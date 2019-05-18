Дос Аньос помог Хабибу подняться на вершину, а теперь подерётся с его хейтером

Извечное противостояние «борцы VS ударники» продолжает будоражить поклонников ММА: благодаря супербою Нурмагомедов – Макгрегор столкновение спортсменов разных стилей стало ещё более похожим на шахматы. Сумеет ли бронебойный Робби Лоулер создать оппозицию в клинче и задать жару в партере Бену Аскрену, находясь в положении снизу? Как борцовские приемы Камару Усмана смогут преодолеть нокаутирующую мощь летящих навстречу ударов Тайрона Вудли? И устоит ли Дастин Порье в схватке с Хабибом Нурмагомедовым?

Хабиб узнал имя нового соперника. 7 сентября он подерётся с Порье Порье завоевал временный титул, а настоящий пояс пока принадлежит Нурмагомедову.

В копилке подобных поединков и сопровождающих их вопросов пополнение — это мастер тайского бокса Рафаэл дос Аньос в рамках полусреднего дивизиона UFC сразится с острым на язык представителем американской школы борьбы Кевином Ли. Не скупясь на остроты и угрозы, главные лица вечера боёв в Рочестере жаждут выхода в клетку – и бразильцу, и представителю США необходимо во что бы то ни стало побеждать и реанимировать карьеру.

UFC Fight Night 152



Где: стадион «Blue Cross Arena», Рочестер, США

Борцовское клеймо Рафаэла

— Кевин Ли. Бой в полусреднем весе Когда: 18 мая (19-е по Москве)Где: стадион «Blue Cross Arena», Рочестер, СШАБорцовское клеймо Рафаэла Рафаэл дос Аньос — Кевин Ли. Бой в полусреднем весе

Судьба совсем не балует в последнее время экс-чемпиона UFC Рафаэла дос Аньоса. После поражения от Хабиба Нурмагомедова в 2014 году (благодаря которой, к слову, Орёл и заявил о себе всему миру смешанных единоборств) его карьера то стремительно взлетала в гору, то резко обрывалась на перепутье. Рафаэл отбирал чемпионский титул лёгкого веса у Энтони Петтиса и позднее утрачивал его в поединке с Эдди Альваресом. Дос Аньос вступал в проигранную передрягу с Тони Фергюсоном и принимал поздравления с победой над Нэйтом Диазом, Робби Роулером и Дональдом Серроне.

Любопытно, что дос Аньос послужил своеобразным лифтом в карьере Нурмагомедова. Хабиб сразу после победы над Рафаэлом ушёл на больничный длительностью в два года. Всё это время россиянин рос в рейтинге лёгкого веса, благодаря победой над бразильцем, который после поражения от Орла набил впечатляющую победную серию и стал чемпионом.

Всё это – лишь малая часть противостояний, выпавших на долю бразильца за последние пять лет. Новый титульный поединок был в шаге от дос Аньоса. Но путь Рафаэлу опять преградил борец…

В бою за титул временного чемпиона в полусреднем весе Колби Ковингтон повязал дос Аньоса, не дав тому толком показать свою ударную технику. По той же схеме сработал и нынешний владелец пояса Камару Усман – борцы стали ничем иным, как настоящим проклятием дос Аньоса.

И вот – новый вызов. Вместо Ника Диаза, которого UFC никак не может вернуть в октагон, в клетку к Рафаэлу в фирменном прыжке влетит дебютирующий в 170 фунтах Кевин Ли.



«Ли предлагал мне провести бой в категории до 74 кг на этом турнире. Он только что перешёл в полусредний вес и хотел получить более мягкую адаптацию. Но почему я должен соглашаться на сделку с противником? Бой и неделя перед ним — это время войны. Мы точно выступим в полусреднем весе.

Кевин может сделать 165 фунтов, но я не буду драться с весом в 170 фунтов. У меня дома ребёнок. Не будет никаких сделок с врагом, я ушёл на охоту и вернусь с добычей. Ли будет опасен в начале, но у меня есть хорошие возможности. Я нокаутирую его или закончу бой приёмом», — несмотря на прогнозы, уверен в себе Рафаэль.

«Жду от боя с дос Аньосом кровавой бани!»

Не лучшие времена переживает и новоиспеченный полусредневес Кевин Ли. Позади остались порывы к титульному поединку в лёгком дивизионе, провокации соперников и излишняя самоуверенность… Да что там говорить: по осени этот парень даже учил жизни самого непобежденного Нурмагомедова!



«Я вызываю Хабиба на бой уже два года. Дыры в его навыках заметны мне давно: он держит челюсть высоко, двигается по одним и тем же шаблонам. Я не вижу, чтобы он закрывал эти пробелы. Никто пока не использовал это: все просто боятся с ним бороться и сближаться, опасаясь грэпплинга. Но я этого не боюсь. Думаю, что в нашем бою я покажу ответы на вопросы о нем», — не ограничивал себя в критике чемпиона Кевин.

Однако теперь, учитывая последние результаты, сложно продолжать попытки вывести Хабиба из себя: Феномен из Детройта чередует победы с поражениями, что совсем не поднимает его в рейтингах… Да, были триумфы над Майклом Кьезой и Эдсоном Барбозой. Но проигрыш Тони Фергюсону в поединке за титул временного чемпиона и крах в реванше с Элом Яквинтой заставили американца спуститься с небес на землю и всё хорошенько обдумать. Тяжелая сгонка веса, скопление топ-легковесов и неудачная серия 2-2 в последних поединках подтолкнули Кевина к идее сменить весовую: там и желанные им Бен Аскрен, Колби Ковингтон и Камару Усман борьбой увеличивают рекорды, и спокойная подготовка к боям без изнурительных диет и льющегося водопадом по телу пота.

Вариант, ради которого стоило остаться в прежней весовой, Ли проигнорировал и не поехал в Санкт-Петербург на встречу с Исламом Махачевым. Феномена из Детройта манил полусредний дивизион – и вот он в нём.

Разборка питерская. Второй турнир UFC в России — каким он будет Олейник заменил Волкова и подерётся с бывшим другом, Махачеву дали дебютанта вместо хейтера Хабиба.

«В свои 26 я уже ветеран UFC. Я возглавляю пятый кард подряд, и чувствую, что это нормально. Люди забыли, что я пришёл в промоушен 21-летним парнем. Это был долгий путь, и теперь я в полусреднем весе.



Дос Аньос – парень моих габаритов. На дуэли взглядов я увидел, что наша комплекция абсолютно одинаковая. Он бывший чемпион, третий номер рейтинга. Думаю, этот дивизион уже обогнал легкий по количеству талантов. Фантастическая конкуренция — я жду от боя в субботу кровавой бани! Хочу пройти через насилие и кровь. У каждого бойца должен быть такой бой, как Адесанья-Гастелум, когда ты ныряешь на страшную глубину. Хочу также нырнуть туда и узнать, из чего я сделан», — храбрится Ли.

Армия непобеждённых следует на север

Турнир UFC в Рочестере по-своему уникален. 19 мая на арену городка на озере Онтарио приедут сразу четыре непобеждённых бойца: это Фелиция Спенсер (6-0), Аспен Лэдд (7-0), Майкл Тризано (8-0) и Тревин Джайлс (11-0). Больше бойцов (пятеро) с идеальным рекордом было только на эпохальном UFC 217 на «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке.





— Кевин Ли

Антонио Карлос Джуниор – Йен Хейниш

Меган Андерсон — Фелиция Спенсер

Висенте Люке — Деррик Крантц

Чарльз Оливейра – Ник Лентц

Дави Рамос – Остин Хаббард

Прелимы:

Аспен Лэдд — Сижара Бэнкс

Майкл Тризано — Грант Доусон

Дезмонд Грин — Чарльз Джордейн

Патрик Каммингс — Эд Херман

Дэнни Робертс — Мишель Перейра

Зак Каммингс — Тревин Джайлс

Хулио Арсе — Джулиан Эроса Основной кард: Рафаэл дос Аньос — Кевин ЛиАнтонио Карлос Джуниор – Йен ХейнишМеган Андерсон — Фелиция СпенсерВисенте Люке — Деррик КрантцЧарльз Оливейра – Ник ЛентцДави Рамос – Остин ХаббардПрелимы:Аспен Лэдд — Сижара БэнксМайкл Тризано — Грант ДоусонДезмонд Грин — Чарльз ДжордейнПатрик Каммингс — Эд ХерманДэнни Робертс — Мишель ПерейраЗак Каммингс — Тревин ДжайлсХулио Арсе — Джулиан Эроса

Не обошлось и без неприятностей: участник ко-мэйн ивента Нил Мэгни провалил допинг-тест. На выручку пришёл дебютант промоушена Деррик Крантц, пошедший на риск и принявший бой на коротком уведомлении с набирающим обороты Висенте Люке.

Теперь в рамках второго по значимости боя вечера после годичного простоя Антонио Карлос Джуниор попробует засчёт Йена Хейниша добиться седьмой виктории кряду, тогда как идущий на серии из четырёх побед Чарльз Оливейра в очередной раз померится силой с Ником Лентцом. Бойцы встречались в октагоне дважды: оба боя остались за Чарльзом, вот только результат первой дуэли аннулировали из-за запрещенного удара Оливейры коленом в голову по ходу поединка.

Cтоит отметить и выступление зрелищной Меган Андерсон — ей будет противостоять уже упомянутая выше, не знающая поражений Фелиция Спенсер.

В прелимах выделяется Сижара Ибэнкс: находившаяся в шаге от того, чтобы стать первой в истории обладательницей золотого пояса женского наилегчайшего дивизиона UFC, спортсменка не выдержала весогонки и, последовав примеру Кевина Ли, поднялась на одну категорию выше. Цель уже на горизонте — Аспен Лэдд, которая не меньше Сижары жаждет титульного шанса, а также сохранения «0» в графе поражений.