«Как можно забить человека до смерти?». Хабиб поддержал бойца, потерявшего отца

И не только он — многие выступили в поддержку Магомеда Юнусилау, отца которого убили полицейские. Внимание к ситуации — это то, что нужно!

История с убийством отца бойца Fight Nights Global Магомеда Юнусилау набирает обороты. Произошедшее в подмосковном Орехово-Зуево встряхнуло ММА-общественность: спустя сутки с появления новости на всех порталах страны, на убийство Сулли Юнусилау отреагировали спортсмены самого разного уровня. Все они поддерживают сына мужчины, избитого до смерти тремя полицейскими. Будем надеяться, внимание звёзд спорта не позволит убийцам избежать справедливого наказания.

Прорвётесь, опера? Отца чемпиона мира по боям без правил убили полицейские Били втроём, прямо на улице и в аптеке. Им не понравилась внешность Сулли. Имена полицейских известны, их отпустили домой. А что дальше?

«Вы, наверное, уже слышали эту новость. Не хочу критиковать, не хочу оскорблять, не хочу задеть кого-то, но как можно человека забить до смерти? И это действующие сотрудники сделали. Если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и нигде не написано, что надо забивать до смерти. Люди, которые представляют закон, должны быть примером для остальных. Надеюсь, эти ПРЕСТУПНИКИ понесут наказание по всей строгости закона. Мухаммад, тебе, брат, терпения желаю. Родители — это самое дорогое, что у нас есть в этой жизни, пусть Аллах смилостивится над твоим Отцом и ведёт его в Райские сады», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов. Именно его внимание к проблеме может стать ключевым, ведь страница бойца на сегодня читается без малого 14 с половиной миллионами подписчиков.

Не остался в стороне от беды экс-чемпион М-1 в среднем весе, а ныне боец UFC Рамазан Эмеев:

«В последнее время многие люди потеряли в себе доброту. Многие забыли что такое быть людьми. Пусть Аллах поможет тебе, брат, мой в это трудное для тебя время», — написал боец на своей странице в «Инстаграм».

«Друзья, просто так это нельзя оставлять! Завтра точно так же могут поступить с нашими отцами, братьями и даже сёстрами. Всех убийц — за решётку, а их начальников уволить из органов за несоответствие занимаемой должности. И это самое легкое наказание для них», — уверен боец ACA Мурад Мачаев и прикладывает к подписи всё то же совместное фото Магомеда и Сулли Юнусилау, а следом — видеозапись, на которой запечатлено преступление подмосковным правоохранителей.

«У тебя золотое сердце, брат мой, прими мои соболезнования. Верните смертную казнь этим ублюдкам», — уверен Омар Нурмагомедов, младший брат Хабиба.

Али Багаутинов, бывший претендент на титул UFC, считает, что виновных в гибели Сулли Юнусилау следует посадить в тюрьму пожизненно:

«Сулли забежал в аптеку, попросил вызвать полицию, но сотрудники зашли за ним — сказали, что сами из полиции, выволокли и забили до смерти. 46-летний отец спортсмена Магомеда Юнусилау умер в больнице — врачи ничего не смогли поделать с отёком мозга после жестокого избиения. На сотрудников МВД завели уголовные дела — за умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий. Хотя это преднамеренное убийство, совершенное группой лиц. За это пожизненное надо давать», — подписал видео с ужасающим инцидентом боец.

«Магу Юнусилау знаю больше 5 лет, — пишет в «Инстаграме» Владимир Минеев, боец FNG. — Один из самых воспитанных, кротких и порядочных людей, с кем мне приходилось познакомиться. Уверен, что это во многом, если не основном, воспитание отца. Как правило, в кавказских семьях это так. То, что произошло, не укладывается в моей голове. Наблюдаем за нашим правосудием всей спортивной общественностью Скидываемся, кто сколько может: 5469380056612640».