Вторжение UFC в бокс. Бред или реальность?

Несколько дней назад глава самой мощной организации MMA UFC Дэна Уайт в свежем интервью заокеанскому новостному телеканалу CNN сделал заявление, что по окончании лета нынешнего года он планирует предпринять попытку серьёзного вторжения в индустрию профессионального бокса. Самый влиятельный человек современности в сфере смешанных единоборств ранее уже несколько раз высказывался о подобных намерениях, но до воплощения в реальность эти его планы пока не доходили. Сегодня мы поразмыслим, получится ли заявленное вхождение Уайта в профи-бокс, и если получится, то насколько успешным оно окажется.

Несносный босс. Президент UFC снова поссорился с бойцом Дэну Уайта называли «сучкой», «мошенником», «болтуном», а собственная мать считает его ужасным человеком.

Профи-бокс уже не тот, что был раньше

Нынешний профессиональный бокс действительно переживает не лучшие времена. У него немало проблем, главной из которых является то, что он серьёзно потерял в зрелищности, если сравнивать с предыдущими десятилетиями. И причины здесь лежат не только, собственно, в исполнительском мастерстве боксёров, которое всё больше уходит в плоскость рациональности и технической выхолощенности, обусловленных в немалой степени влиянием любительского бокса, из которого по-прежнему поставляется львиная доля лидирующих затем на профи-ринге бойцов. Профессиональный бокс страдает от отсутствия конкурентных поединков между его звёздными представителями. Организовать так называемые мегабои с каждым годом становится всё сложнее.

Бокс превращается в сплошную череду бесплодных вызовов, войн и взаимных упрёков в социальных сетях, а не на ринге, многолетних переговоров и «откосов», участниками чего являются его самые лучшие и успешные (в том числе и в финансовом плане) кадры. В этой связи достаточно вспомнить лишь одну многолетнюю эпопею по организации поединка между двумя лучшими в то время бойцами вне зависимости от весовых категорий – американца Флойда Мейвезера-младшего и филиппинца Мэнни Пакьяо. Бой между ними хоть и состоялся, когда публика уже и не надеялась его увидеть, но к тому времени оба соперника уже находились в преклонном по боксёрским меркам возрасте, да и зрелищной их схватка отнюдь не стала, совершенно не оправдав многочисленных ожиданий любителей бокса.

Раньше же супербои устраивать было гораздо легче. И этому не мешали интересы ведущих промоутеров, которые тогда, как и сейчас, явно недолюбливали один другого и старались проводить лишь выгодную для себя политику. Ныне уже покойный выдающийся тренер Эммануэль Стюард, который выполнял ещё и менеджерские функции для своего многолетнего подопечного Томаса Хирнса, тренировавшегося у него со своего первого дня в боксёрском зале, рассказывал как они подписывали контракт на поединок Хитмэна против Шугара Рэя Леонарда. Стюард говорил, что контракт на этот исторический бой команды обоих боксёров составили и подписали практически за одну непродолжительную встречу, прошедшую за чашечкой кофе.

Однако времена изменились, и, как известно, нынче, например, лучшие бойцы двух ведущих промоутеров мирового бокса Эла Хэймона и Боба Арума практически не встречаются между собой, а сами функционеры наотрез отказываются сотрудничать друг с другом. Поэтому одному из лучших действующих бойцов вне зависимости от веса, «арумовцу» Терренсу Кроуфорду попросту закрыты двери для встреч на ринге с другими элитными полусредневесами, пребывающими ныне под покровительством Хэймона – Эрролом Спенсом, Китом Турманом, Шоном Портером, Дэнни Гарсией, а теперь уже и Мэнни Пакьяо, который ранее был подопечным Арума.

Американец выиграл чемпионский бой ударом ниже пояса. Куда смотрели судьи? Хан не смог продолжить бой с Кроуфордом, пропустив запрещённый удар, но его в итоге признали проигравшим, а удар в пах — нокаутом.

Дэна Уайт вознамерился стать спасителем бокса?

И в этой связи как нельзя больше напрашивается сравнение с организацией смешанных единоборств UFC, где регулярно проводятся поединки лучших с лучшими, или же хотя бы не с многочисленными «мешками», как в профи-боксе, а с вполне здравой, соответствующей уровню лидеров оппозицией. Хотя надо заметить, что и в UFC некоторые желанные для широкой публики бои по разным, зачастую независимым от воли управляющего компанией Дэны Уайта обстоятельствам, «маринуются» годами.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

Достаточно вспомнить многократно срывавшееся противостояние Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако, в отличие от профи-бокса, в UFC такие случаи являются, скорее, исключением, чем правилом. В вышеупомянутом интервью Уайта CNN он сказал: «Мы начнём активные действия в индустрии профи-бокса осенью. Мне категорически не по нраву, что лучшие боксёры не сражаются между собой. К примеру, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри несколько месяцев назад завершили невероятную схватку вничью. Этот поединок выдался отличным, он понравился зрителям, однако рематч они проводить не будут, а также никто из них не планирует в ближайшее время встречаться с Энтони Джошуа.

Эти парни могли бы провести турнир, в котором каждый бы отбоксировал с каждым. И Уайлдер, и Фьюри могли бы подраться с Джошуа и заработать на этом тонны денег, параллельно вдохнув жизнь в чахнущий профи-бокс. Однако все они продолжают наносить самим себе вред».

Стоит отметить, что в прошлом году Уайт не только также публично размышлял о собственных планах войти в боксёрскую индустрию, но и конкретизировал свои намерения целью подписать контракт с действующим чемпионом-супертяжем Энтони Джошуа. И, похоже, до сих пор не отказался от этой затеи:

«Мне нравится Джошуа. Думаю, он является тем, кто необходим нынешнему супертяжёлому весу. Он должен быть большой звездой в США, но таковой до сих пор не является. Так же как и Уайлдер. Что может быть интереснее, чем схватка между ними? Уайлдер также является гигантом с нокаутирующим ударом. Он тоже должен быть настоящей звездой. Со времён Майка Тайсона супертяжелый вес всё время был унылым. Была эпоха братьев Кличко, но они являются ночным кошмаром. Однако появился Джошуа, который способен устраивать шоу. Мне нравится в нём всё, он обязан стать суперзвездой спорта».

Вожделенные для зрителей, но трудно организуемые бои в современном боксе

Как известно, нынешний промоутер Джошуа, его соотечественник британец Эдди Хирн в прошлом делал финансовые предложения команде Уайлдера, которую возглавляет упомянутый выше «серый кардинал» современного бокса Эл Хэймон. Также и люди последнего делали встречное большое коммерческое предложение Джошуа и его команде. Итоги всех этих предложений, переговоров и переписок через электронную почту и в социальных сетях мы все прекрасно знаем: бой Уайлдер – Джошуа всё также далёк, как и в самом начале оказавшихся бесплодными переговорных потуг между командами обоих действующих чемпионов мира в супертяжёлом весе. Тоже самое можно сказать и по поводу организации поединка между Джошуа и Тайсоном Фьюри. У каждого из них свой британский промоутер – соответственно Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен – и взаимоотношения между ними почти не отличаются от отношений между американскими промоутерами Арумом и Хэймоном. То есть, и эти функционеры практически не работают друг с другом, а лишь периодически обмениваются взаимными словесными колкостями и выпадами. Мало того, ко всем этим промоутерским противоречиям, замешанным на амбициях, прошлых обидах и честолюбивых претензиях на лидерские позиции в рамках индустрии профи-бокса, добавляются также аспекты и нюансы политики телеканалов, которые осуществляют трансляции бокса.

Даже не отходя от темы взаимоотношений упомянутой троицы лучших современных супертяжей, можно в этом плане привести наглядный пример. Дело в том, что все эти гиганты-супертяжи «приписаны» к разным телевещателям. Уайлдер сотрудничает с «хэймоновскими» показчиками Showtime и Fox, Фьюри недавно подписался с «арумовским» ESPN, а Джошуа сейчас является одним из главных лиц развивающегося очень амбициозного стримингового сервиса DAZN.

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К слову, руководство последнего недавно сделало грандиозное финансовое предложение Уайлдеру размером в 120 миллионов долларов за четыре боя, чтобы переманить его под своё крыло с целью упростить организацию его мегабоя с другим своим подопечным – Джошуа. Однако тут же вмешались боссы кабельного премиум-телегиганта Showtime и буквально перебили финансовое предложение DAZN, дабы оставить такой «жирный» актив в виде Уайлдера под своей опекой. Ну, и также никто не отменял амбиции, желания и расчёты собственно боксёров, которые сами не всегда охотно стремятся к проведению боёв с другими своими звёздными коллегами. В то же время многочисленная армия простых любителей бокса по всему миру с удовольствием посмотрела бы в качестве зрителей мегабои, которые из-за ранее изложенных обстоятельств всё никак не выходит организовать.



Например, немало боксёрского народу с нетерпением ожидают суперпоединка двух лучших бойцов не только полусреднего веса, но и вообще вне весовых категорий – «арумовца» Теренса Кроуфорда и «хэймоновца» Эррола Спенса. Причём такой бой гарантированно принесёт обоим боксёрам и их командам очень солидную финансовую прибыль. Но пока эта схватка так и остаётся для любителей бокса вожделенной мечтой. Также многие фанаты, особенно с постсоветского пространства, уже достаточно давно хотели бы увидеть объединительные поединки между действующими чемпионами мира в полутяжёлом весе – россиянами Сергеем Ковалёвым, Артуром Бетербиевым, Дмитрием Биволом и украинцем Александром Гвоздиком. Причём, дополнительной интригой противостоянию между ними является то обстоятельство, что три из четырёх чемпионов пребывают в статусе бойцов, которые ещё не познали горечи поражений на профи-ринге.

Бивол без проблем убрал очередного претендента. Скоро бой с Ковалёвым? Джуниор дос Сантос неожиданно подобрался к чемпионскому титулу. Вместе с ним на очередном турнире UFC побеждали и россияне.

А ещё поклонники бокса весьма не прочь были бы лицезреть, например, бои лучшего бойца мира вне зависимости от веса по мнению большинства известных боксёрских ресурсов и порталов украинца Василия Ломаченко против мексикано-американского чемпиона мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсии и чемпиона в первом лёгком весе американца Джервонты Дэвиса. Однако опять же чемпионящий по двум версиям в лёгком весе Ломаченко является подопечным Боба Арума, в то время как Гарсия и Дэвис находятся под крылом его неприятеля Эла Хэймона. Хотя здесь замешаны и личные мотивы непосредственно между самими бойцами.

Препятствия и препоны для грандиозных планов Уайта И вот Дэна Уайт хочет сломать эту систему разрозненности и фрагментированности мира профессионального бокса. Несколько неожиданно ему начал «подпевать» и колоритный и своеобразный тренер, а также телевизионный комментатор-аналитик Тедди Атлас, недавно заявивший, что профи-боксу нужен такой диктатор, каковым является в мире ММА Уайт.



«Сделайте бокс, как UFC – наймите Дэну Уайта. Обычно диктаторы – это плохо, но в некоторых случаях они могут быть полезны. Процветание UFC – это всё потому, что там имеется диктатор, который устанавливает правила и законы. Там нет промоутерских и телевизионных противоречий (сейчас основные карды UFC транслирует национальный кабельный телегигант ESPN), там одна организация и один человек устанавливает правила. Ты или дерешься с этим соперником или гуляешь. Уайт сделал UFC успешной организацией именно потому, что может сам назначать конкурентные бои, что и нужно зрителям и фанатам. Он может им дать это, потому что он диктатор», – красноречиво аргументировал свою позицию Атлас.

Украинский гений сломал руку о голову соперника и выиграл. Кого ему бить теперь? Ломаченко прошёл сквозь очередного оппонента, пора Василию выбрать новую жертву.

Однако есть несколько очень значительных факторов, которые могут помешать осуществлению грандиозных планов Уайта. Во-первых, вся многолетняя история профессионального бокса свидетельствует о том, что любые попытки установить в нём монополию неизменно заканчивались крахом. Это может подтвердить и живая легенда промоутерского цеха – некогда великий и ужасный Дон Кинг, и последний, кто совсем недавно был замечен в подобных притязаниях – Эл Хэймон. Во-вторых, мир бокса настолько широк и разнообразен, как в географическом, так и в любом другом плане, что соединить все его составляющие и объединить под одним началом представляется сложно осуществимой затеей. Взять хотя бы аспекты разрозненности равных по значимости мировых титулов, которые раздают в 17 весовых категориях четыре ведущие профи-боксёрские федерации – WBC, WBA, IBF и WBO, а также интересы многочисленных менеджеров, адвокатов и советников, которые пользуются реально немалым авторитетом в боксёрском мире. Нельзя просто так прийти и переделать профессиональный бокс, это система, которая сыграла злую шутку со многими амбициозными людьми заходившими в ней. Имена многих из них вы знаете, ещё больше – почило в забвении.

Деньги

Не стоит забывать также о финансовых и коммерческих нюансах. Ведь нынешние звёзды профессионального бокса получают несоизмеримо большие гонорары, нежели бойцы ММА. Достаточно заметить, что у Дэны Уайта в UFC даже более 1 миллиона долларов за бой зарабатывали лишь считанные бойцы: Конор Макгрегор, Ронда Роузи, Брок Леснар, Нейт Диас, Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов. А большинство бойцов даже чемпионского уровня и лидеров организации довольствуются меньшими (зачастую существенно) гонорарами. И если Уайт будет сулить чемпионам-боксёрам такие же заработки, то мало кто из них даже посмотрит в его сторону. И все эти факторы, естественно, донельзя усугубляются тем обстоятельством, что большинство элитных профи-боксёров находятся на юридических контрактах у разных промоутеров. Например, тот же Энтони Джошуа, которого так желает заполучить в своё управление Уайт, не так давно пролонгировал соглашение со своим промоутером Эдди Хирном, который, в свою очередь, имеет великолепный действующий «контракт на миллиард» со стриминговой платформой DAZN.



Так что, по большому счёту, хорошие и полезные для профи-бокса намерения Дэны Уайта выглядят сомнительными в плане их выполнения и имеют немалые шансы разбиться о суровые реалии многолетнего существования и функционирования мира профессионального бокса.