Из рабочего квартала в UFC. Где тренируются Валуев и Монсон

Клуб со стальным характером

31 мая бойцовскому клубу Ferrum из Челябинска исполняется год. Миллионный город с отличным человеческим ресурсом для единоборств до этого не имел современной профессиональной команды с отлаженной структурой, пока группа энтузиастов не решила делать свой проект, позволяющий молодым бойцам развивать свои таланты. Изначально было решено, что это будет не франшиза какого-то известного бренда, а созданная с нуля команда со своим именем. Имя также было подобрано неспроста, ведь Ferrum — железо ассоциируется со стальным характером, без которого не одержать победы в единоборствах.



При этом основной акцент в жизни клуба сделан не на бизнес и коммерческие занятия единоборствами, а на развитие своих бойцов и продвижение их в сильнейшие лиги мира, то есть построение классической пирамиды, позволяющей простым парням из рабочих районов Челябинска попытаться реализовать мечту о выступлениях в UFC. Параллельно с клубом была создана и развивается организация M-1 Урал, которая регулярно проводит бойцовские турниры в сотрудничестве со старейшей российской промоутерской компанией M-1 Global.

Сочетание опыта и молодости

Изначально клуб направлен на поиск молодых и перспективных бойцов, которые оказавшись в условиях хорошей материальной базы и под руководством грамотных тренеров могли бы расти и развиваться. Однако при этом важно, чтобы рядом находился старший товарищ, опытный лидер, который помог бы и боевой дух закалить, и научить многим вещам на практике. Поэтому на роль капитана команды был приглашён экс-чемпион M-1 Challenge в лёгком весе Александр Бутенко. 32-летний уроженец Харькова имеет за плечами свыше 50 боёв, большинство из которых провёл в российских организациях, где дрался с опытными и именитыми соперниками. При этом у Бутенко и сейчас присутствуют здоровые спортивные амбиции. Он готов начать новый поход за поясом M-1 в полусреднем весе, что даст право попробовать свои силы в UFC.

Другой известный боец — средневес Магомед Магомедов по прозвищу Кобра, неоднократно выступавший в M-1 и имеющий планы попробовать свои силы в одной из американских профессиональных лиг. Ризван Симбагаев запомнился зрелищным и скандальным выступлением в Казахстане, где бой с его участием остановили из-за кровотечения, с чем не был согласен ни сам боец, ни его команда. Определённые надежды клуб связывает с тяжеловесом Юрием Фёдоровым. Совсем недавно Ferrum подписал контракт и с двумя новичками. Ими стали полусредневес из Казахстана Максим Коновалов, дравшийся в элитных лигах ACB и RCC и полулегковес Никита Бархатов, досрочно выигравший первые два профессиональных боя на турнирах М-1 в Челябинске.

Внешние связи и дружба с Валуевым

Клуб Ferrum с первых дней своего существования выстраивает партнёрские связи с крупнейшими игроками в мире смешанных единоборств. Организация М-1 Урал позволяет продвигать на турниры как серии Challenge, так и менее статусные Road to M-1 лучших бойцов клуба и давать им серьёзную игровую практику в поединках с иностранными соперниками. Под боком находится и молодая, но стремительно развивающаяся организация RCC, делающая ставку на разовые турниры в Екатеринбурге и развитие российских бойцов. Рядом и Казахстан, в котором ММА сейчас переживают настоящий бум.



Первый турнир M-1 Урал состоялся в июне 2018 года (М-1 Challenge 93 Шлеменко — Силва), следом в сентябре прошёл турнир серии Road to M-1, а его главным событием стал поединок с участием Магомеда Магомедова. Многие участники того турнира выступили и на M-1 Challenge 98 в ноябре. Второй турнир Road to M-1 прошёл в апреле 2019, а в его главном бою тяжеловес клуба Ferrum Юрий Фёдоров нокаутировал Сергея Гольцова, брата известного тяжеловеса Дениса Гольцова.

Руководители M-1 Урал поддерживают дружеские отношения и с экс-чемпионом мира по боксу, а ныне депутатом Государственной Думы Николаем Валуевым, который вместе с ними играет футгольф (гибрид футбола и гольфа, в котором футбольный мяч отправляется в лунки ногами). «Поздравляю моих друзей из команды Ferrum с годовщиной создания клуба. Мы общая семья, целый год вместе не только болеем за наших спортсменов, но и занимаемся в клубе, играем в футгольф», — сказал Валуев в специальном поздравительном видео-обращении.



Помимо Валуева гостями клуба Ferrum с мастер-классами и другими акциями были такие известные спортсмены и функционеры как экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко, экс-чемпион ACB Денис Гольцов, экс-чемпионы M-1 Challenge Артём Фролов и Дамир Исмагулов, претендент на титул M-1 Challenge Виктор Колесник, легендарный грепплер Джефф Монсон и другие.

Тщательная селекция

Отдельное внимание в клубе уделяют отбору перспективных бойцов. Помимо работы с уже состоявшимися профессионалами и организации регулярных турниров в Челябинске, на котором получают шанс проявить себя и начинающие бойцы, организация проводит на базе клуба любительские соревнования серии «Путь чемпиона». Первый такой турнир прошёл в декабре, второй состоится в июне и помимо ММА будет включать состязания по тайскому боксу и другим смежным дисциплинам. Победители таких турниров получат годовой билет в клуб и шанс тренироваться с его лучшими бойцами, а в перспективе начать успешную профессиональную карьеру в ведущих российских промоушенах. При этом организаторы планируют их сделать ежемесячными и проводить в тех весах, к которым есть наибольший интерес.

«Мы хорошо интегрировались в социальную жизнь города, участвуем в телевизионных и радио-проектах, чтобы охватить наибольшую аудиторию. На базе нашего клуба проходит много активностей: марафонов, съёмок блогеров, различных спортивных состязаний. В будущем мы рассчитываем стать одной из ведущих баз для подготовки бойцов в России», — рассказывает спортивный директор клуба Александр Хребтов.

Постоянное развитие

Клуб стремится постоянно развивать материальную базу и давать бойцам новые возможности для развития. Так в начале этого года был организован учебно-тренировочный сбор в Таиланде, где все бойцы клуба получили важный и уникальный опыт. В этом году планируется ещё один турнир под эгидой М-1 в Челябинске, а бойцы уже летом проведут поединки в крупнейших российских организациях. Турниры на Южном Урале организаторы рассматривают не только как шанс для развития бойцовской карьеры своих воспитанников, но и пропаганду ММА в городе.



Для большинства молодых бойцов сейчас приоритетным является опыт профессиональных выступлений, формирование рекорда и совершенствование навыков на современной тренировочной базе, а уже в перспективе можно будет думать и о контрактах с сильнейшими лигами мира. Главное, что клуб адекватно оценивает свои силы и возможности и стремится не прыгнуть на вершину лестницы здесь и сейчас, а планомерно идёт по ней шаг за шагом.