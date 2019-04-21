Американец выиграл чемпионский бой ударом ниже пояса. Куда смотрели судьи?

Хан не смог продолжить бой с Кроуфордом, пропустив запрещённый удар, но его в итоге признали проигравшим, а удар в пах — нокаутом.

В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Теренса Кроуфорда и экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Амира Хана.

Для британца это был, пожалуй, последний шанс сверкнуть на топ-уровне. Как и предсказывали многие, воспользоваться Хан им не смог. Но всё-таки поражение получилось не совсем обычным. Впрочем, обо всём по порядку.

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Диспозиция

Для Теренса Кроуфорда встреча с Ханом была второй защитой титула по версии WBO. Один из лидеров рейтинга P4P пока не испытывает особых трудностей в полусреднем весе. Напомним, что пояс он завоевал в бою с Джеффом Хорном, изрядно повозив австралийца по рингу, а предыдущую встречу провёл с обязательным претендентом Хосе Бенавидесом и нокаутировал его в 12-м раунде. Поединок с Ханом был первой добровольной защитой Теренса. Перед ней все в один голос утверждали, что Амир не создаст проблем уроженцу Омахи.

Но сам Хан был иного мнения. В 2018 году, после двухлетнего простоя, связанного с жестоким поражением от Сауля Альвареса, он попытался перезапустить карьеру. Но эти потуги вызвали немало вопросов. Сначала Хан менее чем за минуту нокаутировал странного Фила ло Греко. А в сентябре минувшего года встретился с Самуэлем Варгасом и провозился с ним все 12 раундов. В той встрече Хан напомнил о давней проблеме «хрустальной челюсти», оказавшись в нокдауне во втором раунде. В общем, победа оставила неприятное послевкусие. Конечно, после неё британец традиционно бравировал и убеждал, что едва ли не специально прошёл с Варгасом дистанцию в 12 раундов. Но уже ближе к дате поединка с Кроуфордом и сам признавал, что та встреча была для него не образцовой.

Тем не менее, невзирая на такие две не самые видные победы, Хан смог вернуться на американский рынок, да ещё и получил большой бой, за которыми так любит поохотиться.

Поединок

Многие сходились во мнении, что бой может получиться относительно конкурентоспособным вплоть до первого жёсткого попадания Кроуфорда. Всё-таки Хан обладает отменной скоростью и техникой высокого уровня. Да и блестящая олимпийская школа всё ещё при нём.

Но мало кто ожидал, и уж точно не сам Амир, что то самое первое жёсткое попадание случится уже в стартовой трёхминутке. Хан традиционно для себя неплохо начал, беспокоя Теренса скоростными выпадами, но вскоре американец потряс заигравшегося соперника жёстким правым и, добавив к нему через мгновение точный удар слева, отправил того в нокдаун. Невзирая на яркую концовку раунда, развить успех Кроуфорду не удалось, однако напор гостя с Туманного Альбиона был сбит.

Ошеломлённый таким началом Хан взял паузу во втором и третьем раундах, пытаясь работать вторым номером, и периодически ему удавалось доносить до Теренса точные атаки. Но на фоне уверенной работы соперника всё это выглядело, как ничего не значащие эпизоды. В четвёртой трёхминутке Кроуфорд перерабатывал оппонента за счёт частого использования джеба, а также стал работать по этажам. Хан продолжал огрызаться редкими выпадами, но полностью проигрывал дуэль в разменах.

Казалось, что уже на пятый раунд британец выходит взмыленным и потрёпанным. Начало трёхминутки это подтвердило: Хан проваливался при попытках атаковать, в то время как Кроуфорд продолжал обрабатывать голову и корпус соперника. К чести Амира с середины раунда он нашёл в себе силы прибавить и провёл несколько острых атак, а перед самым гонгом донёс до американца отличный правый в голову. Эти эпизоды могли вдохновить Хана, в углу британца призывали боксировать в том же духе и «быть умным», но уже в следующем отрезке всё закончилось.

Кроуфорд, пробивая серию, нанёс жёсткий левый апперкот ниже пояса. У британца было 5 минут на восстановление, показалось, что он намерен ими воспользоваться. Но вскоре к рефери подошёл врач, который просигнализировал о том, что Амир не в состоянии продолжать. Остановка на первый взгляд выглядела по меньшей мере странно. Впрочем, сам Хан особо не возмущался, видимо оставаясь ошеломлённым после столь неприятного удара. Ещё удивительнее, что рефери зафиксировал победу Кроуфорда техническим нокаутом. Таким образом, Кроуфорд вновь защитил титул.

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Итоги

Как ни странно такое завершение боя должно устраивать всех. Теренс сохранил титул чемпиона мира, провёл добровольную защиту титула и может думать об объединительных боях. В США уже давно ждут его схватки с другим представителем P4P, чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и дорога к этой встрече сейчас расчищена.

Что касается Хана — да, он проиграл, но при этом сохранил лицо. Во-первых, Амир с горем пополам сумел восстановиться после нокдауна в первом раунде и дальше какое-то время боксировал на достойном уровне. Во-вторых, вероятнее всего, более свежий и лёгкий Кроуфорд в поздних раундах всё-таки бы настиг Хана, и тогда на карьере Амира можно было действительно ставить жирный крест. Ну, а теперь британец сможет говорить о ранней остановке и убеждать всех, что он был на пути к перелому в бое. Конечно, версия будет не самой убедительной, но всё-таки мосты к американским рингам всё ещё не сожжены и небольшие шансы на титульные бои по-прежнему остаются.