«Три человека умерло, делая мне часы!» Богатство и глупость Конора Макгрегора

«Существует три секрета успешных людей: уверенность в себе, положительный мысленный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти три принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике», — признается Конор Макгрегор.

Он и правда на коне: парень из ирландской семьи, получавший пособие по безработице, надел перчатки и вышел в клетку, перевернув не только мир смешанных единоборств, но и заложив новый фундамент в составляющую спорта: теперь это не только «очки, голы, секунды», а ещё и зрелище вне соревнований.

Своей мощной левой, умелым ведением дел с UFC и, что немаловажно, языком Макгрегор сотворил историю. Американскую мечту, в которой за считанные годы никому неизвестный спортсмен пришёл к мировой популярности и баснословному состоянию. Бои в восьмиугольнике с Эдди Альваресом, Хабибом Нурмагомедовым и Нейтом Диасом, боксёрское противостояние с Флойдом Мейвезером в корне изменили жизнь ирландского атлета.

Макгрегору не с кем драться. Зачем он возобновлял карьеру? Поговорим о свежих анонсах UFC, в которых нет Конора. Фергюсон подерётся с Серроне, а Нэйт Диаз – с Петтисом.

И пускай в последних пяти поединках у Конора три поражения, пускай фанаты ММА могут больше не услышать грустную ирландскую мелодию под сводами американских арен, у Макгрегора на счету, по данным Forbes, в конце 2018 года лежало $130 млн. Достаточно не только для того, чтобы не обременять себя тренировками, но и позволить себе и своему окружению жить на широкую ногу на протяжении десятков лет. С чем Ноториус прекрасно справляется:

«Лёгкий дивизион, полулёгкий или полусредний… Единственный вес, который меня волнует, это вес моих чеков! А они у меня супертяжеловесы!»

Семья и близкие

Главный актив Макгрегора – это, конечно, хранительница домашнего очага Ди Девлин.

Со своей любовью ирландца свел… Ночной клуб. 18-летняя девушка и улыбчивый 20-летний балагур сразу приглянулись друг другу. Потом были тяжелые годы в съемной квартире под Дублином, работа сантехником и 186 евро в месяц, ожидания лучшей доли — всё это время Девлин была рядом с Конором и как могла поддерживала молодого человека.

«Ди со мной с начала моей карьеры, когда у меня, по существу, не было абсолютно ничего: это она отвозила меня на тренировки и слушала мои мечты, она помогла всей моей карьере. Я не был бы там, где я сейчас нахожусь, если бы это всё не было для неё. Меня наполняет гордостью тот факт, что я имею возможность взять её на работу, путешествовать с ней по миру и дать ей всё, что она когда-либо хотела», — когда ещё вы услышите такие тёплые слова от Макгрегора.

Поддержка любимой не прошла даром: весь мир у ног Печально известного, а к успехам на деловом фронте добавились и радости семейные. В мае 2017 года родился первенец Конор Джек Макгрегор-младший.

Обладателю двух поясов – двое детей. Пока СМИ обсуждают сексуальные похождения Макгрегора и возможные измены, пара в январе 2019-го во-второй раз отпраздновала пополнение. Пол ребенка, к слову, родители продолжают держать в секрете.

Искренне благодарит Ноториус за поддержку в нелегкие годы и семью. Тони и Маргарет Макгрегоры, а также сестры Аоейф и Эрин сделали всё возможное, чтобы сын и брат не свернул с дорожки на вершину спортивного олимпа.

Со временем к ним присоединится наставник Джон Кавана и верная команда, которая пройдёт с Конором через все передряги.

«Каждый человек — продукт своего окружения, поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми, изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность, а остального ничего больше нет в моей жизни», — отдает должное близким людям Макгрегор.

Одежда

«Есть две вещи, которые я люблю делать: надирать задницы и хорошо выглядеть. Одну из них я делаю прямо сейчас». Образ ирландского бойца формировался не только благодаря запоминающимися татуировками (по слухам, известные надписи на груди и животе атлета – лишь задумка его промоутеров по раскрутке Макрегора), постоянно меняющимися прическами и длине бороды, но и дресс-коду.

С этим ему помогает Дэвид Август Хейл — модельер, начавший своё дело ещё в 1980-х и в настоящий момент считающийся настоящим мэтром в США. Сейчас его костюмы стоят от $50 тыс.

Помимо известных политических деятелей (Джордж Буш) из спортсменов у него одеваются Канело Альварес и Кобе Брайант. Со временем звёздный десант поклонников таланта Дэвида пополнил и Макгрегор: особый подход к постоянно гоняющему вес клиенту и правильный баланс классического и современного в гардеробе бойца привели к тому, что в 2017 году Конор и Хейл даже запустили совместный бренд August McGregor – благодаря одежде по приемлемым ценам ирландец занял ещё одну бизнес-нишу.

А что же из известных брендов греет душу Макгрегору? Versace, Louis Vuitton, Givenchy – этот парень не отказывает себе ни в чём ради лучшего выхода в свет. В год, по словам своего модельера, он тратит на покупки в бутиках не меньше миллиона…

Не забываем и о Gucci. Например, шубы за $30-50 тыс. от итальянского дома моды так приглянулись Макгрегору перед поединками с Альваресом и Мейвезером, что он не преминул пощеголять в них перед ненавистными соперниками.

В подход же к созданию одежды для ирландца вкладывается не только эстетическая составляющая, но и смысловой подтекст. Достаточно вспомнить костюм Ноториуса на первой пресс-конференции перед боем с тем же Мейвезером и оскорбительной надписи, которая заполнила собой всю ткань выбранного Конором наряда.

Часы

Одна из больших слабостей Конора, который с улыбкой вспоминает времена, когда он носил простые электронные часы на запястье. Лучшему спортсмену полагаются лучшие модели.

Естественно, в фаворитах у Макгрегора Rolex (Cosmograph Daytona – 35 тыс., Oyster Perpetual Yacht-Master II – $38 тыс., Perpetual Sky-Dweller – $40 тыс., Oyster Perpetual – $50 тыс.) и Hublot (MP-05 LaFerrari Sapphire за $300 тыс.); также без ума звёздный пижон от Franck Muller (около $80 тыс.), Patek Philippe (Nautilus за $95 тыс.) и Audemars Piguet (украшенные алмазами Royal Oak Offshore в единственном экземпляре кусаются ценником в $140 тыс.). Вся же коллекция часов Макгрегора оценивается более чем в… 800 тысяч долларов! Для сравнения: коллекция машин звездного футболиста «Челси» и одного из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии Эдена Азара стоит меньше.

Как же ирландец любит поблистать своими дорогими приобретениями в социальных сетях или во время предваряющих турниры мероприятий!

«Эти золотые часы… Да три человека умерло, делая их! Мне нужно убрать людей с моего пути. Я нуждаюсь в больших боях. Иначе очень скоро окажусь в долгах!» — кричал на одной из своих пресс-конференций Ноториус.

Социальные сети, СМИ, реклама

Ноториус очень активен в интернете. А как иначе может вести себя звезда, когда в «Твиттере» тебя читают 7,6 млн, а число фанатов в «Инстаграме» перевалило за 30 млн? Засчет соцсетей Макгрегор не пропадает с радаров, вызывая на бой то одного, то другого набравшего ход бойца, а также провоцируя заклятых оппонентов.

Чемпион «Твиттера». Макгрегор вконец обнаглел: теперь он задел жену Хабиба Потом скажет, что это всего лишь бизнес.

Временами ирландец выкладывает резонансные фото. Так буквально на днях Конор сыграл на российскую публику и опубликовал фотографию с форвардом сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, сделав отсылку к драке известного россиянина с соотечественником из «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

Не меньший отклик на просторах всемирной сети получил и снимок спортсмена с президентом России Владимиром Путиным, сделанный на финале чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве. Часто восторженно отзывавшийся о политике Путина Конор, смог высказать своё признание вживую.

Любит в социальных сетях ирландец обсуждать и актуальные мировые проблемы. Макгрегор в частности высказывался за однополые браки и призывал через Интернет своих соотечественников голосовать за принятие соответствующего закона, что дало свои плоды — в мае 2013 года соответствующее постановление относительно однополых браков было принято.

Помимо этого его лицо блистает и на обложках модных журналов. GQ, Esquire, Men's health, Sports Illustrated – это лишь малая часть изданий, желающих видеть атлета на своей передовице.

Не забываем и о рекламе. Компании, с которыми у Макгрегора подписаны соглашения, исчисляются десятками (среди них Reebok, Monster Energy, Burger King, Beats by Dre). Если добавить к этому интернет-активы, вроде мобильных приложений и оплаченных постов в социальных сетях, выходит солидный доход от спонсоров — $14 млн в год.

Компьютерные игры и кино

Куда же обожатель развлечений Макгрегор без мира игровой индустрии! Любитель «зарубиться» в приставку, Конор также поучаствовал и в создании нескольких популярных видеоигр. Одна из них – Call of Duty: Infinite Warfare. В этой части популярной шутер-серии, вышедшей в продажу в 2016 году, Ноториус исполнил роль главного злодея и отправил в карман $2 млн. Посмотрите, как создавался образ персонажа Конора.

Видео.

По той же технологии Макгрегора «сканировали» и для UFC 3 – главной игры о смешанных единоборствах. Естественно, ирландец с двумя поясами красуется на обложке:

Стоит упомянуть и фильм «Конор МакГрегор: Печально известный», вышедший на экраны в 2017 году. История, оборвавшаяся на поражении от Мейвезера, пусть и не поразила пресыщенный подобными историями кинорынок, но добавила немало баллов в копилку имиджа суперзвезды.

Автомобили

Личный гараж Макгрегора сияет блеском лучших моделей, среди которых BMW i8 ($155 тыс), Mercedes-Benz А200 Sedans (от $36 тыс.) и Mercedes-Benz S550 Coupe (около $120 тыс.), McLaren 650S ($280 тыс.), Cadillac Escalade ($93 тыс.), Range Rover ($160 тыс.). И если поначалу ходили слухи, что любитель ажиотажа вокруг своей персоны лишь арендует авто высшего класса, то после боя с Флойдом эти домыслы должны были улетучиться.

Черный Rolls-Royce Ghost за $400 тыс. – любимчик Ноториуса. Идеально подходит для официальных поездок.

А где светлая модель, там и темная — Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe ($880 тыс.).

Но чаще всего в «Инстаграме» звезды появляется вот эта «ласточка» — Lamborghini Aventador, чтобы сесть за которую Конор отсчитал из кошелька около $345 тыс.

Кроме автомобилей он владеет двухпалубной яхтой Prestige 750 за $4 млн.

Ну и куда же без частного самолета. По информации американских журналистов, Zetta Jet на восемь пассажирских мест не является собственностью Конора — он лишь арендует его в случае необходимости. Так или иначе, цена аренды – около $60 тыс., тогда как само воздушное судно оценивается в $60 млн.

Недвижимость

По долгу службы Макгрегору приходится жить на два континента. В США Конор облюбовал для жизни гламурный Лас-Вегас, в нём звезда ММА владеет роскошной виллой. Вечеринки, семейные посиделки, деловые разговоры с президентом UFC Дэной Уайтом – не вопрос! Шикарный двухэтажный домик со всеми удобствами за $2,5 млн прекрасно подходит знаменитому хозяину для всех видов встреч.

Также в распоряжении Ноториуса есть вилла в Испании: живописный вид на побережье, спа, бассейн и сауна, бильярдная, спортзал и гаражные корпуса. Стоимость — $2,2 млн.

Дом на родине чуть дешевле — всего $2 млн. Но не в деньгах ценность этих стен, а в том, где их возвели:

«Америка или Ирландия? Друг мой, я врежу тебе по морде если услышу этот вопрос снова. США никогда не будут моим домом — Ирландия мой дом. Я горжусь своей родиной и, несмотря ни на что, я считаю, что у нас всё лучшее. Мне не нужно ехать в Америку зачем-то. Единственная причина почему я езжу за океан — это UFC. А Ирландия — это лучшее место на земле. Я же счастливый и гордый ирландец, это мой дом!»

Бизнес

В этой сфере у бойца также всё под контролем. Бизнес-дела Конора взяла под своё крыло компания McGregor Sports and Entertainment (MSE). С её подачи были зарегистрированы три торговые марки – Conor McGregor, The Notorious и The Mac Life (интернет-портал о жизни Конора и событиях в UFC).

Личной же инициативой Ноториуса стало создание собственного виски – так Конор отдаёт дань деду, который, по словам Конора, ничто не любил так, как глоток крепкого напитка. Амбиции и любовь к детищу взорвали алкогольный рынок: «Proper 12» за осень 2018-го занял прилавки всего мира, по количеству подписчиков в инстаграме обойдя такого гиганта, как Jameson.

А ведь есть ещё реклама, собственная марка одежды… Медиа, в которых любой чих Макгрегора создает инфоповод. Так по всему миру и продолжают висеть биллборды, где красуется сделавший себя сам спортсмен из Ирландии.

И ему ещё есть к чему стремиться. Ведь чем больше денег, тем больше путей для самореализации.

«Человек должен мечтать. Всегда! Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать и стремитесь реализовать свои желания», — даёт своим поклонникам совет Конор. Уж он как никто другой знает тропинку от зарождения мечты в голове и доведения её до совершенства в жизни.