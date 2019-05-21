Хотел убить, но не смог. Почему быстрый нокаут Уайлдера ничего не значит

В минувший уик-энд 33-летний американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер почти сдержал слово относительно исхода поединка с соотечественником Домиником Бризилом (перед боем Уайлдер обещал убить Бризила прям на ринге), вырубив визави уже в стартовой трёхминутке, затратив на это 2 минуты и 17 секунд. Сокрушительная победа Бронзового Бомбардировщика освежила в памяти не менее яркие и быстрые нокауты, которые случались в истории мирового профессионального бокса. Вспоминаем самые стремительные нокауты.

16 марта 1996 года. Глазго (Шотландия). Назим Хамед (Великобритания) — Саид Лаваль (Нигерия). Время: 35 секунд

Не знающий поражений Назим Хамед по прозвищу Принц на тот момент являлся одной из самых харизматичных восходящих звёзд. Его нестандартная, временами на грани комичности, манера ведения боя приводила болельщиков в экстаз. В бою против Саида Лаваля Хамед первым же ударом на сближении отправил соперника на канвас. Добить его в последствии было делом техники. Так и не оправившись от первого нокдауна, нигериец почти сразу же после пропущенного апперкота оказался на настиле во второй раз и уже не смог подняться до окончания счёта рефери.

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19 апреля 2002 года. Кхонкэн (Таиланд). Понгсаклек Вонджонгкам (Таиланд) — Дайсуке Наито (Япония). Время: 34 секунды

Один из лучших представителей Таиланда в профессиональном боксе за всю его историю Понгсаклек Вонджонгкам проводил свою четвёртую защиту чемпионского титула WBC в наилегчайшем весе. Противостоял тайцу японский рубака, на тот момент не знающий поражений Дайсуке Наито. За свою спортивную карьеру бойцам предстоит встретиться четыре раза, две победы одержит Вонджонгкам, одну Наито, и однажды бойцы сведут поединок вничью. В апрельском бою 2002 года японец агрессивно пошёл вперёд, угрожая сопернику многоударными комбинациями, призывая того жестами устроить ответный размен. Вот что из этого получилось.

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27 января 1996 года. Финикс (США). Бернард Хопкинс (США) — Стив Фрэнк (Гайяна). Время: 24 секунды

Озлобленный Палач, переживающий на тот момент подъём с глубины (после поражения от Роя Джонса и ничьей с Сегундо Меркадо) был опасен вдвойне. Особенно для соперников, которые не имели в своём активе поединков со столь матёрыми представителями старой школы бокса. Вышедший на замену ранее не битому Джо Липси (Хопкинс проведёт с ним бой спустя два месяца и нокаутирует) Стив Фрэнк перенёс все тяготы жизни андердога в поединке с пиковым соперником. Хопкинсу понадобилось всего 24 секунды, чтобы убрать со своего пути очередную жертву.

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6 мая 2005 года. Машантакет (США). Секью Пауэлл — Корнелиус Бандрейдж. Время: 22 секунды

Боксёры подошли к этому бою не имея поражений. На счету Секью Пауэлла было 15 побед кряду, у Бандрейджа — на шесть больше. Всё, что происходило в ринге, не требует дополнительного описания, это надо просто видеть. Три нокдауна, после трёх нанесённых ударов (в т.ч. обоюдный) за 22 секунды боя, и как следствие одна из самых быстрых и ярких побед в истории профи-бокса. К слову, проиграв этот бой Бандрейдж спустя шесть лет всё же реабилитируется, и в реванше одержит победу единогласным решением судей.

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22 сентября 1990 года. Лондон (Великобритания). Крис Юбэнк (Великобритания) — Регинальдо до Сантос (Бразилия). Время: 20 секунд

Горячий британский проспект Крис Юбэнк проводил разогревочный бой против бразильца до Сантоса. Дело в том, что двумя неделями ранее Юбэнк успешно защитил свой чемпионский ремень WBC International в среднем весе, и готовился впервые оспорить полноценный титул WBO, которым владел Найджел Бенн.

Вероятно, вместо спаррингов Юбэнк и его боссы предпочли провести бой против заморского гостя. Поединок из серии, когда лучше не моргать, полностью себя оправдал. Два обозначающих ударов — корпус-голова — и плотный правый через руку поставили точку в поединке.

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6 августа 1993 года. Баямон (Пуэрто-Рико). Джеральд Макклеллан (США) — Джей Белл (США). Время: 20 секунд

Джеральд Макклеллан проводил свою первую защиту чемпионского ремня WBC в среднем весе, завоёванного менее чем три месяца назад в бою с многолетним чемпионом Джулианом Джексоном. Противостоял ему соотечественник Джей Белл, впервые оспаривающий чемпионское звание. Претендент активно пошёл вперёд с первых секунд боя, бил сильно, при этом размашисто. На этом его и подловил Макклеллан.

После очередной порции ударов по воздуху чемпион сблизился с оппонентом и пробил серию по этажам. Мощный левый в корпус попал точно в печень, поставив точку в противостоянии. На момент окончания боя это был самый быстрый нокаут в титульных поединках. Спустя год рекорд перепишет Хименес в бою с Гайером.

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3 сентября 1994 года. Винер-Нойштадт (Австрия). Даниэль Хименес (Пуэрто-Рико) — Харальд Гайер (Австрия). Время: 17 секунд

Чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе пуэрториканец Даниэль Хименес проводил свою третью защиту чемпионского пояса. На этот раз он отправился в гости к ранее не знающему поражений Харальду Гайеру из Австрии. Но ни домашнее преимущество, ни идеальный послужной список (20 побед и ни одного поражения) не спасли австрийца от одного из самых быстрых поражений в истории профи-бокса в рамках титульных поединков по одной из основных версий.

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18 марта 1997 года. Флинт (США). Джеймс Пиу (Новая Зеландия) — Кроуфорд Гримсли (США). Время: 13 секунд

Новозеландский тяжеловес Джеймс Пиу по прозвищу Гром, проиграв предыдущий бой Джону Руизу (в близком поединке судьи отдали победу Руизу), желал реабилитироваться, и так же, как Уайлдер перед боем с Бризилом, акцентировал внимание на том, что победа будет быстрой и тяжёлой для соперника. Гром делал акцент на свою убойную правую, но мало кто придавал значение его словам перед боем. А зря. Американец Гримсли имеющий прозвище Терминатор рухнул на канвас после заявленного правого похоронного.

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6 ноября 2017 года. Белфаст (Северная Ирландия). Золани Тете (ЮАР) — Сибонисо Гонья (ЮАР). Время: 11 секунд

Один из самых быстрых и тяжёлых нокаутов в истории профессионального бокса случился в ноябре 2017 года, в поединке, в котором южноафриканец Золани Тете защищал пояс чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе от притязаний соотечественника Сибонисо Гоньи. Для того, чтобы решить исход боя в свою пользу, Тете в своей первой же атаке умело скрыл правый укороченный, который пришёлся точно в челюсть сопернику. Гонья упал как подкошенный, и ему понадобилось длительное время, чтобы прийти в себя. Со стартового гонга прошло всего 11 секунд.

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16 марта 1996 года. Лонг-Бич (США). Джереми Уильямс (США) — Артур Уизерс (США). Время: 10 секунд

На момент боя в активе Джереми Уильямса была серия из девяти досрочных побед подряд. Уизерс на предматчевых пресс-конференциях утверждал, что ни в коем случае не станет десятой жертвой Уильямса. И даже если проиграет, то поражение будет по очкам. На деле всё вышло совсем иначе. Уильямс выбросил серию силовых ударов в корпус и подкрепил всё это апперкотом, который и потушил свет Уизерсу, зафиксировав одну из самых быстрых побед в истории этого вида спорта.

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