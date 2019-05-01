«Кричал и возмущался, видя, что они крадут мою победу»

ММА — непредсказуемый вид спорта. Ты можешь выигрывать бой по очкам, но тебя в любой момент может снять врач. От этого не застрахован никто, даже легенда смешанных боевых единоборств Фёдор Емельяненко. В феврале 2011 года Последний император был снят врачом между раундами в поединке с Антонио Силвой. В аналогичную ситуацию накануне попал другой российский боец — легковес представляющий клуб Ferrum Ризван Симбагаев.



В Алма-Ате на совместном турнире компаний ALASH PRIDE & JFC он проводил бой против представителя Киргизии Расула Мансурова. В первом раунде после пропущенного удара у россиянина открылось носовое кровотечение. Проведя уверенно вторую пятиминутку, но при этом истекая кровью, Симбагаев за несколько мгновений до гонга был снят с боя, а в последствии ему присудили поражение техническим нокаутом. По горячим следам нам удалось связаться с Ризваном, и поинтересоваться насколько обидно проигрывать таким образом.

— Ризван, как ваше самочувствие? Насколько серьёзно повреждение носа и были ли возможность продолжать поединок?

— С носом всё нормально. Как таковой травмы нет. У меня всегда бежит кровь из носа. Это явно не было поводом для остановки боя. Тем более шёл конец раунда. Секунданты бы за время перерыва всё вытерли, замазали вазелином и проблем не было бы вообще. Не знаю, что послужило такому решению. Остановили вообще непрофессионально, потому что рефери сказал врачу останавливать. Тот ответил: «Хорошо». Так не делается. Я выступал в таких турнирах как M-1 Global и имею представление, как это должно быть. Потом они сами поняли свою ошибку, но было уже поздно.

— Почему они приняли такое решение? Это непрофессионализм судейской бригады или стремление поддержать местного бойца, который проигрывал схватку? Были ли со стороны судей другие действия, заставляющие сомневаться в их объективности?

— Думаю, что предвзятости не было. Я просто видел рефери, видел, что он недостаточно опытный и просто растерялся в ситуации, когда кровь заливала настил, а на самом деле это просто рабочий момент в таком спорте. Просто судье не хватило опыта. Не думаю, что меня хотели слить специально. Я хорошо общаюсь с организатором этого турнира Данияром, основателем лиги ALASH PRIDE. Не думаю, что они могли так со мной поступить. К тому же мы показывали хороший красивый бой, и зрители ждали продолжения.



— Когда судья остановил поединок, что почувствовали? Каково это проиграть в почти выигранном бою?

— Конечно, я был вне себя. У меня спросили, дышит ли нос? Я ответил утвердительно, всё нормально. А он всё равно: «Нет-нет» и остановил схватку. Ну как так можно. Тут я начал кричать и возмущаться, потому что видел, что они крадут мою победу. Я видел, что мой соперник в тот момент был никакой от усталости. Я был уверен в себе, но произошло то, что бывает в спорте. Конечно, расстроен до сих пор. Так старательно готовился, гонял вес, проделал много работы.

— Спустя день удалось успокоить эмоции? Появились мысли о возможном реванше?

— Если честно, я бы не отказался от реванша, хоть в случившемся и нет вины моего соперника. Он вышел и делал то, что умеет. Дрался достойно хорошо, но из-под меня бы он не выбрался. Я все четыре минуты в этом раунде не просто лежал сверху, а бил его. Не думаю, что реванш возможен.



— Почему?

— Дело не в сопернике. Я дрался в лиге ALASH PRIDE, а мой соперник из киргизской лиги JSC. Этот бой мне организовали именно они. Не думаю, что второй раз они захотят выставить своего бойца против меня. Претензии здесь только к рефери. Из-за этого спортивная злость не проходит.



— У вас были столь кровавые бои раньше, могли в них переломить ход и добиться победы?

— Да, когда я дебютировал и участвовал в Гран-при в Москве, у меня были жёсткие сечки и шрамы, но никто и не думал останавливать бой. Я дрался пять раундов за пояс и бой не останавливали. Я дрался все пять раундов, а в последнем выиграл удушающим. А тут всего лишь кровь из носа, и бой остановили.



— Что вам после боя сказал старший товарищ Александр Бутенко, который был у вас в углу?

— Мы разговаривали и с ним, и с тренером Ахмедом Магомедовым из Магнитогорска. Они сказали, что я всё делал правильно и грамотно выполнял план на бой. Первый раунд провёл в разведке в стойке, во втором перевёл в партер. Всё получалось и шло по плану, мне говорили, что я молодец и отработал на пять, хотя обычно они всегда недовольны. Обидно, что хороший бой закончился так несправедливо.



— Вопрос представителю клуба Ferrum, матчмейкеру Александру Хребтову: правда ли, что бой был остановлен не спортивным врачом, а фельдшером скорой помощи?

— Да. Рефери позвал врача, но не спортивного, обладающего должной квалификацией, который вообще отсутствовал на соревнованиях, а обычного врача скорой помощи, фактически фельдшера. Это был молодой парень, около 22 лет, который в ужасе подбежал и спросил Ризвана, сломан ли у него нос. Видимо, сам не был способен это определить. Получив отрицательный ответ, не знал, что делать. Рефери требовал срочно принять решение. Несколько раз повторил: «Останавливаем бой?». Фельдшер с большими глазами кивнул и всё. Остановка боя была за 20 секунд до окончания второго раунда при полном доминировании Симбагаева из-за того, что у него глаз затёк кровью. Не было проблемой остановить бой и протереть глаз. Вытерли глаз, вытерли нос, кровь уже не бежала.

— Это всё видел главный судья?

— Игорь Демидов, он сидел у клетки, он двинулся в сторону октагона, чтобы разобраться в ситуации. В это время ринг-анонсер вынес решение по указанию рефери, не согласовав его с главным судьёй. Демидов даже не успел зайти и ничего выяснить, всё произошло стремительно быстро. При этом было оглашено, что остановку осуществил не врач, а угол бойца. Это вообще никак не соответствует истине.

— Будете подавать протест?

— Мы уже написали официальный протест с требованием признать бой несостоявшимся. Потом я общался с основателем лиги ALASH PRIDE и организатором Данияром Каскарауовым. Он обещал пересмотреть видео и рассмотреть наш протест. Обычно решения, принятые доктором, в судейской практике пересмотру не подлежат, но я бы сделал акцент на тот факт, что решение принимал не профессиональный спортивный врач, который вообще отсутствовал на турнире, а сотрудник скорой помощи. Во-вторых, рефери не согласовал это решение с главным судьёй.