Вице-президент UFC Russia: когда-нибудь в UFC будет сотня бойцов из России

— Билеты в продаже с 1 марта. Говорят, результаты поначалу были слабее ожиданий.

— Нет, продажами мы довольны. Уже две недели назад реализовали большую часть билетов. Просто некоторые категории билетов… Понимаете, Питер – не Москва, это другой регион. Со своим спросом, со своей экономикой и своими ценовыми уровнями.

— Поясните.

— В Москве проще продавать дорогие билеты. Но мы видели, что ближе к турниру в Санкт-Петербурге продажи пошли лучше. В этот раз, в отличие от Москвы, мы добавили так называемые фан-билеты.

— Что это?

— Такие билеты подразумевают, что купивший их фанат (в зависимости от категории билета) сможет попасть в специальную зону и специальный бар, который будут посещать в том числе и приглашённые на турнир звёзды UFC. С ними можно будет сфоткаться, взять автограф. Плюс обладатели самых крутых категорий таких билетов смогут зайти в октагон и сделать фото с поясом UFC. Представьте, какой это шанс для них.

— Сколько стоят эти билеты?

— 40, 50 и 105 тысяч рублей. Понятное дело, чем дешевле билеты, тем лучше они покупаются. Так было и в Москве.

Андрей Громковский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Считается, что «Юбилейный» вмещает семь тысяч зрителей. Вы везде говорите о восьми. Как так?

— Планировочное решение зависит от того, как встраивается партер. Также на арене есть ложи и ещё много мест, где можно разместить людей. Вообще нас уверяли, что в «Юбилейный» каким-то образом и 10 тысяч может вместить. Мы, конечно, так плотно забивать не будем, но надо сказать, что планировка у нас получится комфортнее, чем на многих европейских мероприятиях UFC.

— Звучит неплохо, но всё же семь или восемь тысяч – маловато для подобного события. Почему всё же выбрали «Юбилейный»?

— Есть дата – 20 апреля. При её выборе было учтено много факторов: вещательный календарь США, календарь других мероприятий на разных аренах, занятость бойцов. “Юбилейный” — отличная площадка, она находится в центре города. Может, и не такая вместительная как “Ледовый” или “Газпром Арена”, но вполне достойная. Бывает, что возможности поменять дату просто нет. Есть хоккей, есть футбол, есть другие виды спорта, мы не можем прийти и сказать: “Отмените матч, тут сегодня будет UFC”.

— Вы говорили, что вопрос формирования состава участников турнира под контролем американского офиса UFC, однако вы можете давать рекомендации. В Москве выступил Адам Яндиев, боец, закончивший карьеру задолго до 15 сентября 2018 года и никогда не дравшийся на подобном уровне. Он попал в московский кард по рекомендации российского офиса?

— Для нас это было такой же новостью, как и для всех остальных. Тут особо нечего сказать. Наши рекомендации связаны в меньшей степени с конкретными бойцами и в большей – с логикой формирования турниров. В Питере, например, будет разнообразный кард с точки зрения представленного в нём количества национальностей. Впервые у нас будут бойцы из Киргизии и впервые же выступят девушки. Постарались в этот раз сделать так, чтобы люди разных взглядов и групп и фанаты из разных уголков нашей страны могли чувствовать себя сопричастными к турниру.

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— Если возвращаться к Адаму Яндееву. Была ли вероятность, что он выступит в Питере? Вряд ли он заключал контракт с UFC только на один год.

— Честно скажу, не знаю. Не могу никак прокомментировать. Тем более, карьерный путь отдельных бойцов — это вообще непростая тема.

Андрей Громковский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы довольны кардом турнира в Санкт-Петербурге? В нём объективно не так много звёздных бойцов.

— Мне кажется, кард интересный: впервые у нас в России женский бой – дерётся сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко – Антонина. Местный Александр Яковлев вернётся в октагон в Санкт-Петербурге. Вообще в Питере выступит много представителей разных регионов, и у меня ощущение, что турнир будет интереснее, чем в Москве. Московский кард получился довольно крепким, но не таким разнообразным. Питерский сильнее.

— В нём почти нет представителей топ-15 рейтинга своих весовых категорий.

— Бои не появляются сами собой: вот сидят матчмейкеры и говорят – давай возьмём кого-то из топ-5, топ-10. Нет. У каждого бойца свой путь, свои поединки.

— Отлично, когда разные национальные группы представлены на турнире. Но нет ли опасений, что на трибунах будут беспорядки? Похожим образом формируют карды российские промоушены и им не всегда удаётся справиться с горячей аудиторией.

— Мы всегда этого опасаемся и к этому готовимся. Делаем всё необходимое ради безопасности на наших мероприятиях. У нашей службы охраны огромный опыт в проведении подобных мероприятий. Будем жёстко пресекать любые неприятные инциденты. Для UFC безопасность – первый приоритет.

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Мы учитываем многокультурную среду России. Понятно, что страна многонациональная, большая, и надо понимать её особенности. Наши матчмейкеры работают достаточно много с менеджерами и бойцами и хорошо осведомлены о всех важных вопросах, потому что они много взаимодействуют с коллегами всех этнических групп и религий. Мы деликатно к этому относимся. Я не вижу проблемы в том, что бойцы разных национальностей дерутся между собой. Самый важный фактор — как люди дерутся. Остальное вторично.

— Будет ли продаваться алкоголь на трибунах?

— Крепкий точно нет. Пиво — не помню. По-моему, нет. Не могу сказать. В “Олимпийском” пиво продавалось, и у нас не было никак инцидентов, о которых мы сильно переживали. Мероприятия UFC славятся тем, что многие принципиально не пьют на них. Для нас это является не самой большой проблемой.

— Вернётся ли UFC в Москву в этом году?

— Пока особо нечего об этом сказать, но я знаю, где в Москве я бы хотел сделать мероприятие. Правда, ещё даже не был на этой арене. Смотрим много разных площадок, хочется большую. Конечно, есть желание вернуться в Москву.

Андрей Громковский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Зависит ли вероятность возвращения UFC в Россию от успеха сегодняшнего турнира в Санкт-Петербурге?

— Мы так не планируем. UFC пришёл на наш рынок надолго, подписана многолетняя медийная сделка. У нас большие планы по развитию партнёрства со спонсорами, по продаже лицензий, по запуску новых продуктов. Мы многое делаем, чтобы повлиять на этот бизнес. Одна из задач — сделать так, чтобы в UFC было не 30 российских бойцов, а 100.

Это длинный процесс. Важен ли успех питерского мероприятия? Важен. Для нас успех каждого мероприятия важен, поэтому мы работаем над каждым турниром одинаково.

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— Понятно, почему UFC не проводит номерные турниры: их показывают по системе платных трансляций (Pay-per-view), а в России не провести ивент в удобное для США время из-за разных часовых поясов. Но титульные бои проводят не только на номерных тунирах. Есть ли шанс, что в России в обозримом будущем состоится бой за пояс UFC?

— Хочется сделать большой бой, да и PPV-мероприятие тоже. Чтобы в Россию приехали самые именитые и лучшие бойцы, которые только есть. Но не забывайте, мы провели пока лишь одно мероприятие в Москве, сейчас делаем Питер. Дальше, надеюсь, ещё одно мероприятие в этом году состоится. Мы разгоняемся. Часто говорим внутри команды, что мы только начинаем, находимся в самом начале пути.

— В этом году российские зрители лишились возможности смотреть бои UFC бесплатно. Теперь так будет всегда?

— Какая-то часть боёв будет идти бесплатно по федеральным каналам или даже в интернете будут бесплатные трансляции. Но не все бои, так устроено во всём мире. Модель, при которой всё было бесплатно, к сожалению, не работает, потому что она не позволяет развивать организацию. Мы понимаем, что есть зрители, которые привыкли смотреть, что им нравится и не платить, поэтому делаем стоимость доступной. Она достаточно низкая даже для нашей страны.

Андрей Громковский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как проходит переход к платной системе?

— Он не простой. Я всё знаю, всё читаю — и комментарии в фанатских группах в том числе. Стараюсь быть максимально погруженным в тему.

— Сможет ли условный Первый канал купить права на показ самых больших боёв, как, например, один из следующих поединков Хабиба, чтобы показать отдельно?

— Вполне вероятно, но я не могу комментировать это сейчас, потому что у нас есть партнёрство с компанией «Медиа-Телеком». Но это вполне вероятно. Знаю, что цифры, которые были у боя Хабиба и Конора, очень впечатлили всех крупных менеджеров российского телевидения. Думаю, у нас есть возможность развиваться и показывать UFC на ещё больших каналах, чем было до этого.