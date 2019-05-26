Боец UFC напал на жену и похитил своего 5-месячного ребёнка. Ужас из Бразилии

Шокирующие новости пришли из Рио-де-Жанейро. Боец полусреднего веса Алекс Оливейра, по сообщениям издания Globo, устроил настоящий разнос, но не в октагоне, как прописано в его должностной инструкции, а дома у бывшей жены. Туда Ковбой (прозвище Оливейры) приехал, чтобы повидать сына. В публикации говорится, что Алекс просил женщину, с которой он уже некоторое время в разводе, о встрече с родным ребёнком. Бывшая супруга отказала, и папаша пришёл в бешенство.
По словам пострадавшей, Оливейра хотел покататься с сыном на велосипеде и, когда получил отказ, начал вести себя неадекватно. Он выломал входную дверь и набросился на бывшую жену. Алекс бил её, таскал за волосы.
Затем боец UFC схватил 5-месячного сына и забрал его с собой на скоростном мотоцикле. Дальше была совсем дичь. Оливейра отчего-то решил оставить младенца прямо на обочине и скрыться с места. Полиция ведёт активный поиск известного спортсмена.
Алекс Оливейра выступает в UFC с 2015 года. С того момента Ковбой провёл 15 поединков в октагоне сильнейшей лиги мира, в них он девять побед и потерпел пять поражений. Ещё один его бой был признан несостоявшимся.
В лучший момент своей американской карьеры бразильский полусредневес набивал серию из пяти боёв без поражений. В прошлом года серия прервалась поражением от Янси Медейроса, однако тот бой вошёл в список лучших по итогам 2017-го.
В том поединке Оливейра несколько раз был близок к досрочной победе, но в итоге проиграл.
Затем Оливейра вернулся на победную тропу. Два подряд успешных выступления (в боях с Карлосом Кондитом и Карло Педерсоли) возвратили Алексу утраченные позиции и репутацию околотопового крепкого и зрелищного бойца. Однако на сегодня Ковбой из Бразилии переживает один из сложнейших моментов в карьере: в последних двух схватках ему нанесли поражения Гуннар Нельсон и Майк Перри.
Особенно чувствительным, думается, было для Оливейры поражение от Майка Перри, который пусть и считается за океаном весьма популярным бойцом, но по-настоящему больших побед в карьере не одерживал и вообще идёт по ней довольно нестабильно.
Последние схватки Алекса Оливейры (в том числе и победы) чаще всего проходили в режиме войны. Ковбой немало пропускал даже когда выигрывал. После очередного случая домашнего насилия в семьях профессиональных бойцов ММА всё чётче вырисовывается связь этих диких преступлений и пропущенных бойцами за карьеру ударов по голове. И если, например, Тони Фергюсон, также проходивший по «домашнему насилию», всё же, по слухам, решился на поход к врачу до того, как сделал что-то действительно страшное со своей семьёй, то многие на его месте доводят ситуацию до предела.
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