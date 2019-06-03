Руис — король бокса. Что нужно знать о толстяке, который сильнее всех в мире

В ночь на 2 июня Энди Руис переписал историю бокса, сотворив одну из самых ярких сенсаций в боксе за последние годы. Разрушитель стал первым чемпионом мира в супертяжёлом весе мексиканского происхождения и своим Бастером Дагласом/Хасамимом Рахманом/Кори Сандерсом для Энтони Джошуа. Британец снисходительно давал Руису фотографироваться со своими поясами во время пресс-конференции, и как иронично, что уже через несколько дней Энди забрал себе все эти ремни. Тот самый Энди – парень с лицом ребёнка и человек, чью победу оценивали коэффициентом 15.

Крах Джошуа и другие сенсационные падения легендарных чемпионов тяжёлого веса Тайсон, Али, Кличко — все они падали, когда этого никто не ждал. И судя по ним, у Джошуа все шансы вернуться на вершину.

О Руисе известно не много – мексиканца сложно назвать публичным человеком. Энди ведёт весёлый и своеобразный «инстаграм», но не спешит делиться там фактами из личной жизни. Тем не менее, нам есть, что рассказать о новом лучшем супертяжеловесе современности.

Хороший любительский рекорд

Энди Руис был крупным уже в детстве, но размеры ребёнка не мешали мальчику быть очень активным. Отец будущего чемпиона мира решил, что сыну нужно куда-то направлять свою энергию – так Энди впервые пришёл в секцию каратэ.

«Мне не понравилось, потому что это было скучно. Не было того, что мы видим в фильмах. После этого был бокс».

Бокс пришёлся Энди по душе. Уже через год – в семь – Руис провёл свой первый любительский поединок.

«Меня поставили на ринг против 10-летних и 11-летних детей, потому что для своего возраста я был довольно большим ребёнком. И мои размеры соответствовали более старшей возрастной группе», — рассказывал мексиканец.

Бокс пришёлся мальчику по душе, и через несколько лет рекорд Руиса был 105-5 или, по другой информации, 104-8. Кульминацией карьеры мира больших перчаток и шлемов стала поездка на отборочный турнир к ОИ-2008. Энди проиграл оба поединка. В том же году Разрушитель встретился с другим американцем мексиканского происхождения Крисом Арреолой. Боксёры провели спарринг, который, возможно, и убедил Руиса начать профессиональную карьеру.

Постоянные проблемы с весом

Руис дебютировал в профессионалах в марте 2009 года. Ничего интересно: Мексика, Тихуана, слабый соперник (Мигель Сальвадор Рамирез имел рекорд 0-1, сейчас – 0-11, все поражения нокаутами. – Прим. «Чемпионата») и быстрая победа в первом раунде. Поединок был интересен числами: 19-летний мексиканец вышел на свой первый поединок с весом в 135 килограммов или почти 300 фунтов. Но что ещё интереснее – оказался легче своего оппонента. Если верить сайту boxrec.com, соперник Руиса Сальвадор Рамирез весил 154 килограмма.



Энди начал бороться с весом, и уже в феврале 2010 года показал на весах 113,4 килограмма. Впрочем, радость оказалась преждевременной – следующий поединок мексиканца состоялся ровно через месяц, и Руис весил уже 123,2 килограмма. Именно с таким весом будущий чемпион мира впервые предстал перед американской публикой, дебютировав в США.

В дальнейшем Разрушитель продолжил бороться с холодильником и держал свой вес под контролем. Боец не позволял себе разъедаться больше 120 килограмм, и с каждым новым поединком постепенно снижал свой вес.

В апреле 2011 года Руис показал на весах рекордные для себя 111,9 килограммов. Но уже в декабре вес мексиканца составит 119,2 килограмма. В тот момент станет окончательно ясно, что Руис испытывает серьёзные проблемы с дисциплиной.



Вопрос с лишним весом встанет особенно остро в 2015 году. После победы над Сергеем Ляховичем Энди исчезнет с радаров на девять месяцев. Тогда многие СМИ писали о травме руки, но в реальности всё оказалось немного проще – по ходу восстановления Руиса принудили взять паузу, чтобы наконец-то взяться за голову и разобраться с лишними килограммами. Дело в том, что на поединок с белорусом мексиканец выходил с весом в 121,4 килограмма и показал очень блеклое выступление.



«Энди проявлял небрежность в тренировках, но он побеждал, и это стало для него приемлемо», — рассказывал тренер мексиканца Джефф Грмойя, — «Ты выигрываешь и начинаешь верить всему, что пишут о тебе в газетах. Ты веришь, что можешь просто явиться на бой, и дело будет сделано.



Мы с Бобом Арумом (глава компании Top Rank, занимавшейся карьерой Руиса) сели и поговорили с ним. Мы сказали, что у нас большие планы, но он должен показать нам, что серьезно относится к карьере. Он осознал свои ошибки. Наша цель – превратить его в лучшего тяжеловеса в мире. У него всегда был талант, теперь есть и дисциплина».

Казалось, Энди всё понял и стал относиться к себе серьёзнее. За сутки до возвращения на ринг мексиканец весил 112,4 килограмма и признавался, что сделал необходимые выводы.



«Я чувствую себя намного лучше. Мое дыхание намного лучше. Я хорошо питаюсь. Больше нет «долларового меню» – быстрого питания. Сейчас чувствую себя хорошо, и благодаря этому я хочу сбросить ещё больше веса. Это сильно меня мотивирует».



В ту ночь Руис победил Джоэлля Годфри единогласным решением судей. И больше никогда не показывал на весах такого маленького веса. Все началось сначала – от боя к бою мексиканец весил больше и больше. Апогеем стал чемпионский поединок – на главный поединок в карьере Энди выходил с весом в 116 килограммов. К слову, перед боем с Энтони Джошуа мексиканец весил 121,6 килограммов. Да, Руис победил, но былые проблемы с дисциплиной никуда не делись. Сейчас это может волновать только Андрея Рябинского и Василия Уткина, ведущих спор о лишнем весе и здоровом питании, но в реванше именно этот момент может стать ключевым фактором, если поединок дойдёт до чемпионских раундов.

«У него бойцы допингом писают». Уткин ответил Рябинскому от имени толстячества Известный комментатор возмутился из-за слов о правильном питании. И желает славиться могучим толстякам.

Спарринговал с Андреем Орловским

В начале своей профессиональной карьеры Руис какое-то время работал с Фредди Роучем. Легендарный тренер называет конкретную цифру и говорит, что тренировал мексиканца семь лет. В это время Энди набирался опыта в залах, спаррингуя с известными тяжеловесами, попадавшими в легендареный зал Wild Card.



В какой-то степени Руис столкнулся с той же проблемой, что и Руслан Проводников – Роуч не мог уделять боксёру необходимого внимания, разрываясь между более звёздными подопечными. Но за время своего пребывания в Wild Card произошло как минимум два интересных спарринга с участием Разрушителя: работа с легендарным Джеймсом Тони и бывшим чемпионом UFC Андреем Орловским.



Интернет помнит всё, и в сети можно найти одно короткое видео, на котором видно, как после атаки Руиса Орловский касается перчатками настила ринга.

Сам Энди чуть позже вспоминал, что не испытывал проблем, находясь в ринге с бывшим чемпионом UFC.

«Если говорить честно, это было легко. Он пытался драться, но мы были у меня дома, на боксёрском ринге. Это было легко, но Андрей был классным парнем, и я не могу сказать ничего плохого о нём. Если бы мы были в восьмиугольнике, всё было бы наоборот».



Видео было опубликовано в ноябре 2011 года, но можно предположить, что спарринг между Руисом и Орловским состоялся двумя годами ранее – где-то в 2009 году. И это занятно, ведь в то время активно ходили слухи о том, что Орловский продолжит свою карьеру в боксе.

Смешная история прозвище Разрушитель

Руис выходит на ринг под прозвищем Разрушитель, но причина такого никнейма никак не связана с брутальным стилем мексиканца. Энди получил эту кличку ещё до того, как начал зарабатывать боксом на жизнь.



«Меня называли разрушителем, потому что я всегда ломал всё, что мне покупают. Мне дарили игрушки, а уже на следующий день я ломал их», — смеясь, рассказывал Руис в одном из интервью.



Тем не менее, послужной список боксёра отлично подходит под это прозвище – 22 нокаута в 33 победных поединках. Конечно, Энди далеко до процента побед КО/ТКО Деонтея Уайлдера, но Энтони Джошуа может подтвердить, что мексиканец бьёт очень крепко.

Перезапустил карьеру, подписав соглашение с советником Флойда Мейвезера

В начале 2019 года Руис подписал контракт с загадочным Элом Хэймоном, известным не только своими тёплыми отношениями с Флойдом Мейвезером, но и тем, что его боксёры получают очень хорошие гонорары.



Мексиканец выкупил свой контракт у компании Top Rank. Чуть позже Энди назовёт это решение «лучшим в своей жизни».

Разрушитель перешёл на платформу PBC и мог рассчитывать на поединки с другими супертяжеловесами Хэймона – Джеральда Вашингтона, Чарльза Мартина, Адама Ковнацки, Луисом Ортисом и Деонтеем Уайлдером. И это даже не полный список потенциальных соперников для мексиканца.



Руис дебютировал на новой платформе в конце апреля и остановил Александра Димитренко за пять раундов. За 15 минут ринге Энди заработал 200 тысяч долларов.

Получил бой через «инстаграм»

После того, как допинг-пробы Джарелла Миллера стали пестрить всей таблицей Менделеева, Энди Руис активизировался и вызвался стать новым соперником Энтони Джошуа. Мексиканец обратился к британцу в «инстаграме», но во многом ему помог случай и жадность промоутеров Луиса Ортиса.



Именно кубинец был предпочтительной заменой, но команда Кинг Конга отвергла предложение в семь миллионов долларов. Руис поднажал в своей активности и уже через несколько дней его имя произнёс промоутер Джошуа Эдди Хирн. Дальше уже дело техники – 1 мая поединок был официально подтверждён.



Мексиканец выложил постер поединка в свой инстаграм и подписал его длинным текстом, который заканчивался максимально решительно: «Я иду свергнуть короля».

Хочет быть Саулем Альваресом в супертяжёлом весе

Перед поединком с Энтони Джошуа Руис не скрывал, что хочет стать первым чемпионом мира в супертяжёлом весе мексиканского происхождения. Конечно же, Разрушитель оглядывается на своего более именитого соотечественника и не скрывает, что стремится стать Саулем Альваресом в своём дивизионе. Дивизионе, который исторически называли Королевским.



«Я не думал, что достигну такого уровня. Многие люди сомневались во мне. Они говорили: «Этот толстый парень ничего не сможет сделать, он не в форме». Но я продолжал преследовать свою мечту, я продолжал усердно тренироваться и убирать от себя весь этот негатив. Я верил в себя.

Я хочу быть Канело в супертяжёлом дивизионе. В этом весе никогда не было мексиканской звезды. Это необычно, но бог дал мне этот талант, поэтому я здесь – чтобы шокировать мир и преподнести апсет».

Энди Руис действительно шокировал мир и уже вошёл в историю спорта. Теперь остаётся только понять – сумеет ли Разрушитель укрепить своё наследие и стать новой силой в эпоху Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.



Или же Руис останется первым мексиканским чемпионом мира в супертяжёлом с одной счастливой ночью за всю свою карьеру – Бастером Дагласом своего времени.