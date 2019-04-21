Дядя Лёша не затащил. Олейник упал в ранний нокаут от рук и коленей друга

Бои — лучшее, что было на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Они спасли ситуацию.

В Санкт-Петербурге завершился второй в истории России турнир UFC. По мере его приближения к организаторам возникало всё больше вопросов – по наполнению карда, по выбору арены и по раскрутке самого события, о чём на собственной пресс-конференции за два дня до ивента вдруг решил сказать Хабиб Нурмагомедов.

«Я бы хотел немного покритиковать UFC в России. Не знаю, кто именно занимается распространением рекламы UFC здесь, но очень слабая работа идёт. Никто не знает о том, что вот-вот в России пройдёт турнир UFC. Только фанаты, которые смотрят бои уже долгое время, и СМИ, которые за этим постоянно следят. То есть все те же люди, которые были и всегда, ещё до московского турнира. По идее, должен был произойти наплыв. Дерутся очень хорошие бойцы, но их никто не знает, потому что UFC про них ничего не рассказывает», — обрушился с критикой Орёл.

Спасти ситуацию в день турнира могли только бои. Именно на них, как следует из его интервью «Чемпионату», делал решающую ставку вице-президент UFC Russia Андрей Громковский, которому, по сути, и были обращены рабочие претензии главного бойца страны:

«Мне кажется, кард интересный: впервые у нас в России женский бой – дерётся сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко – Антонина. Местный Александр Яковлев вернётся в октагон в Санкт-Петербурге. Вообще в Питере выступит много представителей разных регионов, и у меня ощущение, что турнир будет интереснее, чем в Москве. Московский кард получился довольно крепким, но не таким разнообразным. Питерский сильнее».

Вице-президент UFC Russia: когда-нибудь в UFC будет сотня бойцов из России Андрей Громковский делится амбициозными планами лучшей лиги мира в нашей стране.

Турнир начался чрезвычайно бодро: первые четыре поединка завершились яркими нокаутами. Свои победы одержали местные Магомед Мустафаев, Шамиль Абдурахимов и питерский любимец Александр Яковлев. Повержены были Рафаэль Физиев, Марчин Тыбура и Алекс да Силва соответственно. Лишь Гаджимурад Антигулов не смог порадовать собравшихся в «Юбилейном» фанатов. Соперник Михал Олексейчук плотным попаданием в начале первого раунда решил исход всего боя.

Дальше зрителей ждал первый поединок, прошедший всю дистанцию: три раунда пришлось провести в клетке опытным Султану Алиеву и Кейте Накамуре. Россиянин уверенно забрал судейское решение.

Следующие три поединка вышли поскучнее. Мовсар Евлоев с Сун Ву Чоем, Кшиштоф Йотко с Аленом Амедовски и Антонина Шевченко с Роксан Модаферри свои схватки довели до судейского решения. Дебютант Евлоев, бывший чемпион М-1 в легчайшем весе, свой бой выиграл уверенно – даже несмотря на снятый во втором раунде балл. Поляк Йотко также уверенно одолел своего оппонента. А вот младшая сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко Антонина, к сожалению, проиграла.

Три последних боя турнира в Питере вышли, пожалуй, самыми яркими на всём турнире. Сергей Павлович со второй попытки победил в UFC и сделал так круто, что заслужил бонус. В самом начале первого раунда экс-чемпион Fight Nights нокаутировал Марсело Гольма из Бразилии.

В соглавном событии вечера сошлись один из лучших легковесов России и друг Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев и дебютант UFC Арман Царукян. Многие ожидали уверенной и, скорее всего, досрочной победы Махачева. Однако его молодой соперник показал действительно впечатляющее выступление. Царукян почти весь бой на равных боролся и бился в стойке с Исламом. А итоговая оценка судей – 30:27, 30:27, 29:28 – кажется не очень справедливой по отношению к Арману. И всё же победная серия Махачева продолжается. Впереди его наверняка ждут соперники из топ-10 рейтинга. По крайней мере хочется ему этого пожелать.

В главном поединке вечера два ветерана ММА (которые, кстати, в жизни давно являются приятелями) Алистар Оверим и Алексей Олейник должны были выявить победителя главного боя ивента.

Олейник за пару дней до турнира признавался, что подготовка к Овериму прошла, мягко говоря, не по плану, продлилась не так долго, потому в столь непростой ситуации ему могла помочь только особая тактика. К ней и попытался прибегнуть Алексей с первых секунд схватки.

«Первые дни в Питере не мог нормально пробежать 300 метров — задыхался» Алексей Олейник не волнуется перед боем с Алистаром Оверимом, хоть и не знает, как того «задушить».

Олейник практически сразу понёсся вперёд, надеясь обескуражить Оверима. Несколько ударов Алексея пришлись в цель, однако Алистар их удержал. Преимущество в большей части раунда было за россиянином, что забрало у него много сил. Потому в конце пятиминутки ситуацией в октагоне владел Оверим. Его свежесть стала решающим фактором во всём противостоянии. Именно за счёт сохранённой энергии Алистар забрал решающий эпизод в конце первого раунда: сперва зашло колено в голову (сколько всего таких ударов в тело Олейника успело прилететь за раунд), а потом Оверим провёл уверенное добивание рухнувшего на землю россиянина. Это вторая победа голландца подряд. После неё он попросил в соперники Александра Волкова, с которым и должен был драться в Питере изначально.

«Мне было очень комфортно драться в России. Многие российские фанаты поддерживали меня, пусть я и дрался против местного. По моему мнению, Олейник тоже сложный соперник. Я должен был драться с Волковым. Если мне удастся это сделать, я обязательно побью его.

Я всё ещё хочу боя с Волковым. Он не произошёл сегодня, но, надеюсь, состоится в следующий раз. Сейчас я планирую уйти на каникулы и вернуться в сентябре».