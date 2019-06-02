Крах Джошуа и другие сенсационные падения легендарных чемпионов тяжёлого веса

Тайсон, Али, Кличко — все они падали, когда этого никто не ждал. И судя по ним, у Джошуа все шансы вернуться на вершину.

Ранним утром 2 июня мск в Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, результат которого всколыхнул всю спортивную общественность. На первый взгляд, очевидный мисматч в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом на деле превратился в главный апсет года, и об этом можно смело заявлять уже сейчас, в июне. Сенсационный результат заставил нас вспомнить о других главных неожиданностях, случавшихся в профессиональном боксе в хэвивейте.

15.02.1978. Мохаммед Али – Леон Спинкс. Бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBA

Наш рейтинг открывает поражение величайшего боксёра всех времён и народов Мохаммеда Али. В 1978 году, в возрасте 36 лет, это был уже не тот Али, который блистал на рингах Манилы и Киншасы. К моменту проведения встречи с Леоном Спинксом Али заметно сдал. Об этом говорили и результаты трёх предшествующих бою со Спинксом встреч. Легендарный чемпион провёл по 15 раундов с Кеном Нортоном, Альфредо Евангелистой и Эрни Шейверсом, показав далеко не лучший бокс в карьере. А Шейверс, невзирая на поражение, вовсе продемонстрировал великолепные атакующие навыки и знатно потрепал Али.

После откровенно бледных выступлений Мохаммеду нужна была небольшая передышка, и тогда промоутеры решили организовать ему встречу с Олимпийским чемпионом 1976 года, недавно дебютировавшим в профессионалах Леоном Спинксом, за плечами которого было всего 7 поединков (6-0-1). Учитывая такой бэгкраунд соперника, Али отнёсся к нему без должного уважения, фактически не занимаясь полноценной подготовкой. В ходе тренировочного лагеря Мохаммед не посчитал нужным провести и двух дюжин раундов спарринга.

«Он никогда не был реальным чемпионом». Что говорят звёзды о крахе Джошуа Многие поддержали Энтони, но не Уайлдер.

В результате бой в Лас-Вегасе превратился для него в кошмар. Великий чемпион полагался на излюбленную тактику, давая промахиваться сопернику и рассчитывая таким образом его вымотать. Но Спинкс не демонстрировал признаков усталости. Когда Али включился в работу, было уже слишком поздно. Леон явно поймал кураж и вгрызался в победу зубами, да и вспышки от Али были кратковременными и спорадическими. В 15-м раунде соперники устроили настоящую зарубу, но спасти Мохаммеда от поражения это уже не могло. В итоге судьи раздельным решением отдали предпочтение Спинксу.

Бой получил звание лучшего поединка года, а заключительный раунд был признан лучшим в году. История имела продолжение. Через полгода Али вышел на повторную встречу со Спинксом и на этот раз разобрал его на запчасти. Реванш стал знаковым и потому что это была последняя победа легенды на профессиональном ринге. Что касается Спинкса, то победа над Али в 1978 году, безусловно, стала самой громкой в его карьере. После потери титула он больше не сумел стать чемпионом мира.

11.02.1990. Майк Тайсон – Джеймс «Бастер» Даглас. Бой за звание абсолютного чемпиона мира

В феврале 1990 года главная звезда мирового бокса, небитый супертяжеловес Майк Тайсон во второй раз в карьере прибыл в Японию, где планировал провести очередную защиту титулов. Противостоять ему должен был претендент в лице Джеймса «Бастера» Дагласа. По мнению абсолютного большинства экспертов это был самый слабый претендент на титулы из тех, кто пытался бросить вызов Железному Майку. К моменту встречи с Тайсоном в пассиве Дугласа было уже четыре поражения на профессиональном ринге, два из которых он потерпел от бывших соперников Тайсона, причём один из них был жёстко нокаутирован Майком. Котировки букмекеров также говорили о предполагаемом тотальном преимуществе чемпиона.

Всё это, очевидно, расхолодило Тайсона. Боксёр по большей части был занят личными проблемами. Пережив развод с женой, он пренебрегал тренировочным процессом и злоупотреблял алкоголем. Фактически он не готовился к бою с Дагласом, рассчитывая на талант и динамит в кулаках.

Даглас же напротив подошёл ко встрече в наилучшей форме и сумел навязать грозному сопернику конкурентный бой. В восьмой трёхминутке Тайсон добился своего, полагаясь на протяжении всего боя на одиночные удары, он донёс до Дагласа жёсткий апперкот и отправил того на канвас. Тем не менее рефери, по сути, вёл счёт до 10 на протяжении 16 секунд и дал претенденту возможность спастись.

В 10-й трёхминутке Дуглас провёл многоударную комбинацию и потряс Тайсона. Майк сумел подняться на счёт «8», но рефери принял решение остановить встречу. К тому моменту на карточках судей значился ничейный счёт. Победа Дугласа стала безусловным апсетом года и первым тревожным звоночком для Тайсона.

Что касается Дугласа, то вечер бокса в Токио стал его минутой славы. Джеймсу было не суждено засиять хоть раз после после той самой победы над Тайсоном. Уже в следующем бою он потерял все титулы, проиграв за три раунда Эвандеру Холифилду.

22.04.2001. Леннокс Льюис – Хасим Рахман. Бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/IBF/IBO

Ещё один громкий апсет также произошёл с боксёром, вписавшим своё имя в историю бокса золотыми буквами и ставшим впоследствии абсолютным чемпионом мира. На момент организации поединка с Хасимом Рахманом Леннокс Льюис был на пике карьеры. На счету британца было несколько защит титула, одна из главных опасностей в лице Эвандера Холифилда уже была преодолена, а на горизонте мелькал денежный поединок с Майком Тайсоном.

По большому счёту организация встречи с Тайсоном была отложена лишь из-за трёхмесячной дисквалификации Железного Майка, связанной с очередным правонарушением американца. Приняв решение не простаивать, Льюис согласился на бой с Хасимом Рахманом, параллельно ведя переговоры об объединительной встрече с обладателем титула по версии WBA Джоном Руисом. Леннокс пренебрежительно отнёсся к Хасиму и заглядывал ему за спину, памятуя о потенциальном противостоянии с Тайсоном.

Рахман же максимально серьёзно отнёсся к подготовке ко встрече. Бой проходил в южноафриканском городе Бракпане, на высоте 5200 метров над уровнем моря. Хасим прибыл в ЮАР фактически за месяц до проведения встречи, в то время как Леннокс взял на акклиматизацию менее двух недель, проводя подготовку в Лас-Вегасе, находящемся ниже уровня моря. Кроме того, Льюис был занят собственной раскруткой, приняв участие в съёмках известного фильма «11 друзей Оушена».

Небрежное отношение к подготовке сказалось уже в ходе поединка. Да, Льюис выглядел предпочтительнее и вёл на карточках судей, но постепенно у Леннокса накапливалась усталость, в то время как Рахман был очень неплох. К концу пятого раунда он зажал британца у канатов и донёс до его челюсти жёсткий правый, это был чистый нокаут. Этот бой также получил статус «Апсет года» по версии журнала Ring. В 2002 году боксёры встретились вновь, но в этот раз Льюис не дал спуску американцу, расправившись с тем за четыре раунда.

28 ноября 2015 года Владимир Кличко – Тайсон Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO

28 ноября в Дюссельдорфе состоялся поединок, который стал поворотным в новейшей истории супертяжёлого веса. Многолетний чемпион, доминирующий в хэвивейте на протяжении доброго десятка лет, Владимир Кличко потерпел поражение от молодого и ещё мало раскрученного Тайсона Фьюри.

Для многих выбор соперника украинцем казался достаточно неоднозначным. Кличко-младшего снова обвиняли в выборе неконкурентоспособного претендента, припоминая ему поединки с Леапаи, Мормеком и Пьянетой. Фьюри же к моменту проведения встречи выглядел своеобразным фриком, погнавшимся за большим чеком. Его знаменитый апперкот в собственную голову в поединке с Ли Суэйби к 2015 году стал притчей во языцех. Появление на пресс-конференции перед боем с Кличко в костюме Бэтмена лишь довершало образ.

Тайсон Фьюри Фото: Reuters

Естественно, в преддверии противостояния с Владимиром Цыганский Король обещал отправить украинца на пенсию, но за долгие годы Кличко уже привык к таким разговорам и угрозы всерьёз не воспринимал. Тем парадоксальнее кажется тот факт, что именно столь своеобразный персонаж как Фьюри сдержал обещание и стал началом конца Владимира Кличко. В бою с британцем чемпион выглядел откровенно слабо. Его коронный джеб сбоил, манёвренность Фьюри стала для «Стилхаммера» откровением, и перестроиться в ходе противостояния он так и не сумел. Его отчаянный штурм в 12-м раунде не принёс желаемого успеха, и победа единогласным решением судей досталась Тайсону.

Многочисленные попытки организовать реванш не увенчались успехом. Сначала он откладывался по благопристойным поводам, но в конце концов шила в мешке было не утаить: после победы над Кличко-младшим Фьюри впал в депрессию, страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Пояса, которые украинец удерживал на протяжении многих лет, растеклись по рукам многих боксёров (Мартин, Джошуа, Паркер). Позже Владимир провёл ещё один поединок, но вернуться на вершину так и не сумел, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Поражение от Фьюри стало не только концом эры Кличко, но и апсетом 2015 года. Размеренной жизни хэвивейте пришёл конец.

Цыганский король украл ничью у чемпиона на его же земле Официально: Тайсон Фьюри по-настоящему вернулся!

1 июня 2019 года. Энтони Джошуа – Энди Руис. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO

Бой в Нью-Йорке должен был стать во многом определяющим в карьере британца. Предполагалось, что первым поединком в США Джошуа заявит о себе во всеуслышание, после чего продать его объединительную встречу с Уайлдером можно будет подороже. Что же, быть может, противостояние с Энди Руисом и впрямь может повернуть карьеру Джошуа, но не в ту сторону, о которой мечтал Энтони.

«У него бойцы допингом писают». Уткин ответил Рябинскому от имени толстячества Известный комментатор возмутился из-за слов о правильном питании. И желает славиться могучим толстякам.

Вспоминать произошедшее менее суток назад особого смысла нет: все всё видели. Гораздо интереснее сравнивать этот апсет с описанными выше.

Между падением Джошуа и похожими моментами в карьерах других звёздных тяжеловесов есть одно отличие: поражениям Али, Тайсона, Льюиса и Кличко можно было найти логичные объяснения. В разных случаях имела место быть и недооценка соперников, и противоречивые условия тренировочного процесса, и возраст боксёров. В случае с Энтони всё было наоборот.

Более того, в невыгодном положении оказался Руис, принявший бой с британцем в качестве замены Джареллу Миллеру, не имея достаточно времени на подготовку, в то время как главный козырь в колоде Эдди Хирна — Джошуа прошёл полноценный тренировочный лагерь.

По горячим следам трудно оценить, являются ли прежние успехи Джошуа удачным стечением обстоятельств, на что непрозрачно намекнул Деонтей Уайлдер, или же поражение от Руиса не более чем несчастный случай. Так или иначе результат этого боя также войдёт в историю как один из главных апсетов супертяжёлого веса. Нам же остаётся ждать реванш, где мы получим ответы на многие вопросы.