Крупнейший турнир весны: UFC собирает легенд в Бразилии. LIVE

Андерсон Силва, Жозе Алду, Антониу Рожерио Ногейра — вы не захотите это пропустить.

UFC 237 в Бразилии составлен сплошь из звёзд и легенд одной из двух главных держав в смешанных единоборствах. В главном поединке вечера сойдутся чемпионка веса «соломинок» Роуз Намаюнас и местная Джессика Андраде. Для американки литовского происхождения эта защита титула станет второй, ранее Намаюнас дважды кряду одолела бывшую королеву дивизиона Йоанну Енджейчик.

В соглавном бою, пожалуй, главная бразильская легенда UFC (если не считать Ройса Грейси) Андерсон Силва проведёт, вероятно, один из последних поединков в долгой карьере. Противостоять ветерану будет Джаред Каннонье. И третьей с конца боем в программе организаторы поставили схватку лучшего полулегковеса в истории ММА Жозе Алду и новую звезду Австралии Алекса Волкановски.

Кроме того в карде Антониу Рожериу Ногейра, Би Джей Пенн, Тиагу Алвес и Клей Гуида. Турнир состоится 11 мая в Рио-де-Жанейро.

7 мая

19:30 Актуальная форма Жозе Алду! Бразилец готов.