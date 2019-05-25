Бокс на ОИ 2020 будет организовывать Международная федерация гимнастики?

На днях Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года. Однако в то же время МОК намерен лишить Международную ассоциацию бокса (АИБА) права на организацию и проведение олимпийского боксёрского турнира и предваряющих его лицензионных соревнований. Окончательно этот вопрос решится на сессии МОК, которая пройдёт с 24 по 26 июня в швейцарской Лозанне.

Когда и из чего «заварилась эта каша»

Тучи над многолетней международной федерацией любительского бокса начали сгущаться в прошлом году, когда предыдущий её президент Чинг Куо Ву в октябре был смещён со своего поста, а впоследствии и пожизненно отстранён от какой бы то ни было деятельности в рамках АИБА. Причиной для столь жёстких мер стали результаты расследования, которое выявило халатность в финансовых вопросах деятельности организации. А проще говоря, выяснилось, что за время своего правления Ву довёл свою федерацию до банкротства.

Впервые о серьёзном конфликте внутри организации стало известно ещё в июле 2017 года. Тогда в ходе проходившего в Москве заседания исполкома АИБА 13 его членов выразили вотум недоверия президенту федерации Чинг Куо Ву, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Однако тогда он отказался это сделать. Впоследствии дисциплинарная комиссия АИБА отстранила Ву, а исполняющим обязанности главы организации был назначен вице-президент Франко Фальчинелли. Затем, в январе 2018 года итальянца на этой должности сменил представитель Узбекистана Гафур Рахимов. В дальнейшем в руководящих органах АИБА произошла полная перезагрузка, что и вызвало недовольство со стороны МОК.

Новое руководство АИБА

В начале ноября прошлого года на должность президента АИБА был избран Гафур Рахимов. За него на конгрессе, проходившем в Москве, проголосовало 86 стран из 137, при необходимых 70 голосах для победы. Однако перед этим МОК высказался против назначения Рахимова на этот пост. От Международного олимпийского комитета лично Рахимову было адресовано письмо, в котором говорилось, что его участие в выборах главы АИБА поставит под угрозу включение бокса в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Причиной неприятия кандидатуры Рахимова со стороны МОК являлся тот факт, что департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил его в санкционный список ввиду подозрений в незаконной деятельности. А конкретнее, американские власти подозревают Рахимова в участии в международном обороте наркотиков, что, по мнению МОК, может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса.

Тем не менее, делегатов конгресса АИБА это не остановило и они избрали его своим президентом. Единственный соперник Рахимова на этот пост, легендарный боксёр, а ныне казахстанский спортивный функционер Серик Конакбаев не получил достаточного количества голосов в свою поддержку.

Сразу после избрания Рахимов заявил, что он намерен проводить уже начатые после смещения Чинг Куо Ву реформы внутри АИБА. В частности, он пообещал окончательно решить проблемы с кредиторами федерации, а также найти новые источники пополнения её бюджета. Также Рахимов выразил надежду на взаимопонимание и конструктивное сотрудничество с МОК.

Жёсткая позиция МОК

Однако не прошло и месяца как со стороны Международного олимпийского комитета последовала жёсткая и категоричная реакция. Первоначально МОК вообще объявил о заморозке планов по проведению турнира по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио. Также было заявлено, что МОК начинает расследования в отношении деятельности АИБА.

Правда, спустя всего несколько дней глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что они приложат все усилия для того, чтобы бокс был представлен на Олимпиаде в Токио. Как известно, бокс входит в программу Олимпийских игр с 1904 года, и с тех пор лишь один раз не был в неё включён, случилось это на состязаниях в Стокгольме в 1912 году.

Одним из первых публично выразил недоумение этим решением МОК генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. «Возможно, МОК хотел навязать ассоциации своего руководителя. Но в АИБА прошли честные выборы. МОК и АИБА нужно взаимодействовать», – сказал он.

Однако кроме недовольства избранием на должность президента АИБА Гафура Рахимова, МОК огласил ещё ряд проблем, которые по их мнению несвоевременно или не на должном уровне решаются Международной ассоциацией бокса. Было отмечено, что серьезную озабоченность у МОК вызывают вопросы, связанные с финансированием АИБА, усовершенствованием антидопинговой программы, которая должна соответствовать критериям ВАДА, судейства соревнований и управления внутри АИБА, включая, в первую очередь, выборы её президента.

Направлены ли эти решения против России?

Отчасти можно сказать, что да, ведь после смены руководства в АИБА представительство и влияние в ней России значительно увеличились. В частности вице-президентом, а также председателем комиссии по маркетингу АИБА был избран генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Он стал первым в истории россиянином в исполнительном комитете АИБА. Также Россия теперь представлена не только в исполкоме, но и во всех комитетах АИБА. А после своего избрания Кремлёв ещё и отметил, что через четыре года он может претендовать на пост президента организации.



Кроме этого представителям России удалось добиться того, что последние перед Олимпиадой-2020 чемпионаты мира среди мужчин и женщин состоятся в России. Мужчины будут соревноваться в сентябре в Екатеринбурге (это будет первый в истории чемпионат мира по боксу среди мужчин на территории России), а мировое первенство среди женщин пройдёт в октябре в столице Республики Бурятия Улан-Удэ. Однако теперь МОК лишил эти чемпионаты мира по боксу в России статуса отборочных на Олимпийские игры 2020 года.

А ещё по инициативе Федерации бокса России в феврале нынешнего года исполком АИБА единогласно проголосовал за признание Дня бокса, который до этого ежегодно отмечался в России, международным и внёс его в свой календарь. Теперь День бокса 22 июля официально признан международным праздником и будет отмечаться во всех 205 странах-членах АИБА.

Боксу на Олимпиаде быть, а вот АИБА может потерять свой статус

Относительно представительства бокса в программе Олимпийских игр сложностей возникнуть не должно. Накануне МОК заявил свою принципиальную позицию по этому вопросу. Но, скорее всего, проводить отборочные соревнования, заниматься процессом розыгрыша и распределения олимпийских лицензий и в конечном итоге организацией боксёрского турнира на Играх в Токио АИБА не будет. МОК уже определил, что организация создаст специальный орган под руководством главы Международной федерации гимнастики (старейшей спортивной федерации мира) Моринари Ватанабэ, который должен разработать систему олимпийского отбора, провести эти соревнования, а затем и сам турнир по боксу в Токио.

А вот варианты развития взаимоотношений МОК и АИБА могут быть разные. Международный олимпийский комитет уже дал понять, что его не устраивает не только персона Гафура Рахимова, который, попытавшись исправить ситуацию, в марте нынешнего года временно сложил с себя полномочия президента АИБА. В размещённом на сайте МОК релизе говорится также о том, что у них есть серьёзные претензии и к сменившему Рахимова нынешнему временному президенту Мохамаду Мустахсану, которого они подозревают в участии в коррупционных сделках внутри АИБА, а также и к вице-президенту Умару Кремлёву.



Тем более, что Кремлёв известен последовательной публичной критикой вышеизложенных решений МОК. Так, ещё в ноябре он назвал глупой возможную заморозку бокса на Олимпиаде-2020 и встал на защиту Рахимова, заявив, что тот вывел АИБА из состояния банкротства. Также явно аллергически МОК отреагировал на недавнее предложение Кремлёва погасить $ 16 млн ещё остающегося долга АИБА, а также выделить деньги на развитие организации. По их мнению в этом случае произойдёт откровенный конфликт интересов внутри АИБА, одним из руководителем которой является Кремлёв сейчас и которую в будущем он, возможно, возглавит.

Чем закончится история противостояния МОК и АИБА?

Как всё будет происходить дальше сказать пока сложно. Даже если МОК сумеет добиться ухода нынешних руководителей АИБА со своих должностей, то избирать на их места новых будут всё те же представители национальных федераций бокса. То есть Международному олимпийскому комитету придётся как-то договариваться с руководителями федераций двух сотен стран, и всех их или хотя бы большинство сменить, естественно, МОК не сможет.



Как альтернатива, не исключается, что после Олимпиады в Токио МОК может создать новую международную организацию, которая будет курировать любительский бокс. Ранее уже ходили разговоры об этом. Причём, свои услуги к выполнению этих функциональных обязанностей уже предлагали такие ведущие профи-боксёрские организации как WBA и WBC. Либо же, как считает тот же Кремлёв, в АИБА нужно провести в кратчайшие сроки «большую колоссальную реформу», которая была бы целиком согласована с МОК. На «фундаментальных изменениях» в АИБА настаивает и президент МОК Томас Бах.



Нынешний временный президент АИБА Мохамад Мустахсан не исключил, что они могут подать в суд на МОК в случае, если им будет запрещено проводить любительские турниры в преддверии Олимпиады в Токио. Однако такие действия вряд ли окажутся конструктивными и лишь приведут к усугублении конфронтации между этими двумя международными спортивными организациями. Однако, скорее всего, ключевые решения будут приняты на сессии МОК, которая пройдёт уже через месяц в швейцарской Лозанне.