сосредоточенным на определённой зоне своего внимания.



Компания DAZN была основана в 2015 году в Лондоне выходцем из СССР, уроженцем Одессы Леонидом Блаватником, которому сейчас 61 год и который, эмигрировав в 1978 году в США, впоследствии стал очень крупным бизнесменом, вовлечённым, в частности в нефтяную сферу и обладающим ныне состоянием приблизительно в 17 миллиардов долларов.



DAZN принадлежит британскому холдингу Perform Group и по неофициальным данным его босс и владелец Блаватник инвестировал в проект DAZN несколько миллиардов долларов личных средств, поставив сверхамбициозную цель — за несколько лет стать лидером спортивного вещания во всём мире.



Спустя год организационно-структурных мероприятий внутри новоиспеченной компании началась история её непосредственной деятельности. В августе 2016 года стриминговая площадка DAZN начала трансляции в четырёх странах мира – в Австрии, Германии, Австралии и Японии. Впоследствии она распространила свою деятельность на Канаду, Испанию, Италию, Бразилию, а в прошлом году решила «вторгнуться» и на самый большой вещательный рынок мира – в США.

С самого начала, среди других видов спорта, исполнительным директором DAZN – бывшим президентом телехолдинга ESPN Джоном Скиппером – был сделан упор на самые популярные виды единоборств – профессиональный бокс и ММА.

Профи-бокс как фундамент развития платформы в США

Собственно, с бокса и началась история вещания DAZN на территории США. Предварительно Скиппер подписал «контракт на миллиард» с одним из самых влиятельных боксёрских промоутеров – молодым британским владельцем компании Matchroom Boxing Эдди Хирном. Сделка между ними была заключена на 2 года с возможностью дальнейшей её пролонгации — ещё на 6 лет. И суммарно договор действительно составляет 1 миллиард долларов.

Взамен Хирн должен ежегодно организовывать для трансляций на DAZN 32 вечера бокса (16 шоу в США и 16 – в Великобритании). Локомотивом его «конюшни» ныне является один из двух самых кассовых боксёров на сегодняшний день – олимпийский чемпион 2012 года и действующий чемпион мира по нескольким основным версиям, популярный британский супертяжеловес Энтони Джошуа.



Первым транслируемым DAZN на территорию США событием стал вечер бокса из Великобритании, состоявшийся 22 сентября 2018 года, в главном бою которого на ринге сошлись Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин.

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А спустя всего лишь месяц DAZN удалось подписать и вторую из двух самых кассовых звёзд нынешнего профи-бокса – мексиканского чемпиона в среднем и суперсреднем весах Сауля «Канело» Альвареса. Причём это 5-летнее соглашение, рассчитанное на 11 боёв, стало рекордным для нерекламных контрактов за всю историю мирового спорта. Если оно будет до конца исполнено обеими сторонами, то, согласно его условиям, Канело заработает как минимум 365 миллионов долларов.

Заодно с Альваресом его промоутеру Оскару де ла Хойе удалось пристроить на DAZN и других бойцов своей компании Golden Boy Promotions. Ежегодно этот стриминговый гигант будет организовывать трансляции до 10 вечеров бокса подопечных де ла Хойи. Также обе вышеупомянутые промоутерские компании предоставили в распоряжение DAZN видеоархивы боёв, которые проходили в рамках устраиваемых ими в прошлом вечеров бокса. И у Matchroom Boxing, и у Golden Boy Promotions насчитываются тысячи часов таких видеозаписей.

В марте нынешнего года DAZN удалось привлечь под свои знамёна и принципиального соперника Сауля Альвареса – экс-чемпиона мира и в недавнем прошлом лучшего боксёра мира вне зависимости от веса по версии журнала The Ring казахстанца Геннадия Головкина. Руководство этого стримингового сервиса удалось в борьбе за GGG оставить не у дел таких мощных конкурентов как телеканал ESPN и проект (группу промоутерских компаний) Premier Boxing Champions, транслирующий свои вечера бокса на кабельном премиум-гиганте Showtime и национальном телеканале FOX. Подписанный Джоном Скиппером с Головкиным контракт предусматривает организацию шести боёв Геннадия, которые он планирует провести на протяжении ближайших трёх лет.

Сауль Альварес Фото: Theo Wargo/Getty Images

Очень щедрое предложение руководство DAZN недавно сделало и действующему чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцу Деонтею Уайлдеру – контракт на 4 боя за 120 миллионов долларов, в том числе два поединка с Энтони Джошуа. Однако, немного поразмыслив, Уайлдер всё же решил остаться в лоне прежнего транслятора его боёв – кабельного премиум-телеканала Showtime. По неофициальным данным, боссы последнего вынуждены были финансово буквально перебить такое шикарное предложение DAZN, чтобы удержать у себя этого звёздного боксёра.

Также DAZN решил не обходить вниманием и старую гвардию. Так, по неофициальной информации, они уже сделали несколько предложений бывшему многолетнему чемпиону мира в супертяжёлом весе украинцу Владимиру Кличко, чтобы тот возобновил свою боксёрскую карьеру. По слухам, сначала ему последовало предложение на проведение трёх боёв на сумму в 40 миллионов долларов, затем оно было удвоено, а после отказа от подписания контракта Деонтеем Уайлдером предложение Кличко возросло до более чем 100 миллионов долларов.



Из российского ростера бойцов DAZN заключил соглашение с главным на сегодняшний день активом отечественной промоутерской компании «Мир бокса» — чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. Другой известный российский боец экс-чемпион Мурат Гассиев, выступающий в первом тяжёлом весе, также близок к подписанию контракта.



В общем, DAZN обещает своим подписчикам трансляции более чем 100 вечеров бокса и прочих единоборств в год, включая и все до единого поединки масштабного проекта Всемирной боксёрской суперсерии (World Boxing Super Series), победители которой удостаиваются престижного Кубка Мухаммеда Али. А ринг-анонсером транслируемых сервисом главных боксёрских событий будет легендарный «Голос современного профи-бокса» Майкл Баффер.

Не боксом единым

Другим краеугольным камнем трансляций этого стримингового гиганта на территорию США является американский спортивный промоушен Bellator MMA, который специализируется на организации и проведении боёв по смешанным единоборствам. Неофициально Bellator считается второй по влиятельности компанией в сфере МMA после могущественной UFC. Однако Скипперу удалось убедить президента Bellator Скотта Кокера подписать контракт на трансляцию их шоу именно с DAZN, и теперь любители смешанных единоборств на протяжении ближайших 5 лет получат возможность лицезреть бои с участием таких известных бойцов, как, например, Майкл «Веном» Пэйдж, Рори Макдональд и многие другие. Кроме того, DAZN заключил контракт и на показ вечеров промоушена ММА Combate Americas.

Однако ростер стримингового сервиса Блаватника далеко не ограничивается только единоборствами. Руководству DAZN также удалось подписать соглашения на трансляции матчей нескольких футбольных лиг (в том числе и ведущих – английской, испанской, итальянской, немецкой и французской), Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Азии, японской Джей-лиги, американской футбольной лиги MLS, а также Национальной футбольной лиги (NFL), Главной лиги бейсбола (MLB), Национальной хоккейной лиги (NHL), Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), мировых первенств по баскетболу FIBA, Кубка шести наций по регби, чемпионатов мира по снукеру, теннисных турниров ATP и WTA, а также многих других соревнований по другим популярным видам спорта.



Причём, денег на это Скиппер и компания с подачи главного инвестора и владельца явно не жалеют. Так, за возможность транслировать и освещать матчи итальянской Серии А DAZN выложил почти 600 миллионов евро.



Не забывает DAZN привлекать к сотрудничеству и звёзд из самых популярных видов спорта. Например, им уже удалось подписать в качестве «послов», аналитиков или комментаторов сервиса таких знаменитостей из мира футбола, как Криштиану Роналду, Неймар, Жозе Моуриньо и Андрей Шевченко.

Планы и перспективы

Безусловно, главной целью Джона Скиппера и всех его подчинённых сотрудников является как можно более скорое наращивание числа подписчиков DAZN по всему миру. Для этого они прибегают к хитрым ходам. Например, поначалу тарифы для американских подписчиков сервиса составляли всего 9,99 доллара в месяц. Однако вскоре после подписания контракта с Геннадием Головкиным ежемесячная абонплата за контент DAZN повысилась до 19,99 доллара. Правда, для уже существовавших клиентов сохранилась прежняя — в размере 9,99 долларов до следующего года. Также есть ещё и «оптовое» предложение, согласно которому подписчик может заплатить наперёд сумму в размере 99,99 долларов и получить годовую подписку на сервис. Стоит ещё отметить, что каждый новый клиент получает возможность просмотра всех трансляций сервиса в первый месяц бесплатно.



Заявляемые этим стриминговым гигантом цели обозначают, в частности, отход от слишком финансово обременительной для большинства любителей спорта системы платных просмотров, которая носит название Pay-Per-View (плати и смотри). Например, за большинство PPV-трансляций боксёрских вечеров высшего уровня болельщикам, кроме месячной абонплаты кабельным телеканалам, нужно ещё и регулярно раскошеливаться на сумму от 50 до 100 долларов. Здесь же бои, например, бывших звёзд PPV-трансляций Сауля Альвареса и Энтони Джошуа фанаты получат возможность смотреть, ничего не доплачивая свыше ежемесячной абонплаты. Руководство сервиса подчёркивает, что они ориентируются прежде всего на молодых мультикультурных любителей спорта, многие из которых не имеют платного телевидения.

Что касается качества трансляций, то пока в этом отношении нередко наблюдаются нарекания со стороны абонентов. Для того чтобы иметь возможность просмотра контента DAZN клиентам нужен лишь выход в интернет. А вот принимать видеосигнал можно на самых разных устройствах – телевизорах, телевизионных приставках, компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах, других мобильных устройствах и даже на игровых консолях. Причём, выгодным отличием от традиционного ТВ для стримингового сервиса является доступность не только трансляций в прямом эфире в разных режимах вплоть до full HD 1080p, но также и в записи без использования каких-либо таймеров (включая функции «пауза» и «перемотка»), плюс, возможность просмотра по запросу архивов видеозаписей прошлых дней, месяцев и лет.



Однако видео- и аудио-качество трансляций зависит не только от поставщика контента. Иногда из-за слабости и перегруженности серверов интернет-провайдеров на местах тамошние подписчики получают сигнал с перебоями или просто некачественную «картинку» и звук. А если учесть, что DAZN является поставщиком услуг для разных стран на трёх континентах и эта география наверняка будет постоянно расширяться, то вопрос качества видеосигнала стоит и будет стоять впредь очень остро.

Энтони Джошуа и Эдди Хирн Фото: Richard Heathcote/Getty Images

И в завершение, конечно же, нельзя обойти стороной вопрос прибыльности стримингового сервиса, от которого напрямую зависят перспективны не только его развития, но и самого дальнейшего существования. Наверняка пока что речь о самоокупаемости DAZN по крайней мере на территории США вести не стоит. Платформа работает ещё только на перспективу, вкладывая огромные деньги в начало развития множества своих проектов. В этом отношении нужно ещё учитывать, что кроме доходов от взимаемой с подписчиков абонплаты, стриминговые платформы имеют большой финансовый потенциал также и от традиционных для вещателей всех мастей заработков на рекламе. А всего на протяжении года DAZN планирует показ более восьми тысяч прямых трансляций событий в различных видах спорта.



В то же время аудиторию просмотра своих трансляций, в отличие от традиционных телеканалов, интернет-сервисы пока предпочитают не обнародовать и не разглашать. По неофициальной информации бой Джошуа против Поветкина на DAZN посмотрели всего лишь около 60 тысяч зрителей. Однако это было только самое начало – старт сервиса в США. И в любом случае тенденция на развитие и распространение интернет-вещания, которое с каждым годом заметно улучшает своё качество, наверняка будет сохраняться и дальше. Дать точный прогноз, когда же подобные интернет-сервисы вытеснят из обихода трандиционное телевидение, пока ещё довольно сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что ОТТ-телевидение находится на верном пути, чтобы заменить обычное телевещание.