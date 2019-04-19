Главные бои выходных. Кроуфорд — Хан и UFC в России

UFC Fight Night 149

Дата и место проведения: 20 апреля. Санкт-Петербург. Арена: СК «Юбилейный»



На кого смотрим: Алистар Оверим — Алексей Олейник, Ислам Махачев — Арман Царукян, Сергей Павлович — Марселу Голм, Иван Штырков — Девин Кларк



Статус: **** (четыре звезды по 5-балльной шкале)



Где смотреть: UFC Fight Pass, ESPN+. Начало — в 17:00 мск



Второй российский турнир UFC порадует богатым представительством соотечественников и лишь одним боем с участием топовых бойцов, причём второй раз его возглавит 41-летний россиянин украинского происхождения Алексей Олейник (57-11-1), который вышел на замену получившему травму Алексею Волкову. По официальной версии, россиянин травмировался, однако есть информация, что причиной отсутствия Драго в карде является нарушение антидопинговой политики промоушена. С сентября 2018 года UFC ввёл ряд корректировок в отношении допинг-расследований. Таким образом, о потенциальных нарушениях антидопинговой политики получает уведомление исключительно команда спортсмена, а достоянием общественности информация становится лишь после вынесения вердикта USADA.

Соперником Олейника станет 38-летний голландец Алистар Оверим, который и считается фаворитом этого матча. Алексей, несмотря на солидный возраст, до сих пор считается одним из лучших грепплеров тяждива UFC. Но в поединке с Оверимом ему будет особенно тяжело. Голландец побеждавший на турнирах К-1 и ещё несколько назад считавшийся одним из самых опасных нокаутёров в ММА прилично борется и не позволял затащить себя в партер даже Фабрисиу Вердуму, а в стойке он должен значительно превзойти Олейника. Свои предыдущие поединки соперники выиграли: Оверим у россиянина Сергея Павловича, а Олейник — у легендарного Марка Ханта.



В соглавном бою пройдёт первое в истории UFC российское дерби. 27-летний Ислам Махачев (16-1), которого своим будущим преемником считает сам Хабиб Нурмагомедов, давно ждёт поединка с кем-то из элиты лёгкого дивизиона. Но по воле матчмейкеров последние годы ему приходится топтаться на подступах к первой десятке рейтинга. В этот раз Ислам будет экзаменовать дебютанта октагона Армана Царукяна. Российский тяжеловес Сергей Павлович проведёт второй поединок в организации против бразильского нокаутёра Марселу Голма. Главная звезда RCC, Русский Халк Иван Штырков, сделавший себе имя громкими победами над ветеранами ММА, дебютирует в октагоне боем с 29-летним американским середняком Девином Кларком (9-3).



Россияне будут представлены и в каждом из боёв предварительного карда. Чемпион M-1 Challenge в легчайшем весе и первый представитель Ингушетии в UFC Мовсар Евлоев сразится с другим дебютантом UFC корейцем Сын Ву Чхоем. Для полусредневеса Султана Алиева поединок с японским ветераном Кейтой Накамурой может стать моментом истины. В случае поражения он наверняка будет уволен. Спустя три года в родном городе вернётся в дело Александр Яковлев, чьим визави будет бразильский дебютант с впечатляющим рекордом 20-1 (все победы досрочно) Алекс да Силва Коэлью. Ветеран тяжёлого дивизиона Шамиль Абдурахимов скрестит перчатки с польским экс-чемпионом М-1 Марчином Тыбурой. В другом российско-польском противостоянии сойдутся полутяжи Гаджимурад Антигулов и Михал Олексейчук. Наконец, откроют турнир не выступавший 2,5 года в октагоне Магомед Мустафаев и дебютант Рафаэль Физиев, ставший первым в UFC киргизским бойцом.

Вечер бокса в Нью-Йорке

Дата и место проведения: 21 апреля. Нью-Йорк. Арена: «Мэдисон Сквер Гарден»



На кого смотрим: Теренс Кроуфорд — Амир Хан.



Статус: ***** (пять звёзд по 5-балльной шкале)



Где смотреть: ESPN PPV, Sky Sports PPV. Начало — в 5:00 мск



Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе 31-летний американец Теренс Кроуфорд (34-0-0, 25 КО) и бывший чемпион мира в первом полусреднем весе 32-летний британец Амир Хан (33-4-0, 20 КО) проведут поединок, на кону которого будет стоять чемпионский ремень по версии Всемирной боксёрской организации. Однако не титулы и чемпионское звание стоит лейтмотивом в данном противостоянии, а величие и наследие. В случае победы Кроуфорд добудет свою 35-ю победу в статусе профи, а также упрочит свои позиции и притязания на звание лучшего бойца pound-for-pound (рейтинг сильнейших боксёров вне зависимости от весовой категории). Именно сейчас Кроуфорд ведёт очное противостояние с украинцем Василием Ломаченко за право считаться лучшим в мире. Скальп Хана способен вывести темнокожего американца на первое место рейтинга p4p. Кроуфорд ураганом прошёлся по суперлёгкой весовой категории (став абсолютным чемпионом) и, поднявшись на категорию выше, досрочно убрал небитого чемпиона Джеффа Хорна, став обладателем пояса WBO.



Как бы кто в последнее время ни относился к Амиру Хану, он по-прежнему представляет собой реальную угрозу. Его опыт выступлений (Хан бился с более именитыми соперниками, в то время как оппозиция Кроуфорда, по мнению британца, была недостаточно сильной), помноженный на мотивацию, вполне способен заставить его сотворить сенсацию. При этом Хан ни разу не проигрывал в рамках полусреднего веса. Все четыре поединка, проведённых в этом весе, Амир выигрывал (все они прошли полную дистанцию). Хан вернулся на ринг в апреле прошлого года. До этого на протяжении почти двух лет он находился без боёв. За это время он провёл операцию на руке и прошёл курс реабилитации. Вернувшись в дело, Амир одержал две победы на родине и получил бой с Кроуфордом.



По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния считается американец. Ставки на его победу принимаются в среднем из расчёта 1,05. Победа Хана оценивается коэффициентом 9,5. При этом специалисты считают, что бой не продлится все отведённые 12 раундов. Букмекеры предполагают, что поединок закончится в промежутке между 7-м и 10-м раундами.

Rizin FF 15

Дата и место проведения: 21 апреля. Йокогама, Япония. Арена: Yokohama Arena



На кого смотрим: Иржи Прохазка — Мухаммед Лаваль, Тенсин Насукава, Кёдзи Хоригути



Статус: *** (три звезды по 5-балльной шкале)



Где смотреть: FITE TV. Начало — в 8:00 мск



Главная промоутерская компания Японии на этот раз решила обойтись без приглашения топовых бойцов из профи-бокса Флойда Мейвезера или его протеже Джервонты Дэвиса для показательных выступлений, а главным событием сделала первый титульный бой в полутяжёлом весе между 26-летним чехом Иржи Прохазкой (23-3), сделавшим себе имя в этой организации, и 38-летним американским ветераном Мухаммедом Лавалем (21-8). Три года назад они сражались в финале Гран-при в весе до 100 кг, и тогда Лаваль победил нокаутом. С тех пор Кинг Мо чаще проигрывал, чем побеждал, а Прохазка выдал победную серию из семи боёв.

На разогреве у них выступят две главные звезды японских единоборств. 20-летний кикбоксёр Тенсин Насукава, известный благодаря избиению в выставочном бою с Мейвезером, сразится с филиппинцем Фрицем Алдином Биагтаном. 28-летний экс-претендент на титул UFC Кёдзи Хоригути (26-2) побьётся с другим ветераном сильнейшей лиги мира 30-летним американцем Беном Нгуеном (18-8). Поскольку он уступил в двух последних боях, принадлежащий Хоригути чемпионский пояс в легчайшем весе на кону стоять не будет.

Остальные бои

20 апреля в Лондоне (Великобритания) на «О2 Арене» местный тяжеловес Дэвид Аллен встретится с опытным австралийцем Лукасом Брауном. В рамках турнира состоится поединок с участием известного британского тяжеловеса Дерека Чисоры. Его соперником станет уроженец Косово, представляющий Германию Сенад Гаши.



21 апреля в Карсоне (Калифорния) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между 31-летним американцем Дэнни Гарсией и 29-летним мексиканцем Адрианом Гранадасом. На кону поединка будет вакантный пояс по версии WBC в полусреднем весе. В андеркарде шоу американский тяжеловес Энди Руис встретится с украинцем Александром Дмитренко.