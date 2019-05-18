Дос Аньос помог Хабибу подняться на вершину, а теперь подерётся с его хейтером

Извечное противостояние «борцы VS ударники» продолжает будоражить поклонников ММА: благодаря супербою Нурмагомедов – Макгрегор столкновение спортсменов разных стилей стало ещё более похожим на шахматы. Сумеет ли бронебойный Робби Лоулер создать оппозицию в клинче и задать жару в партере Бену Аскрену, находясь в положении снизу? Как борцовские приемы Камару Усмана смогут преодолеть нокаутирующую мощь летящих навстречу ударов Тайрона Вудли? И устоит ли Дастин Порье в схватке с Хабибом Нурмагомедовым?
В копилке подобных поединков и сопровождающих их вопросов пополнение — это мастер тайского бокса Рафаэл дос Аньос в рамках полусреднего дивизиона UFC сразится с острым на язык представителем американской школы борьбы Кевином Ли. Не скупясь на остроты и угрозы, главные лица вечера боёв в Рочестере жаждут выхода в клетку – и бразильцу, и представителю США необходимо во что бы то ни стало побеждать и реанимировать карьеру.
UFC Fight Night 152
Где: стадион «Blue Cross Arena», Рочестер, США
Борцовское клеймо Рафаэла
Рафаэл дос Аньос — Кевин Ли. Бой в полусреднем весе
Судьба совсем не балует в последнее время экс-чемпиона UFC Рафаэла дос Аньоса. После поражения от Хабиба Нурмагомедова в 2014 году (благодаря которой, к слову, Орёл и заявил о себе всему миру смешанных единоборств) его карьера то стремительно взлетала в гору, то резко обрывалась на перепутье. Рафаэл отбирал чемпионский титул лёгкого веса у Энтони Петтиса и позднее утрачивал его в поединке с Эдди Альваресом. Дос Аньос вступал в проигранную передрягу с Тони Фергюсоном и принимал поздравления с победой над Нэйтом Диазом, Робби Роулером и Дональдом Серроне.
Любопытно, что дос Аньос послужил своеобразным лифтом в карьере Нурмагомедова. Хабиб сразу после победы над Рафаэлом ушёл на больничный длительностью в два года. Всё это время россиянин рос в рейтинге лёгкого веса, благодаря победой над бразильцем, который после поражения от Орла набил впечатляющую победную серию и стал чемпионом.
Всё это – лишь малая часть противостояний, выпавших на долю бразильца за последние пять лет. Новый титульный поединок был в шаге от дос Аньоса. Но путь Рафаэлу опять преградил борец…
В бою за титул временного чемпиона в полусреднем весе Колби Ковингтон повязал дос Аньоса, не дав тому толком показать свою ударную технику. По той же схеме сработал и нынешний владелец пояса Камару Усман – борцы стали ничем иным, как настоящим проклятием дос Аньоса.
И вот – новый вызов. Вместо Ника Диаза, которого UFC никак не может вернуть в октагон, в клетку к Рафаэлу в фирменном прыжке влетит дебютирующий в 170 фунтах Кевин Ли.
«Ли предлагал мне провести бой в категории до 74 кг на этом турнире. Он только что перешёл в полусредний вес и хотел получить более мягкую адаптацию. Но почему я должен соглашаться на сделку с противником? Бой и неделя перед ним — это время войны. Мы точно выступим в полусреднем весе.
Кевин может сделать 165 фунтов, но я не буду драться с весом в 170 фунтов. У меня дома ребёнок. Не будет никаких сделок с врагом, я ушёл на охоту и вернусь с добычей. Ли будет опасен в начале, но у меня есть хорошие возможности. Я нокаутирую его или закончу бой приёмом», — несмотря на прогнозы, уверен в себе Рафаэль.
«Жду от боя с дос Аньосом кровавой бани!»
Не лучшие времена переживает и новоиспеченный полусредневес Кевин Ли. Позади остались порывы к титульному поединку в лёгком дивизионе, провокации соперников и излишняя самоуверенность… Да что там говорить: по осени этот парень даже учил жизни самого непобежденного Нурмагомедова!
«Я вызываю Хабиба на бой уже два года. Дыры в его навыках заметны мне давно: он держит челюсть высоко, двигается по одним и тем же шаблонам. Я не вижу, чтобы он закрывал эти пробелы. Никто пока не использовал это: все просто боятся с ним бороться и сближаться, опасаясь грэпплинга. Но я этого не боюсь. Думаю, что в нашем бою я покажу ответы на вопросы о нем», — не ограничивал себя в критике чемпиона Кевин.
Однако теперь, учитывая последние результаты, сложно продолжать попытки вывести Хабиба из себя: Феномен из Детройта чередует победы с поражениями, что совсем не поднимает его в рейтингах… Да, были триумфы над Майклом Кьезой и Эдсоном Барбозой. Но проигрыш Тони Фергюсону в поединке за титул временного чемпиона и крах в реванше с Элом Яквинтой заставили американца спуститься с небес на землю и всё хорошенько обдумать. Тяжелая сгонка веса, скопление топ-легковесов и неудачная серия 2-2 в последних поединках подтолкнули Кевина к идее сменить весовую: там и желанные им Бен Аскрен, Колби Ковингтон и Камару Усман борьбой увеличивают рекорды, и спокойная подготовка к боям без изнурительных диет и льющегося водопадом по телу пота.
Вариант, ради которого стоило остаться в прежней весовой, Ли проигнорировал и не поехал в Санкт-Петербург на встречу с Исламом Махачевым. Феномена из Детройта манил полусредний дивизион – и вот он в нём.
«В свои 26 я уже ветеран UFC. Я возглавляю пятый кард подряд, и чувствую, что это нормально. Люди забыли, что я пришёл в промоушен 21-летним парнем. Это был долгий путь, и теперь я в полусреднем весе.
Дос Аньос – парень моих габаритов. На дуэли взглядов я увидел, что наша комплекция абсолютно одинаковая. Он бывший чемпион, третий номер рейтинга. Думаю, этот дивизион уже обогнал легкий по количеству талантов. Фантастическая конкуренция — я жду от боя в субботу кровавой бани! Хочу пройти через насилие и кровь. У каждого бойца должен быть такой бой, как Адесанья-Гастелум, когда ты ныряешь на страшную глубину. Хочу также нырнуть туда и узнать, из чего я сделан», — храбрится Ли.
Армия непобеждённых следует на север
Турнир UFC в Рочестере по-своему уникален. 19 мая на арену городка на озере Онтарио приедут сразу четыре непобеждённых бойца: это Фелиция Спенсер (6-0), Аспен Лэдд (7-0), Майкл Тризано (8-0) и Тревин Джайлс (11-0). Больше бойцов (пятеро) с идеальным рекордом было только на эпохальном UFC 217 на «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Рафаэл дос Аньос — Кевин Ли
Антонио Карлос Джуниор – Йен Хейниш
Меган Андерсон — Фелиция Спенсер
Висенте Люке — Деррик Крантц
Чарльз Оливейра – Ник Лентц
Дави Рамос – Остин Хаббард
Прелимы:
Аспен Лэдд — Сижара Бэнкс
Майкл Тризано — Грант Доусон
Дезмонд Грин — Чарльз Джордейн
Патрик Каммингс — Эд Херман
Дэнни Робертс — Мишель Перейра
Зак Каммингс — Тревин Джайлс
Хулио Арсе — Джулиан Эроса
Не обошлось и без неприятностей: участник ко-мэйн ивента Нил Мэгни провалил допинг-тест. На выручку пришёл дебютант промоушена Деррик Крантц, пошедший на риск и принявший бой на коротком уведомлении с набирающим обороты Висенте Люке.
Теперь в рамках второго по значимости боя вечера после годичного простоя Антонио Карлос Джуниор попробует засчёт Йена Хейниша добиться седьмой виктории кряду, тогда как идущий на серии из четырёх побед Чарльз Оливейра в очередной раз померится силой с Ником Лентцом. Бойцы встречались в октагоне дважды: оба боя остались за Чарльзом, вот только результат первой дуэли аннулировали из-за запрещенного удара Оливейры коленом в голову по ходу поединка.
Cтоит отметить и выступление зрелищной Меган Андерсон — ей будет противостоять уже упомянутая выше, не знающая поражений Фелиция Спенсер.
В прелимах выделяется Сижара Ибэнкс: находившаяся в шаге от того, чтобы стать первой в истории обладательницей золотого пояса женского наилегчайшего дивизиона UFC, спортсменка не выдержала весогонки и, последовав примеру Кевина Ли, поднялась на одну категорию выше. Цель уже на горизонте — Аспен Лэдд, которая не меньше Сижары жаждет титульного шанса, а также сохранения «0» в графе поражений.
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