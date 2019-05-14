Бойцовский клуб разгонял митинг против храма. Всем руководил известный тяжеловес

Протестующие лишь пытались сохранить сквер, но против сотни (или десяти) подготовленных атлетов и бойца Штыркова ничего сделать не смогли.

Вчера, 13 мая, почти сотня бойцов, связанных с «Академией единоборств РМК» (Русская медная компания) вместо вечерней тренировки в понедельник решили провести время в городском сквере. Компания спортсменов во главе с президентом «Академии РМК», известным бойцом UFC Иваном Штырковым, встала на защиту забора вокруг парка рядом с набережной и театром Драмы.

Забор предназначался для отделения зоны, внутри которой вскоре планируется возведение Храма Святой Екатерины, а защищать его бойцам пришлось от митингующих, по своей инициативе пришедших к потенциальному месту стройки отстоять сквер. Вопрос — при чём здесь вообще спортсмены, представляющие «Академию РМК»?

Дело в том, что к финансированию строительства храма на месте парка имеет отношение Игорь Алтушкин, возглавляющий «Русскую медную компанию» (РМК). Во многом благодаря его поддержке планируется реализовать проект, утверждённый больше года назад губернатором Евгением Куйвашевым.

Главной проблемой во всём этом инциденте являются открытые столкновения бойцов, защищающих забор, и митингующих, пытающихся его свалить вопреки закону. Сообщается, что кто-то из бойцов даже распылил газовый баллончик в толпу людей, не согласных с решением местных властей. Впрочем, Штырков, как главный в конфликте со стороны спортсменов, выступил с заверениями, что его соратники лишнего себе не позволяли.

На видео (по ссылке ниже) вы можете наблюдать за довольно агрессивным поведением протестующих.

Бойцы академии РМК участвуют в разгоне акции протеста против вырубки сквера

“Вчера в сквере от академии было десять человек, а не сто. Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было.

Там помимо нас были и другие люди. Кто-то выступает за строительство храма, кто-то против, и не нужно забывать об уважении к чужому мнению — это базис нормального общества. Все дискуссии должны быть в мирном русле, а то, что произошло ночью, в корне неправильно и не должно повториться», — сказал Штырков уже после окончания акции. На самом месте столкновения боец также высказался. Правда, с неохотой и как-то немного кокетливо.

— Я стою, наслаждаюсь погодой, — с улыбкой произносит боец.

— Сегодня здесь много бойцов с РМК… — подметил один из собеседников спортсмена.

— Видимо, хорошая погода. Для всех.

— Понятно. Ну что мы лукавим...?

— Не знаю. Вы лукавите?

— Всё-таки какая у вас позиция по тому, что здесь происходит?

— А что здесь происходило? — не очень естественно удивляется Штырков.

— Часть горожан снесла ограждение вокруг парка, в котором РМК собирается построить храм.

— Считаю это глупостью. И сам факт, что люди поступили так, как поступили, доказывает их глупую точку зрения. Это просто правонарушения. Мы прекрасно знаем, что это законная территория под застройку храма. Когда люди себя ведут подобным образом, они должны нести наказание.

Напомним, Иван Штырков, долгое время побеждавший под баннером промоутерской компании RCC, не так давно подписал контракт с UFC, где должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля. В ночь перед боем Штыркова сняли с поединка из-за проблем со здоровьем — премьера одного из колоритнейших бойцов России в главной лиге мира отложилась на неопределённое время. Интересно, будут ли теперь поддерживать уральского бойца его земляки, активно болевшие за него ранее.