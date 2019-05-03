Погоня за «примадонной» окончена. Серроне не дождался Конора и идёт к Хабибу

«Конор не будет драться, если его бой — не главное событие вечера. Не знаю, говорит ли в нём его эго, или он хочет статуса. Мне плевать, я готов драться с кем угодно и где угодно, и я всегда был таким. Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире», — рвал и метал по весне Дональд Серроне.



Крупная рыбка выскальзывала из рук Ковбоя: на кону стоял денежный бой с Макгрегором. Который, что важно, сам подогрел интерес к поединку «твиттом» после уверенной победы ветерана ММА над молодым проспектом Александром Эрнандесом:



«За бой, который ты показал сегодня, я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю!»

Макгрегор нашёл себе соперника, судья испортил супербой двух чемпионов Первый турнир UFC в году завершился. Что ждёт его главных героев?

Жаль, что Ковбой из-за накатившей радости от лакомого гонорарного кусочка забыл о двух грустных истинах:

1. Конор уже давно перестал мыслить как боец – перспективы он оценивает с позиции бизнесмена. А где деньги, там и новостные заголовки с неутихающим интересом фанатов. Чем не повод как бы невзначай «пригласить» в октагон легенду смешанных единоборств?

2. Только за последние несколько месяцев на прицеле у Ноториуса побывало восемь бойцов, среди которых Холлоуэй, Порье, Хабиб (реванш с Орлом является главной целью суперзвезды), Алду, Петтис, туманящий ирландский разум миллионами Мейвезер… Из спортсменов, которым когда-либо бросал вызов Макгрегор, уже можно собирать отдельный дивизион.

Как итог, всё ещё главный актив UFC Конор начал выбивать у организации долю, а о возможном бое с Серроне (который, к ужасу Макгрегора, хотели поставить соглавным событием) любитель славы и вовсе забыл… Так Ковбой остался не у дел.

«Погоня за Конором окончена. Наш бой планировался на апрель, потом на июль, а дальше уже не поступало вообще никакой информации. Я решил: «Больше не собираюсь ждать, нужно драться». Кто знает, что будет дальше. Если мне всё-таки предложат поединок с Макгрегором, я соглашусь. Если нет, тогда приму бой с другим соперником. Я люблю свою работу, мне нравится драться», — загрустил американец.

Но ненадолго: денежные приоритеты сменились чемпионскими целями, и вот уже на горизонте замаячил пускай далеко не так раскрученный, но от этого не менее сильный и голодный до титула Эл Яквинта.

UFC Fight Night 151

Когда: 4 мая (5-е по Москве)

Где: Арена «Canadian Tire Centre», Оттава, Канада

Титульный шанс или зрелищный рубака: что впереди у Серроне

36-летний Дональд (35-11) после брутального болевого приема в бою с Майком Перри вернулся в из полусреднего в лёгкий вес, где ударом ногой в голову и добиванием годящегося ему в сыновья Александра Эрнандеса снова заставил говорить о себе, как полноценном претенденте на пояс, а не отходящем в сторону заката крепком гейткипере на съедение молодым проспектам.



В случае победы над Яквинтой вариантов развития событий для рекордсмена по количеству побед в UFC будет два. Первый, наиболее очевидный, — встреча с Джастином Гэтжи. Столкновение молодого безбашенного задора и холодного рассчета старого волка подарит не просто жаркое зрелище фанатам, но и, возможно, явит миру нового соискателя пояса.

Вторая дорога для мастера кикбоксинга и бразильского джиу-джитсу более желанна представителем США, но менее реальна – майский триумф выведет Ковбоя сразу на чемпиона, который 7 сентября будет отстаивать свой титул.

Однако в случае удачного исхода защиты в Абу-Даби Хабиб, по его словам и признаниям отца Абдулманапа Нурмагомедова, дождётся выхода из крутого пике Тони Фергюсона, или проверит на прочность всё того же Гэтжи, или согласится-таки на реванш с Конором. Ковбоя в планах у Орла нет… О сенсации же на ивенте в ОАЭ давайте даже пока не рассуждать.

Вывод: проигранный Рафаэлю дос Аньосу техническим нокаутом в первом раунде титульный бой может так и остаться первым и последним в истории союза Серроне и UFC. Хотя чем судьба не шутит!

«Столько лет я стоял вот здесь, и каждый из вас спрашивал меня о титуле, и я всегда отвечал: «Да мне нет до него дела». Не могу вам объяснить, почему я, настолько любя выступления в октагоне, никогда серьёзно не был настроен на чемпионский пояс. Сейчас я установил парочку рекордов, и пришло время взять этот гребанный титул. Это моя цель.

Лёгкий дивизион полон ярких бойцов, но сейчас он простаивает. Однако долго это не продлится: когда я возьму титул, всем бойцам лучше бы пристегнуть ремни, так как я намерен драться очень часто», — надеется на лучшее Дональд.

Стоит ли говорить, что, если 4 мая Ковбой проиграет, те же перспективы откроются и Яквинте, не меньше Дональда жаждущего встречи с непобеждённым Нурмагомедовым. Повторной встречи.

Боец-риэлтор «будет милосердным» с Ковбоем

Изюминки главному бою турнира в Канаде придаёт тот факт, что Яквинта (14-4-1) мог подраться с Серроне ещё в 2011 году. Соперник Ковбоя на UFC 131 выбыл, и Эл мог выйти на замену. Но в итоге Дональду выбрали другого оппонента, отложив встречу спортсменов в клетке до 2019-го.

Спустя восемь лет тот юноша (на тот момент он выступал в небольшом американском промоушене Ring of Combat) превратился в прекрасного риэлтора, а также между делом стал экс-претендентом на пояс UFC и одним из самых ярких бойцов дивизиона.

В бою с Ковбоем Эл фаворит. И дело далеко не в концовке прекрасно проведённой битвы с борцом-острословом Кевином Ли, которая ознаменовалась львиным рыком в лицо опешившего противника и новым восхождением на вершину легкого дивизиона.

Яквинта стал одним из первых, с кем по–настоящему пришлось помучиться самому Хабибу! Короткое уведомление, подготовка не к пяти, а к трём раундам, заоблачный уровень нового соперника не смутили американца, который рискнул и согласился в апреле 2018 года на титульный бой с Нурмагомедовым. И пускай победу единогласным решением судей одержал Орел, пускай большую половину противостояния на Эла сыпался град ударов как в стойке, так и в партере – Яквинта выстоял.И теперь готов как к новой дуэли с чемпионом, так и свиданию с Ковбоем, которого за свою дружелюбность Яквинте даже пришлось осадить.

«Мне нужен был тот бой на UFC 223, чтобы показать всем из чего я сделан и что я готов к такому вызову! Был полностью уверен перед боем и считаю, что находился в одном ударе от победы. Теперь сосредоточен на том, чтобы вновь выйти на такой уровень, — с улыбкой раскрывает карты Яквинта. – Бой в Атланте же хочу закончить быстро, легко, безошибочно и безболезненно… Для обоих — надо быть милосердным к людям. Если рефери поднимет мою руку, я согласен, чтобы Ковбой не испытал ни малейшей боли.

Что касается наших взаимоотношений, то во время нашего совместного тура для продажи билетов Дональд был мил со мной и задавал много вопросов по недвижимости, но я осадил его: «Эй, давай не брататься. У нас бой впереди!» Уверенности Яростному Элу не занимать. Теперь осталось доказать это в восьмиугольнике.