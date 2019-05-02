Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс выяснят, кто лучший в мире средневес. LIVE

4 мая (а по московскому времени — 5-го) на знаменитой T-Mobile арене в Лас-Вегасе очередной чемпионский поединок проведёт самый кассовый боксёр современности Сауль Канело Альварес (51-1-2, 35 KO). Мексиканец, удерживающий пояса WBC и WBA Super в категории до 72,6 кг, встретится с чемпионом мира в среднем весе по версии IBF Дэниелом Джейкобсом (35-2-0, 29 KO).

Американец — один из немногих по-настоящему крепких боксёров своего поколения, с которым пока не довелось разделить ринг звёздному Канело. Потому их схватка для многих носит высочайший статус. Не говоря уже о трёх поясах, стоящих на кону.

2 мая

23:30 Прошла пресс-конференция перед боем Канело — Джейкобс. Вот кадры.