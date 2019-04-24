Прорвётесь, опера? Отца чемпиона мира по боям без правил убили полицейские

Били втроём, прямо на улице и в аптеке. Им не понравилась внешность Сулли. Имена полицейских известны, их отпустили домой. А что дальше?

Дикая история случилась в подмосковном Орехово-Зуево. Трое оперуполномоченных избили случайного прохожего. От полученных травм он скончался в больнице. На сотрудников полиции завели уголовное дело, но под арест отправили только одного. Прохожим оказался отец чемпиона мира по любительскому ММА Магомеда Юнусилау.

Мгновенный вызов

Помните строчки из сериала «Хроники убойного отдела»?



«…Сейчас бы просто по сто грамм // И не мотаться по дворам, // Но рановато расслабляться операм».



Это в том числе про Дмитрия Блинова, Павла Попова и Олега Шишканова. Лучше бы они просто пошли домой, а не мотались по вечернему Орехово-Зуево. Как сообщил телеграм-канал «Mash», трое оперуполномоченных во время вечерней прогулки решили докопаться до попавшегося навстречу Сулли Юнусилау.



46-летний мужчина понял, что эта встреча ни к чему хорошему не приведёт, и попытался скрыться в ближайшей аптеке, где попросил вызвать полицию. Но зашедшие следом правоохранители сказали, что полиция уже прибыла. Что было дальше, догадаться несложно. Трое на одного. Они обличены полномочиями, пусть и не в полицейской форме, а он – обычный гражданин.



Полицейские жестоко избили Юнусилау. В больнице у пострадавшего диагностировали отёк и дислокацию мозга. Помочь мужчине врачи не сумели, хотя несколько дней боролись за его жизнь.

Домашний арест

Имена нападавших были установлены быстро, против них заведено уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий. Но арестовали лишь одного – Блинова. Попова и Шишканова отпустили под домашний арест.

Теперь следственные органы будут расследовать все обстоятельства инцидента. Не исключено, что Сулли Юнусилау будет признан виновным в нападении на правоохранителей, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Сколько уже подобных случаев было по всей России? Бывало, и много раз бывало наоборот, когда полицейские жертвовали собой ради того, чтобы спасти кому-то жизнь. Будем надеяться, что эту историю не получится спустить на тормозах.



В любом случае в дело должен вмешаться сын погибшего – двукратный чемпион мира по любительскому ММА, дагестанский боец Магомед Юнусилау, который на соревнованиях представляет Москву. Речь не о том, что Юнусилау-младший должен разузнать домашние адреса убийц своего отца и устроить разборки.



Речь о том, что Магомед Юнисилау может обратиться за помощью к своему земляку Хабибу Нурмагомедову с просьбой о том, чтобы тот помог максимально широко освещать расследование. Вряд ли один из самых популярных спортсменов России откажет в подобной просьбе. И не просто своему земляку, а коллеге по роду занятий.

Непобедимый боец

Понятно, что Юнусилау и Хабиб на разных полюсах с точки зрения спорта и достижений, но в данном случае это неважно. Если другого способа придать публичность делу нет, нужно просить Нурмагомедова.

26-летний Юнусилау за свою карьеру не проиграл пока ни одного боя. Хотя и провёл их всего шесть. Дрался в рамках промоушена Fight Nights Камила Гаджиева, одного из друзей Хабиба. Кроме того, Магомед успел дважды выиграть чемпионат мира по любительскому ММА.



Свой пока последний бой он провёл больше года назад. После смерти отца Юнусилау-младший выставил в «Инстаграме» фотографию, где они вместе.