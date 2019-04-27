Смоляков дважды проиграл в UFC, но вернулся ради боя с экс-футболистом

Дмитрий Смоляков vs Грэг Харди: этого боя очень ждут в США, а у нас этих ребят знают не все. И другие бои выходных.

ACA 95

Дата и место проведения: 27 апреля. Москва. «ЦСКА-Арена»



На кого смотрим: Алберт Туменов — Мурад Абдулаев, Саламу Абдурахманов — Бретт Купер, Юнус Евлоев — Жозиель Силва



Где смотреть: МАТЧ Боец — в 21:00 (мск)



Статус: **** (четыре звезды из пяти)

Российская лига ACA словно решила ответить грозным соперникам из UFC не менее мощным турниром в Москве, выставив сразу три титульных боя с интересными историями. В главном из них выходец из Нальчика Альберт Туменов попытается взять реванш у Мурада Абдулаева за поражение восьмилетней давности. Конкурентоспособное противостояние, которое обязано стать украшением вечера.



В соглавном бою американец Бретт Купер предпримет вторую попытку дотянуться до пояса. Помешать в этом ему может Шамиль Абдурахманов — один из лучших чеченских бойцов в средней весовой категории. Наконец, замыкает трилогию решающих сражений поединок в самом лёгком весе. Победитель турниров клуба «Ахмат» Юнус Евлоев уже заработал себе хороший имидж и будет продолжать укреплять позиции. На смену выбывшему из-за травмы таджику Азаму Гафорову выйдет бразилец Жозиель Силва.



Кроме того, за пределами основных боёв остались столь опытные атлеты, как Олег Борисов, Эдуард Вартанян и, конечно, распиаренная схватка средневесов бой Вячеслава Василевского и Магомеда Исмаилова. Это как раз тот случай, когда арена должна быть заполнена с самого начала.

Вечер бокса в Калифорнии

Дата и место проведения: 27 апреля. Инглвуд (Калифорния, США). Forum

На кого смотрим: Сор Рунгвисай — Хуан Франциско Эстрада, Дэниэл Роман — Ти-Джей Доэни, Муроджон Ахмадалиев, Шахрам Гиясов



Где смотреть: DAZN, United Kingdom SKY. Начало — в 00:30 мск

Статус: **** (четыре звезды по 5-балльной шкале)

В Инглвуде (США) состоялся большой вечер бокса, в рамках которого прошло несколько примечательных поединков, из которых два титульных. Шоу транслировалось стриминговым сервисом DAZN, а в главном бою вечера выступил подписанный данной платформой чемпион мира по версии WBC в первом легчайшем весе 32-летний таец Висаксил Вангек (47-5-1, 41 КО) (многим известный как Срисакет Сор Рунгвисай). Его соперником стал 29-летний мексиканец Хуан Франциско Эстрада (39-3-0, 26 КО). Поединок будет носил статус реванша. В первом бою, который состоялся в феврале 2018 года, Вангек одержал победу в достаточно близком поединке большинством судейских голосов. В рематче же успех праздновал мексиканец — в его пользу единогласное судейское решение.

В соглавном бою вечера обладатель чемпионского титула WBA в первом лёгком весе американец Дэниэл Роман (27-2-1, 10 КО) противостоял чемпиону IBF в этом же весе, небитому австралийцу Ти-Джею Доэни (21-1-0, 15 КО), в объединительном поединке. Отныне оба титула принадлежат Роману, победившему большинством судейских голосов. Экс-чемпион мира полусреднем весе 29-летний американец Джесси Варгас (29-2-2, 11 КО) и бывший чемпион в двух весовых категориях 38-летний мексиканец Умберто Сото (69-10-2, 37) провели рейтинговый поединок, в рамках промежуточной весовой категории (до 151 фунта). Победу нокаутом в шестом раунде одержал Варгас.

В андеркарде свои очередные бои провели клиенты отечественной промоутерской компании «Мир бокса» (недавно подписавшие соглашение с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing) — перспективные узбекские бойцы, призёры Олимпийских игр — 2016 Муроджон Ахмадалиев (6-0-0, 5 КО) и Шахрам Гиясов (7-0-0, 6 КО). 24-летний Ахмадалиев, выступающий во втором легчайшем весе, встретился с 28-летним мексиканцем Карлосом Карлсоном (23-5-0, 14 КО) и нокаутировал того уже в третьем раунде. 25-летний Гиясов, боксирующий в первой полусредней весовой категории, провёл поединок с американцем Эмануэлем Тэйлором (20-5-0, 14 КО), их встреча закончилась победой первого судейским решением.

UFC Fight Night 150

Дата и место проведения: Санрайз, Флорида. 28 апреля



На кого смотрим: Джек Херманссон — Роналду Соуза, Грег Харди — Дмитрий Смоляков, Андрей Орловский



Где смотреть: 00:30 мск — UFC Figth Pass



Статус: *** (три звезды из пяти)



Юбилейный турнир серии Fight Night организаторы решили затащить во Флориду, его примечательностью станет поединок некогда претендовавшего на пояс Роналду Соузы, по прозвищу Жакаре. Пополнить свою коллекцию скальпов победой над ним мечтают многие молодые бойцы, но удаётся это единицам. У его соперника Джека Херманссона будет шанс, если он сможет удерживать бой в стойке и делать своё.



На разогреве выступят тяжи, у которых первые бои в UFC не задались. Ветеран футбольной лиги NFL Грег Харди сметал всё и вся на своём пути, пока не споткнулся об Аллена Краудера. У его соперника россиянина Дмитрия Смолякова после двух поражений кряду ситуация ещё хуже. Ему практически гарантировано увольнение в случае поражения от популярного американца. Кроме того, на этом турнире вы узнаете, справится ли молдавский Халк Ион Куцелаба со стареющим бразильским гейткипером Гловером Тейшейрой, а также насколько ещё велик запас прочности у Андрея Орловского.

Bellator 220

Дата и место проведения: Сан-Хосе, США. 28 апреля



На кого смотрим: Рори Макдональд — Джон Фитч, Илима Макфарлейн — Вета Артеага

Где смотреть: DAZN — 03:30 мск



Статус: *** (три звезды из пяти)



В главном бою вечера Рори Макдональд не просто проведёт свою штатную защиту против ветерана ММА Джона Фитча, но и дебютирует в Гран-при полусредневесов этой организации. Во-первых, в тот момент, когда этот Гран-при начинался, Красный барон сам оспаривал пояс, но в большей весовой категории. Во-вторых, Фитчу требовалось больше времени для восстановления. Это событие пройдёт на родине организации в Сан-Хосе.



На закуску оставлен женский поединок, где чемпионка в легчайшем весе, непобеждённая Илима-Лей Макфарлейн, которую заочно пытаются сравнивать с Валентиной Шевченко, будет драться с обидчицей нашей Анастасии Яньковой. Любители ММА со стажем также получат удовольствие от поединков с участием Бенсона Хендерсона и Фила Дэвиса.

Вечер бокса в Лас-Вегасе

Дата и место проведения: 28 апреля. Лас-Вегас (США). Cosmopolitan of Las Vegas

На кого смотрим: Роберт Истер-младший — Рансес Бартелеми, Виктор Постол — Мохамед Мимун

Где смотреть: USA Showtime. Начало — в 03:00 мск



Статус: **** (четыре звезды по 5-балльной шкале)



Бой с участием экс-чемпионов мира: в лёгком весе — Роберта Истера-младшего (21-1-0, 14 КО) и бывшего обладателя поясов в первом лёгком и лёгком весе Рансеса Бартелеми (27-1-0, 14 КО) — возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять сразу два вакантных пояса WBA Regular и IBO в лёгкой весовой категории. Истер в своём последнем поединке уступил (UD) сокрушающему всех на своём пути Майки Гарсии, потерпев тем самым первое поражение в карьере. Для Бартелеми 2018 год также стал годом потерь. В марте в матче-реванше с Кириллом Релихом (Бартелеми поднялся на категорию вверх для того, чтобы оспорить чемпионское звание) он потерпел поражение (UD) и теперь находится в аналогичной ситуации, что и Истер, имея в своём пассиве одно поражение на почти идентичный рекорд.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета 35-летний украинец Виктор Постол (30-2-0, 12 КО) оспорит звание официального претендента на титул WBC в бою с 31-летним французом Мохамедом Мимуном (21-2-0, 2 КО), занимающим третью строчку рейтинга (Постол — 4-й). Помимо этого на кону поединка будет стоять чемпионский пояс IBO, принадлежащий Мимуну.