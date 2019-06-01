Тони преследует Хабиба, Диаз не будет биться с Макгрегором. 15 главных боёв лета

15. Александр Густафсон – Энтони Смит

Когда / Где: 1 июня, UFC Fight Night 153

Поединок двух полутяжеловесов, проигравших свои последние бои Джону Джонсу, возглавит кард в Стокгольме. Александр Густафсон и Энтони Смит всё ещё могут ворваться в титульную гонку, потому каждый будет драться в полную силу и с полным осознанием всей возложенной ответственности.

К слову, поднявшийся в категорию выше экс-чемпион UFC Люк Рокхолд уже раскручивает противостояние с потенциальным победителем главного события турнира в Швеции.

Чемпионская разминка. Джонс защитил титул девятый раз за карьеру В UFC раздали ещё два новых пояса.

14. Фрэнсис Нганну – Джуниор Дос Сантос

Когда / Где: 29 июня (30-е по мск), UFC ON ESPN 3

Фрэнсис и Джуниор должны были подраться еще в 2017 году, но тогда дос Сантоса поймали на использовании запрещённых препаратов. Спустя два года – вторая попытка, а победитель этого боя станет претендентом на титул Дэниэла Кормье.

13. Юрайя Фабер – Рикки Саймон

Когда / Где: 13 июля (14-е по мск), UFC Fight Night 155

Член Зала славы UFC 40-летний Юрайя Фабер возвращается в ММА. Свой последний поединок представитель легчайшего веса провел в 2016 году в родном Сакраменто против Брэда Пикетта и ушёл из спорта на победной волне. Спустя три года американец вновь вступит в октагон – снова в родном городе, только на сей раз напротив себя в восьмиугольнике Юрайя увидит Рикки Саймона.

12. Крис Сайборг — Фелисия Спенсер

Когда / Где: 27 июля (28-е по мск), UFC 240

В соглавном бое вечера чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC Крис Сайборг, утратившая пояс в поединке с Амандой Нуньес, померится силами с проводящей второй бой в промоушене Фелисией Спенсер. Сайборг во чтобы то ни стало нужно побеждать… Чтобы сразу после поединка потребовать реванша с обидчицей.

11. Йоэль Ромеро — Пауло Коста

Когда / Где: 17 августа, UFC 241

Главный герой последних дней в мире ММА Йоэль Ромеро, отсудивший почти $27,5 млн у производителя спортивного питания, разделит восьмиугольник с непобеждённым Пауло Костой, в 2018 году также пойманного на употреблении запрещенных веществ.

Ироничное название «Битва читеров» не должно смущать болельщиков – сейчас бойцы прошли полную проверку USADA и готовы дать публике в Анахайме зрелища.

10. Бен Аскрен – Хорхе Масвидаль

Когда / Где: 6 июля (7-е по мск), UFC 239

Изначально Бен страсть как хотел поединка с Дарреном Тиллом, но после того, как в поединке с Масвилалем британец улетел в сокрушительный нокаут, Аскрен переключился на Хорхе. Интрига проста: сможет ли Gamebred сломить борцовскую мощь оппонента и потрясти кудрявого бойца? Робби Лоулер был в шаге от победы над Аскреном, поэтому Масвидалю есть на чьем примере подготовиться к нелегкому испытанию.

9. Пётр Ян — Джимми Ривера

Когда / Где: 8 июня (9-е по мск), UFC 238

Однозначно главный бой в карьере россиянина: в Чикаго на кону для нашего атлета будет стоять очень многое. Джимми Ривера – седьмой в рейтинге, Пётр на две позиции ниже. Таким образом до титульного шанса Яну осталось два-три успешных боя. А в случае триумфа и с Педро Муньосом, и с Коди Гарбрандтом договориться о поединке можно будет.

8. Валентина Шевченко – Джессика Ай

Когда / Где: 8 июня (9-е по мск), UFC 238

Чемпионка из Киргизстан уверенно одолела Йоанну Еджейчик и стала полноправной чемпионкой UFC в наилегчайшем весе. Но защищать титул, как признаются спортсмены, куда сложнее, чем добиваться: первая защита титула предстоит Пуле против Джессики Ай, находящейся на победной полосе из трех успешных поединков.

7. Аманда Нунес – Холли Холм

Когда / Где: 6 июля (7-е по мск), UFC 239

Ко-мейн ивентом вечера в Лас-Вегасе станет встреча чемпионки UFC в легчайшем и полулёгком весах Аманды Нуньес с опасной американкой Холли Холм. «Дочь проповедника», несмотря на статус экс-чемпионки, явный аутсайдер данного поединка, однако учитывая любовь «Львицы» к разменам и ударную мощь Холм, интригу в этой «рубке» хоронить раньше времени не стоит.

6. Генри Сехудо – Марлон Мораес

Когда / Где: 8 июня (9-е по мск), UFC 238

То, что не удалось дисквалифицированному за допинг Ти Джею Диллашоу, может покориться его победителю Генри Сехудо. Олимпийский чемпион 2008 года сначала устранил конкурента в своём дивизионе, а теперь набирает вес для завоевания второго пояса UFC.

«Добровольно отказываюсь от титула». Ещё один чемпион UFC пойман на допинге Дела Ти Джея Диллашоу – хуже не придумаешь.

Стоит отметить, что в случае победы над Мораесом Сехудо станет четвертым двойным чемпионом в истории промоушена. До него таким достижением могли похвастаться только Конор Макгрегор, Даниэль Кормье и Аманда Нуньес.

5. Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар

Когда / Где: 27 июля (28-е по мск), UFC 240

Прекрасную афишу этого поединка руководству организации дважды приходилось убирать в ящик стола. Сначала бой Холлоуэй – Эдгар должен был пройти на UFC 218, однако Эдгар выбыл из-за травмы. Затем перед UFC 222 проблемы со здоровьем настигли Холлоуэя. Если же и в третий раз мы не увидим бойцов вместе в октагоне, то можно будет говорить о «проклятии боя», как в случае с противостоянием Нурмагомедов – Фергюсон.

4. Джон Джонс — Тиаго Сантос

Когда / Где: 6 июля (7-е по мск), UFC 239

Вторая защита почти неуязвимого Bones титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе после отбытия наказания за употребление допинга. Соискатель золота Джонса – идущий на серии из четырёх побед бразильский ударник Тиаго Сантос.

3. Энтони Петтис – Нейт Диаз

Когда / Где: 17 августа, UFC 241

Нейт Диаз должен был подраться с Конором Макгрегором, но затащить ирландца в октагон после $100 млн от боя с Мейвезером удалось только Хабибу Нурмагомедову. Парень из Стоктона уже был на постерах поединка с Дастном Порье, но последний в итоге снялся с поединка из-за травмы. Вот так спустя три года простоя «гангстер» в третий раз попытается подраться: оппонент – не менее зрелищный Энтони Петтис, что может подарить болельщикам ярчайшее представление.

Когда / Где: 8 июня (9-е по мск), UFC 238

Самый опасный соперник для Хабиба возвращается. Фергюсон — Серроне. LIVE Это не главный бой UFC 238, но абсолютно точно самый ожидаемый.

Один из самых ожидаемых боёв лета. Тони Фергюсон оправился от психологических проблем и вернулся к работе, но до заветного Нурмагомедова расстояние пока неблизкое – у Хабиба уже есть соперник (сентябрьский поединок с Порье в Абу-Даби утвердят со дня на день). Поэтому пока в поединке за титульный шанс Эль-Кукую придется пройти испытание ветераном Дональдом Серроне, для которого 2019 год становится одним из лучших в карьере.

Когда / Где: 17 августа, UFC 241



Реваншу быть! Поистине лучший поединок трёх ближайших месяцев ознаменует собой повторное столкновение двух брутальных тяжеловесов. Кормье, искренне расстроенный нежеланием Брока Леснара драться с ним, всё-таки принял предложение промоушена о втором противостоянии с Миочичем.



В первом поединке хорват после бокового удара на выходе из клинча отправился спать уже в первом раунде; спустя год Стипе хочет вернуть Даниэлю должок.