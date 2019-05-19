Главного красавчика ММА тяжёло нокаутировали. Так Норткатта ещё не били

Уайлдер заработал порядка 10 миллионов за 2 минуты в ринге и чуть не прикончил Бризила, дос Аньос «задушил» Ли.

Ещё одну звезду Америки уронили в Азии

17 мая в Сингапуре состоялся очередной турнир малайзийской компании ONE, на котором свой дебют планировал отпраздновать звёздный новичок организации, бывший боец и некогда один из самых перспективных проспектов UFC Сэйдж Норткатт (11-3).

Парень попал в Абсолютный бойцовский чемпионат благодаря реалити-шоу «Дэна Уайт ищет таланты» в 2015 году. Президент UFC лично присутствовал на одном из поединков Норкататта в LFA (второстепенная американская лига смешанных единоборств) и был поражён выступлением 19-летнего вундеркинда. Эффектный, молодой, атлетичный и хорошо дерётся — у Сэйджа было всё, чтобы стать новым лицом UFC.

Возможно, статус восходящей звезды в какой-то момент нарушил душевное равновесие Норткатта: двухматчевая победная серия молодого проспекта оборвалась поражением посредственному Брайане Барберене. В следующий раз Сэйдж выиграл, а затем снова проиграл. Карьеру в UFC Норткатт приостановил на серии из трёх побед над средними оппонентами в ушедшем году.

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В ONE он переходил в период, когда так же сделали бывшие чемпионы лучшей лиги мира Эдди Альварес и Деметриус Джонсон. Они оба уже дебютировали в малайзийском промоушене: первый улетел в нокаут от россиянина, а второй одержал уверенную победу в стиле, за который в UFC его так и не сделали звездой.

В минувший уик-энд настал черёд Норткатта начать свой путь на новом месте работы. Для премьеры Сэйджу дали в соперники 37-летнего Космо Александре. Опытный бразильский кикбоксёр не испугался навыков карате Норткатта и лихо разбил того за 29 секунд. Правый через руку залетел с такой силой, что помимо прямого нокаута обеспечил Сэйджу сложный перелом лицевых костей. В итоге боец восемь часов провёл на операционном столе, что, впрочем, не повлияло на бодрость его духа, как мы видим из его последнего поста в «инстаграме».

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Уайлдер уничтожает

А ведь Доминик Бризил действительно мог составить реальную конкуренцию Деонтею Уайлдеру. Выносливость и тягучесть Бризила неоднократно помогали ему одерживать победы в поздних раундах. И в этот раз Доминик планировал оставить основную работу на вторую половину боя, как он уже успел рассказать прессе. Проблема в том, что для такого плана необходимо знать, как удерживать Уайлдера в начальных раундах, когда сил в ударах ещё полно. Сегодня в хэвивэйте никто не может устоять против мощи чемпиона WBC в супертяжёлом весе — даже зрелищная ничья с Бронзовым Бомбардировщиком досталась мастеру обороны Тайсону Фьюри ценой двух перенесённых тяжёлых нокдаунов.

Девятая защита титула должна была стать для Уайлдера не такой тяжёлой, как тот же бой с Фьюри. Однако от Бризила многие ожидали минимум конкурентного боя. Несколько лет назад Доминик вполне достойно уступил Энтони Джошуа в поединке за пояс по версии IBF, а с тех пор, по замечаниям специалистов, заметно прибавил в мастерстве. На бумаге такой претендент мог доставить проблем главному нокаутёру современного тяжёлого веса. На деле — Уайлдер расправился с Бризилом за 140 секунд боя, забрал свои миллионы долларов (которых ему полагалось порядка 10), покричал в камеру, чтобы выпустить остатки пара, и в очередной раз порассуждал с журналистом на тему его возможных поединков с Джошуа и Фьюри. Ничего нового, в общем.

Дос Аньос наконец победил борца

Они, наверное, уже снились Рафаэлу, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе, который 18 мая подрался с популярным экс-претендентом на временный пояс Кевином Ли. Оба лучшее время провели в категории до 70 кг, но ради здоровья сменили дивизион на более тяжёлый (полусредний — до 77). Дос Аньос сделал это давно, в «велтерах» он уже успел подраться за временный пояс. А Ли — впервые выступил в новой категории.

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По идее, Кевин, крупный для своей прошлой категории и вполне нормальный для новой, должен был стать выносливее без изнурительной сгонки веса. Именно функционалка открывает бойцам с борцовским прошлым все преимущества их базовых навыков. Именно с такими бойцами дос Аньосу, как показывает вся его карьера, драться крайне тяжело. А тут ещё и преимущества в размерах против вчерашнего легковеса нет.

Ли своей «базой» против дос Аньоса смог пользоваться только первые два раунда. Дальше, по мере того как бензобаки американца пустели, бой переходил под контроль более опытного бразильца:

«Я знал, что Кевин Ли будет силён в первом раунде, но я смог дойти до третьего, где просто использовал свой опыт. Тренер попросил сделать небольшую корректировку в четвёртом раунде, что в итоге и решило исход боя. Меня попросили держаться своего джеба и не вкладываться в удары сильно.



Это и позволило мне проводить тейкдауны. Мне была нужна победа. Я знаю, что у меня есть всё для того, чтобы снова стать чемпионом UFC. Я хочу быть готовым к возможности, и я буду готов к тому, чтобы ей воспользоваться», — приводит слова Рафаэла дос Аньоса MMAFighting.

Рафаэл сохранил необходимые силы на вторую половину схватки и закончить её досрочно сумел на земле. В четвёртом раунде дос Аньос закрыл «ручной треугольник» из позиции сверху на шее Ли и одержал очень важную победу, прервавшую двух матчевую серию неудач Рафаэля. Бразилец всё ещё высоко котируется среди топов полусреднего веса, так что свой шанс на титульник, вероятно, ещё получит.