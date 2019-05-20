Емельяненко и Харитонов готовы дать России большой бой. Такого не было давно

Компания Fight Nights Global решила привезти в Россию большой бой. Речь о классическом для российских смешанных единоборств противостоянии Александра Емельяненко и Сергея Харитонова. Схватка двух популярных и всемирно известных российских тяжеловесов может возглавить один из турниров FNG в этом году. О готовности устроить встречу двух давно и сильно разгневанных друг на друга бойцов рассказал неделю назад в интервью журналисту Азамату Бостанову Камил Гаджиев, глава компании Fight Nights Global.

«Я готов заплатить Харитонову и Саше Емельяненко по 10 миллионов рублей каждому. Я достану эти деньги, 20 миллионов, несмотря на финансовые проблемы промоушена. При этом я не верю… Мне кажется, ребята начнут «соскакивать». 20 миллионов на стол, и мне всё равно, кто их заберёт — оба по 10 или победитель забирает «двадцатку“. Но я ещё раз говорю, у ребят наверняка найдётся миллион причин, чтобы соскочить с боя. Особенно у Серёги. Но если он согласен, осенью я готов этот бой провести», — поддевает функционер Харитонова.

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Харитонов довольно быстро отреагировал на слова Гаджиева и, кажется, зацепился за вполне очевидный приём Камила, потому что ответ его вышел довольно эмоциональным.

«Хотел бы ответить величайшему из величайших менеджеров – Камилу Гаджиеву. Я выступаю в Bellator, бился в Pride и Strikeforce. Зарабатывал себе имя не для того, чтобы спускаться на ранг ниже. Но я готов выступить на любом твоём турнире, если ты сделаешь достойное предложение. Перестань пиариться на моём имени и говорить, что Харитонов кого-то боится и пытается соскочить с боя. Никогда я этого не сделаю», — написал в своём «инстаграме» Харитонов.

Последним из трёх участников переговоров о возможном бое высказался Александр Емельяненко. Скандальный тяжеловес вчера поделился с подписчиками совместным фото с Гаджиевым и намекнул, что вопрос пока обсуждается.

«На разговоре с Камилом о, возможно, предстоящем бое с Харитоновым!» — подписал фотографию Емельяненко.

Уже сегодня глава FNG дал понять аудитории, что младший брат Последнего Императора согласился на схватку с Харитоновым. По словам Гаджиева, теперь всё зависит от Сергея. Харитонов не так давно говорил, что поединок с Емельяненко-младшим неинтересен ему со спортивной точки зрения, но в данном случае всё же отметил, что готов пойти навстречу организации этого боя, если ему поступит конкретное предложение.

«Всё просто. Если Камил реально хочет сделать этот бой, то непонятно, почему он мне не звонит или не пишет. Пускай позвонит: «Сергей, привет. Готов ли ты к бою? Мы готовы заключить с тобой контракт на такую-то сумму с такими-то условиями». А то говорят, что слово за Сергеем. Увидит Сергей, не увидит… Я в интернете должен это разглядеть? Странная ситуация», — удивляется тяжеловес.

Харитонов — о словах А. Емельяненко: мне нечего ответить алкашу

Стоит напомнить об истории конфликта Харитонова с Александром Емельяненко. Много лет назад Сергей тренировался с братьями Емельяненко. Вместе они прошли множество сборов, тренировок и соревнований на самом разном уровне. Однако в какой-то момент между тяжеловесами разгорелся конфликт. Если Фёдор остался в стороне от всего этого, то Александр и Сергей ссорились в открытую, порой довольно некрасиво. В 2006 году они даже подрались, выступая в легендарной организации Pride. Яркий поединок двух ударников завершился через без малого семь минут от начала, а победу в нём отпраздновал Емельяненко-младший. Так что их возможный бой осенью — это ещё и реванш.