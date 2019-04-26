Бьют обычных людей, ломают их телефоны, угоняют такси — что не так с бойцами ММА

«Я могу сказать, что 90% болельщиков с нетерпением ждут, что я проиграю. Они хотят, чтобы «поезд хайпа» остановился. Представляю, сколько счастливых лиц будет, когда я проиграю, но вы думаете, мне на это не плевать? Мне плевать, что думают все вокруг, даже моя мать… Да вообще кто угодно!» — экс-претендент на титул в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл обладает немаленьким эго.

Оно и понятно: на момент того громкого интервью Горилле предстояло драться в родном Ливерпуле против Стивена Томпсона и увеличивать свой идеальный рекорд до внушительных цифр 17-0.

Прошёл год: плюющий на всё «поезд хайпа» занесло на повороте – состав слетел с рельсов и устремился в бездну. Где его ждали два подряд поражения — сдачей и оглушительным нокаутом. А теперь и арест за хулиганство на Канарах.

Правила хорошего отдыха от типичного бритиша

Переживая провал в поединке с Хорхе Масвидалем, Горилла отправился в Тенерифе, столицу Канарских островов. Архипелаги в Атлантическом океане, первозданная природа и все блага первоклассного курорта – что ещё нужно для реабилитации и настроя на начало нового этапа бойцовского пути?

«Больше драйва!» — заскучал на отдыхе Даррен. И пустился во все тяжкие: 18 апреля Тилл с компанией друзей устроил погром в одном из отелей солнечного городка. Сообщается, что в номере была поломана мебель, всё помещение заполнилось пеной от огнетушителя.

Дебоширы вроде бы успокоились и собрались уехать. Однако, пока добрый таксист прилежно укладывал сумки молодых людей в багажник, компания Тилла ворвалась в салон автомобиля, и кто-то втопил педаль газа.

Угон автомобиля привёл к тому, что вмешаться в беспредел пришлось Национальной полиции, поместившей правонарушителей под стражу.

К счастью для Даррена, преступники отделались лишь денежным штрафом. О санкциях со стороны руководства UFC пока не сообщается. Но одно можно сказать точно: в Тенерифе была подорвана репутация бойца, возрождать которую Горилле придётся очень долго. Ведь возвращаться в октагон Тилл пока не собирается.

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Стоит ли говорить, что подобное поведение бойцов вне октагона не является чем-то из ряда вон выходящим. Уставшие от тренировок, стрессовых ожиданий важных поединков и медиаактивностей атлеты выходят в свет расслабиться и зачастую попросту теряют контроль над собой. Только посмотрите, сколько нашумевших инцидентов было в мире смешанных единоборств с начала весны 2019-го.

«Русские избили тебя». Конору не дали забыть о Хабибе

Что только не делал Ноториус за последние месяцы: успел вызвать на бой половину лёгкого дивизиона, поругаться с Хабибом и потребовать у промоушена акции компании, уйти на пенсию и спустя девять дней вернуться в спорт.

Конор, дела ещё не закончены! Пять боёв для Макгрегора …которые мы, возможно, уже не увидим.

Ураганом, которым Конор ворвался в мир ММА несколько лет назад, ирландец продолжает нестись и по обложкам ведущих СМИ. Правда, в последнее время имя Макгрегора чаще мелькает не на спортивной полосе, а в разделе хроники.

Всему виной эксцентричное поведение на людях. Оставим за скобками обвинение в изнасилованиях и слухи об отцовстве «на стороне» — события не получили развития, интерес СМИ к тяжёлым отношениям Макгрегора с прекрасным полом потух. Куда более резонансными стали конфликты с участием Конора и его фанатов.

Так экс-чемпион UFC в двух весовых категориях в начале апреля напал на посетителя бара. Тихой ирландской ночью Макгрегор выступал на сцене одного из пабов Дублина. Как всегда живо и вызывающе Конор вёл беседу о былом. Но вдруг из зала слышится «Русские избили тебя», и суперзвезду ММА уже не остановить — голова мужчины, якобы и бросившего неосторожную фразу, летит в барную стойку.

Вряд ли такой подготовки к реваншу с Нурмагомедовым ждёт от своего любимца многомиллионная армия поклонников.

Осторожно! Съёмка Макгрегора запрещена

Незадолго до инцидента в пабе (тогда Конор вышел сухим из воды) ирландца арестовали в Майами по той же причине – столкновение с фанатом.

Вальяжной походкой около пяти утра Конор выходил из ночного клуба, где его сфотографировал фанат из Великобритании Ахмед Абдиразак, всю ночь поджидавший Конора ради заветного снимка. Рвение фаната Макгрегор не оценил: боец выбил из рук Ахмеда смартфон, сплясал на гаджете чечётку и забрал с собой его остатки.

Итог — обвинение в грабеже и хулиганстве, задержание и день в участке, после чего Конора отпустили под залог.

«Сначала он подошёл ко мне и пожал руку. Но вскоре Конор вырвал мой телефон и начал его разбивать. Охранники окружили меня и вытолкнули подальше, пока он топтался по нему. «У*****й отсюда!» — кричал Макгрегор. Я же просто хотел забрать телефон, но охранники сказали: «Убирайся, мужик. Делай, что сказал Конор».

Самое обидное, что на том телефон были фотографии сына, которые я, возможно, никогда не увижу», — признался Абдиразак, задев напоследок Макгрегора за живое. Не поверите, упоминанием чьего имени:

«Это в духе Макгрегора. Он злой человек. Я не являюсь его поклонником — мне больше по душе Хабиб. Вот Орёл мне нравится!»

10 суток за решёткой и велосипед-убийца для Александра Емельяненко

В первый день весны эпатажный боец смешанных единоборств из России попал в новостные ленты: новый бой Александр провёл не в восьмиугольнике, а с самим собой на улице Кисловодска.

Парковка автомобиля на пешеходном переходе, словесная перепалка с эвакуаторщиками, попытка скрыться, ДТП после тарана двух чужих автомобилей, нецензурная брань в адрес полицейских и неподчинение… Несмотря на признание вины, спортсмена поместили в следственный изолятор на 10 суток, оштрафовали на 30 тыс. рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.

И вот арест остался позади, болельщики ждут возвращения в восьмиугольник Александра… Но Емельяненко-младший снимается с поединка на турнире «Битва на Волге 12» в Самаре, где он должен был драться с бразильцем Луисом Энрике.

Ужасающие кадры покрытого ранами лица, естественно, являются весомым доводом отмены боя. Но какова же причина множественных увечий?

«Мой друг Виктор, который выступает в дисциплине «спортивный айронмен», организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился», — написал Емельяненко в «Инстаграме».

Остаётся надеяться, что россиянин извлечёт правильные выводы из событий марта-апреля 2019 года и подойдёт к дальнейшим тренировкам со строгим соблюдением спортивного режима.

И ограничением на занятия велоспортом.

Кокаин, насилие и угрозы. Что не так с легендой Би Джей Пенном?

Ситуация экс-чемпиона UFC в лёгком и полусреднем весах может показаться похожей на грустную историю топового легковеса Тони Фергюсона: проблемы с женой и ребёнком, явные намёки на психические расстройства и прошение супруги на запрет приближаться к ней и чаду…

Слетевшие с катушек. Хабибу придётся драться с сумасшедшим? Они бьют и насилуют жён и подруг, считают девушек ведьмами и ломают им ноги. Наказать их может только судья. Или Хабиб Нурмагомедов.

Однако если Эль Кукуй свой гнев вымещал на стенах собственного дома и камине, а странные реплики так и оставались не более чем словами, то Би Джей Пенн заставлял страдать собственную семью физически. Шилен Уайва, гражданская жена американского спортсмена, потрясла фанатское сообщество признаниями о жизни с членом Зала славы UFC.

«Однажды ночью Би Джей просыпал кокаин на нашу дочь, из-за чего сильно испугался. В тот момент он явно бредил и хотел наложить на себя руки. Вместе с друзьями он употреблял кокаин в ванной всю ночь, пока я вместе с детьми находилась в комнате, а его тётя и племянница в гостиной», — делилась подробностями Уайва.

Также девушка рассказала, что The Prodigy страдает наркотической зависимостью с 14 лет; спорт для легенды спорта – лишь способ поддержания себя в адекватном состоянии, а любящая жена – безвольная собственность, которую можно заставить выкурить марихуану, насиловать и склонять к сексу с несколькими мужчинами.

Слушание по делу известного бойца назначено на июнь… И нет чтобы спокойно тренироваться и наслаждаться минутами, которые суд выделил на общение с детьми, — Би Джей Пенна продолжает влезать в забойные передряги.

Ещё в начале 2018 года атлет после обмена любезностями подошёл к территории своего соседа с… мачете в руке! Крики разносились по всей округе – спортсмен, размахивая оружием, призывал мужчину выйти из своего дома, после чего на тракторе на полной скорости влетел в забор обидчика. Дело по обвинению атлета в террористической угрозе первой степени расследуется до сих пор.

Хочется только посочувствовать Пенну и его моральному состоянию — 11 мая на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро представителю США предстоит поединок с соотечественником Клеем Гуидой. Расклады явно не в пользу Пенна. Который, к слову, не выигрывал уже восемь лет.