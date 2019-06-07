Братское сердце. Кличко и другие семьи, поработившие бокс в разное время

На минувшей неделе мы вам уже рассказывали о семейных династиях в боксе, теперь же поговорим о братьях. Задумываясь о братских дуэтах в профи-боксе, первой на ум приходит фамилия Кличко, но украинцы были не первыми известными братьями в мире бокса.

Спинксы

Семейство Спинксов без преувеличения одно из самых выдающихся в боксе. О достижениях Леона Спинкса-старшего, победившего в своё время Мохаммеда Али, и его сыне Кори мы рассказывали в предыдущем материале.

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Ну а теперь самое время вспомнить о Майкле Спинксе, брате Леона. Он является самым титулованным и знаменитым в большой боксёрской семье. Как и старший брат, Майкл выигрывал золото Олимпиады, после чего ушёл в профессионалы.

На профи-ринге Спинкс быстро завоевал популярность и уже в 1981 году стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA. В 1983 году ему удалось добавить в коллекцию пояс по версии WBC. Его он выиграл в противостоянии с Дуайтом Мохаммедом Кави. Тому бою предшествовали трагические события. За два месяца до боя супруга Спинкса погибла в автокатастрофе, оставив Майкла отцом-одиночкой. Пребывая не в лучшем психологическом состоянии, боксёр нашёл в себе силы выйти на ринг. В ходе боя с Кави Спинкс побывал в нокдауне, но всё же сумел одержать победу. А уже в 1984 ему удалось объединить все титулы и стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Дальше на горизонте маячила перспектива перехода в тяжёлый вес.

Спинкс не стал брать время на раскачку в новой весовой категории и сразу же встретился с Ларри Холмсом. Фаворитом боя эксперты называли Холмса, но Майклу удалось посрамить скептиков и завоевать титул во второй весовой категории. Таким образом братья Спинксы стали первыми в истории боксёрами, завоёвывавшими титулы в тяжёлом весе, позже это же достижение покорилось братьям Кличко. К слову, победа над Холмсом стала своеобразной местью за брата. Ранее Ларри побеждал Леона Спинкса.

После Спинкса ждал тяжёлый реванш с Холмсом, в котором он сумел одержать победу, и ещё два успешных поединка. Ну, а жирная точка в яркой карьере боксёра была поставлена в 1988 году. 27 июня в Атлантик-Сити состоялся самый ожидаемый бой года Майк Тайсон – Майкл Спинкс. Железный Майк, пребывая на пике славы, расправился с соперником менее чем за две минуты. То было первое и единственное поражение в карьере Майкла. Невзирая на сокрушительную неудачу, Спинкс наверняка остался доволен гонораром, за тот бой он заработал почти $ 14 млн.

Мейвезеры

О семействе Мейвезеров можно говорить очень долго. Безусловно, Флойд Мейвезер-младший – самый яркий персонаж династии и, пожалуй, ещё не скоро появится боксёр, который сможет объединить в себе великолепные спортивные навыки, способность делать деньги из всего и эпатажность. Но старшее поколение Мейвезеров также неплохо пылило на профессиональных рингах.

Наименее заметен из всех, пожалуй, отец Денежного — Флойд Мейвезер-старший. Конечно, можно вспомнить о том, что он бился с великим Шугаром Рэем Леонардом, но тот бой случился на рассвете профессиональной карьере Леонарда и, даже невзирая на это, тот сумел нокаутировать Флойда-старшего. Пиком карьеры Мейвезера стал титульный бой в 1985 году, который он также проиграл Марлону Стерлингу единогласным решением судей. После он провёл лишь один бой, проиграв в 1990 году Роджеру Тёрнеру. Затем Флойд-старший сосредоточился на работе тренером и принял непосредственное участие в воспитании сына-чемпиона.

Гораздо более успешным в профи был брат Флойда Мейвезера-старшего Роджер, которому удавалось завоёвывать титулы в двух весовых категориях. В ходе карьеры он дважды встречался с Хулио Сезаром Чавесом, а также провёл по одному поединку с Пернеллом Уиттакером и Костей Цзю, правда, победить хотя бы в одном из этих боёв не сумел. Профессиональную карьеру он завершил в 1999 году. После ухода из бокса он, как и брат, сосредоточился на тренерской деятельности и также работал с Флойдом-младшим.

Отметим, что Роджер сталкивался с проблемами с законом. В 2009 году он был задержан полицией за нападение на одну из бывших воспитанниц. Похоже, что нелады с законом – визитная карточка семьи Мейвезеров.

Кличко

Украинские чемпионы не нуждаются в особых представлениях. Пожалуй, на территории бывшего СССР, да чего уж там, практически всего мира, нет человека, не слыхавшего фамилию Кличко. Невзирая на разницу в возрасте, протаптывать дорогу в профессионалы они начали вместе, дебютировав 16 ноября 1996 года на турнире в Гамбурге. На заре карьеры это были ещё совсем не те Кличко, к которым мы привыкли в последствии. Братья были голодны до боёв и выходили на ринг по 5-6 раз в год. В 1998 году оба завоевали второстепенные титулы. И до декабря того же года оба не знали поражений. Но зимним декабрьским вечером большой бокс пожаловал в Киев, и в украинской столице главными боями были поединки с участием братьев Кличко.

Кличко-старшему удалось легко защитить титул чемпиона Европы по версии EBU, нокаутировав Франческо Спинелли. А вот Владимир сплоховал. В качестве соперника ему привезли ранее битого Ларри Дональдом и Крисом Бёрдом Росса Пьюрити, и тот, воспользовавшись не лучшей обороной младшего брата, сумел дважды отправить украинца в нокдаун в десятом раунде, а в следующей трёхминутке вынудил угол Владимира остановить схватку. И с того момента карьерные дорожки братьев стали расходиться. Виталий уже через полгода впервые в жизни стал чемпионом мира, завоевав пояс по версии WBO, а вот Владимира пришлось держать на мешочной диете ещё почти с десяток боёв.

Парадоксально, что первый чемпионский пояс, за который ему пришлось драться, ещё совсем недавно принадлежал брату. В апреле 2000 года Виталий потерял титул, отказавшись от продолжения боя с Крисом Бёрдом из-за травмы плеча. И уже в октябре того же года Владимиру представился шанс вернуть пояс в семью. Это был первый случай, когда брат «отомстил» за брата. Младший уверенно победил американца, дважды отправив того в нокдаун.

После событий 2000 года Виталий долго шёл к новому титульному шансу, попутно проведя ещё одну семейную вендетту и нокаутировав Росса Пьюрити. Владимир же тем временем занялся цементированием позиций в статусе чемпиона мира и провёл 5 успешных защит титула.

Следующий важный рубеж в карьере братьев отмечен 2003-2004 годами. Владимир тогда, в марте 2003 года, сенсационно был нокаутирован Кори Сандерсом, показав свою главную слабость – «хрустальную» челюсть. Для Виталия же всё складывалось неоднозначно. С одной стороны, он получил долгожданный титульный бой с топ-соперником – Ленноксом Льюисом и своим выступлением заставил говорить о себе во всём мире. С другой, украинец, пускай и из-за травмы и со скандалом, но всё же уступил легендарному британцу, что оставляло осадок. К слову, бой с Льюисом Кличко принял за 12 дней до его проведения, выйдя на замену травмированному Кирку Джонсону.

Поражение от Льюиса сыграло лишь на руку Виталию. Он получил статус звезды и в 2004-м во второй раз отомстил за брата. В бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC Виталий нокаутировал Кори Сандерса, хотя начало поединка сложилось для него не так-то просто. После провёл ещё одну защиту титула и ушёл из спорта из-за травмы на долгие четыре года.

Получив статус почётного чемпиона по версии WBC Виталий в любой момент мог возобновить карьеру сразу же титульным боем и таким правом он воспользовался в 2008 году. Возвращение на ринг было обставлено весьма эффектно, а выход на ринг под колокол и знаменитые Hells Bells от AC/DC заставляют восторгаться этим моментом снова и снова. Эффектным, к слову, получился не только выход на ринг, но и сама победа. Кличко-старший поиздевался над действующим чемпионом Сэмюелом Питером и заставил того сдаться после восьми раундов. Дальше Виталий провёл ещё 9 защит титула, не всегда радуя фанатов выбором соперников (привет Джонсону, Сосновски, Бриггсу и Чарру), но как бы то ни было, он сумел завершить карьеру в статусе чемпиона, а поражения от Бёрда и Льюиса, связанные с травмами во время поединков, так и остались единственными.

Что было после — хорошо известно. Кличко-старший ушёл в политику, создал партию «Удар» и сейчас трудится на посту мэра Киева. Успешно или нет — судить политическим обозревателям.

Что касается Владимира, то он после приснопамятного нокаута от Сондерса провёл два проходных боя и снова был нокаутирован — на сей раз Лаймоном Брюстером. То поражение обросло множеством слухов. По версии команды украинца, он тогда был отравлен и злодеяние приписывалось представителям скандального Дона Кинга.

Над карьерой Владимира нависла огромная опасность. Большинство экспертов списывали его со счётов. Но едва начавшееся сотрудничество с Эммануэлем Стюардом вскоре начало давать плоды. И если поединок с Девереллом Уильямсоном стал одним из худших в карьере боксёра (несмотря на победу), то в дальнейшем прогресс становился всё более ощутимым. Кличко-младший всё меньше стал ввязываться в рубку и старался максимально эффективно использовать свои габариты. Именно в это время знаменитый джеб Владимира стал превращаться в его главное оружие.

Вскоре он начал собирать сливки тяжёлой работы. Поражение от Брюстера на протяжении долгих 11 лет было единственным в послужном списке Стилхаммера. За это время он объединил титулы, не сумев добавить в коллекцию лишь пояс по версии WBC, который долгое время удерживал его брат. Падение Кличко случилось в ноябре 2015 года, когда он неожиданно проиграл Тайсону Фьюри. В надежде на реванш спортсмен потерял ещё полтора года и на титульный бой с Энтони Джошуа вышел уже в 41-летнем возрасте. Ту встречу он проиграл досрочно, хотя по собственному признанию именно тот бой он считает едва ли не лучшим в карьере.

Конечно, многое из того, чего так хотелось увидеть фанатам так и не случилось. Это и бой Виталия Кличко с Николаем Валуевым, и встреча Владимира с Деонтеем Уайлдером за титул абсолютного чемпиона и, конечно же, очная дуэль боксёров, от которой они открещивались на протяжении всей карьеры. Но вместе с тем, нельзя не признать, что Кличко – бренд, узнаваемый во всём мире, и нравится это вам или нет, невзирая на не всегда качественную оппозицию и интересные бои, братья были лицом супертяжёлого веса начала века и войдут в историю спорта именно под таким знаком.

Поветкины

О братьях Поветкиных, к сожалению, особо много и не расскажешь. Но, учитывая масштаб фигуры Александра, не упомянуть об этом дуэте было бы неверно.

История Александра Поветкина хорошо всем известна. Олимпийский чемпион-2004 года и один из самых ярких и многообещающих боксёров России последних десятилетий. Образ Поветкина подкрепляли не только победы на профессиональном ринге, но и поведение за его пределами. Безупречная репутация, патриотическая позиция, уважение к соперникам – всё это о нём. Заслуги Александра также хорошо всем известны. Это и титул временного чемпиона мира по версии WBA и участие в мегафайтах с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Невзирая на то, что изрядная часть его карьеры была испорчена не совсем добротным менеджментом, приуменьшать заслуги Поветкина нельзя. Во всяком случае соперники до сих пор отзываются о нём лишь с положительной стороны, а многие всё ещё хотят и получить с ним бой, так что списывать Витязя со счётом ещё рановато. А этапы его карьеры достойны нескольких материалов.

Но вот о брате Александра Владимире известно мало. Откровенно говоря, не совсем понятно, что это был за проект в принципе. Судя по всему, менеджеры пытались продавить Владимира и помочь ему выехать на имени успешного брата. Но затея провалилась практически с самого начала. На профессиональном ринге Поветкин-младший провёл шесть поединков и победил во всех из них (1 раз досрочно). При этом трижды его соперниками были боксёры, не побеждавшие ни разу, но потерпевшие на всех в общей сложности 27 поражений. Были и такие, для которых бой с Владимиром так и остался единственным в карьере. Словом, тот факт, что даже с такими соперниками боксёру приходилось возиться всю дистанцию боя, говорил о многом, и попытки его продвижения были оставлены. После ухода из спорта Владимир продолжал работать в команде брата. К слову, поговаривают, что знаменитые оскорбительные и полные эмоций выкрики в адрес Владимира Кличко во время боя с Александром Поветкиным принадлежат именно ему.

Чудиновы

Ещё одни известная фамилия в мире профессионального российского бокса – Чудинов. Дмитрий и Фёдор начинали профессиональную карьеру в 2009 году, выступив на турнире в Рино. Фёдор перебрался на российские ринги спустя четыре поединка в США, а Дмитрий задержался за океаном немного дольше, проведя в США семь боёв.

В Россию дуэт воспринимался как один из самых многообещающих. И действительно нельзя сказать, что Чудиновы походили на многих других российских проспектов, которые набивали профессиональный рекорд на домашних турнирах и не покидали пределов России. Братья колесили по Европе и принимали самые разнообразные вызовы.

Дмитрий в 2013 году завоевал титул временного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA и два раза его защитил. Но в 2015 году, приняв поединок с перспективным Крисом Юбэнком-младшим, Дмитрий потерпел тяжёлое досрочное поражение и с тех пор в его карьере произошли серьёзные изменения. Первое время ему ещё удавалось удерживаться на плаву, и он забрал несколько побед. Но с 2018 года с ним и вовсе произошла необъяснимая метаморфоза. В начале года он проиграл 45-летнему Лоленге Моку, но это оказалось не случайностью, как подумали многие. После он провёл ещё четыре боя, потерпев в них три поражения. Победа была добыта над пробитым белорусом Сереем Хомицким и по ходу этого боя было видно, что Чудинов работает на пределе. В предыдущем бое Дмитрий проиграл нокаутом Роберту Парзешевскому. На данный момент перспективы 32-летнего спортсмена весьма туманны.

Что касается его брата, то Фёдор сделал себе имя в 2015 году, когда закатил интересный поединок с возрастным, но всё ещё опасным Феликсом Штурмом. Тогда россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. После Чудинов-младший победил британца Фрэнка Бульони на его же территории.

В январе 2016 года россиянину был присвоен титул чемпиона мира по версии WBA Super во втором среднем весе. Это случилось после того, как Андре Уорд официально оставил титул вакантным. В статусе супер-чемпиона Чудинов решил дать реванш Штурму и почему-то согласился провести его в недружелюбной для заезжих боксёров Германии. В итоге Штурму была присуждена скандальная победа. Вскоре в допинг-пробах немца были обнаружены запрещённые препараты, но WBA не стала возвращать титул Чудинову, оставив его вакантным. Зато россиянин получил право его оспорить и встретился с Джорджем Гроувзом. Этот бой состоялся в 2017 году. Первые раунды прошли в равной и жёсткой борьбе, но ближе к экватору британец перехватил инициативу и в итоге оформил досрочную победу.

После той неудачи дела Фёдора также идут не лучшим образом. Невзирая на шесть побед кряду Чудинов выглядит бледной тенью самого себя, а уж победа над Наджибом Мохаммеди на турнире в Москве (июль 2018-го) была настолько притянута за уши, что вряд ли принесла хоть какую-то радость даже самому боксёру. Что и говорить, если родной зал сопровождал всё это недовольным гулом. Шансы Фёдора Чудинова вернуться в элиту бокса немного выше, чем у брата, но в целом их мало как у одного, так и у другого.

Альваресы

Самый высокооплачиваемый из действующих боксёров, топ-чемпион среднего веса Сауль Альварес – восьмой ребёнок в семье. Четверо из восьми так или иначе засветились в профессиональном боксе. И если о Сауле Альваресе и его достижениях всем и всё хорошо известно, то о старших братьях Канело стоит немного рассказать.

Самый старший из тех, кто стал боксёром, оказался и самым успешным (помимо Сауля). Ригоберто Альварес на профессиональном ринге провёл 31 поединок и 29 из них прошли в Мексике. Тем не менее, невзирая на статус домашнего боксёра, ему удалось добиться титульного боя. Поединок за пояс временного чемпиона мира в первом среднем весе Альварес-старший провёл с Нобухиро Ишидой и сумел победить раздельным решением судей. После того успеха он провёл ещё две титульные встречи. Сначала в схватке за полноценный титул он уступил Остину Трауту. А затем в попытке вернуть временный пояс проиграл Энтони Мандайну. На этом карьера Ригобердо была завершена, случилось это ещё в 2011 году. Второй брат из семейства Альваресов – Риккардо, также большинство боёв провёл в Мексике и на местном уровне был достаточно неплох. По крайней мере, ему удалось завоевать несколько региональных титулов. Всего же он провёл 30 поединков, победив в 24 из них.

Единственный брат, кроме Сауля, который продолжает карьеру – Рамон Альварес. Его, к слову, скорее всего, скоро ждёт бой с экс-соперником Сауля – Эрисланди Ларой.

32-летний мексиканец на профессиональном ринге одержал 28 побед и потерпел 7 поражений. Не раз он пытался заявить о себе во всеуслышание. Но победить экс-чемпиона мира Антонио Маргарито, невзирая на конкурентный бой, у него не получилось. Не удалось сломить и Брендона Риоса. Но Рамон Альварес всё ещё не оставляет попыток завоевать боксёрский Олимп и присоединиться к Канело. Хорошим шагом вперёд для этого может стать победа над Ларой.

Чарло

Братья Чарло на сегодняшний день являются одним из самых многообещающих дуэтов в мире профессионального бокса. В отличие от тех же Кличко или Чудиновых, путь в профессионалах они начали в разное время.

Джермелл впервые вышел на профиринг в декабре 2007 года. Учитывая то, как в наши дни различные организации налево и направо разыгрывают различные второстепенные титулы, можно сказать, что к первой более-менее заметной регалии Джермелл шёл достаточно долго. На завоевание титула WBC Continental Americas ему понадобилось почти 6 лет и 20 боёв. Сразу после того он забрал ещё один второстепенный титул, победив племянника без преувеличения легендарного Бернарда Хопкинса Деметриуса. Та победа датирована 2013 годом.

С того момента в карьере Джермелла хватало откровенно проходных боёв. Незадолго до полноценного титульного шанса он «снял скальпы» Габриэля Росадо и Ванеса Мартиросяна, а в 2016 году получил долгожданный шанс сразиться за пояс по версии WBC в первом среднем весе. Титул чемпиона мира по этой версии стал вакантным после официального ухода из спорта Флойда Мейвезера, так что Джермеллу не много не мало предстояло наследовать регалию самого Money. В том бою ему противостоял Джон Джексон. Встреча сложилась для Чарло крайне непросто. На протяжении семи раундов он проигрывал сопернику, но в восьмой трёхминутке Джермелл перевернул всё с ног на голову и нокаутировал оппонента.

Таким образом, он заявил о себе как о полноценном чемпионе и после того провёл ещё три удачных защиты пояса. В декабре 2018 года Джермелл неожиданно проиграл Тони Харрисону и сейчас готовится к реваншу, проведение которого запланировано на 23 июня. Посмотрим, было ли первое поражение в карьере 29-летнего спортсмена случайностью, или же звезда одного из Чарло угасает, так и не успев зажечься по-настоящему.

Что касается второго из близнецов, то Джермалл по-прежнему остаётся небитым. На профессиональном ринге он дебютировал в 2008 году и также, как и брат достаточно долго взбирался к вершинам. Записав в послужной список 21 победу, он наконец получил шанс побороться за титул. В сентябре 2015 года он вышел на ринг с возрастным чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе Корнелиусом Бандрейджом. 42-летний ветеран был не в состоянии конкурировать с голодным до побед соперником. Чарло отправил Корнелиуса в нокдаун в первом и втором раундах, в третьей трёхминутке Бандрейдж также дважды отправлялся на канвас, после чего одностороннее избиение было остановлено.

Проведя три защиты титула, Чарло в 2017 году покинул дивизион, в котором сражается и его брат, перейдя в средний вес. Первый бой в новом дивизионе был для Джермалла разминочным, в июле 2017 года он легко нокаутировал аргентинца Хейланда.

Тем не менее, невзирая на все былые заслуги Чарло, всем было понятно, что среднему весу, на фоне неразрешённых вопросов между лидерами дивизиона Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, явно не до амбиций Джермалла. Сразиться за полноценный пояс американцу явно не светило, и тогда в WBC предоставили ему возможность оспорить титул временного чемпиона организации. Спортсмен сполна воспользовался шансом, нокаутировав Уго Сентено менее чем за два раунда. Пока же самый сложный бой в среднем весе Чарло дал Матвей Коробов, с которым американцу пришлось провозиться все 12 раундов.

29 июня Джермалл будет проводить вторую защиту пояса временного чемпиона в среднем весе. Противостоять ему будет малоизвестный Брендон Адамс. После этого, по словам самого боксёра, он намерен бросить вызов обладателю полноценного пояса Саулю Альваресу. Учитывая талант, технику, возраст и мощь Чарло, посмотреть на эту встречу будет интересно. Но вот сторона мексиканца вряд ли будет заинтересована в этом, ведь на горизонте по-прежнему мелькает куда более привлекательный с финансовой точки зрения третий бой с Геннадием Головкиным. Так что Джермаллу Чарло, видимо, придётся ждать своего шанса ещё немало. Как бы то ни было, учитывая 29-летний возраст братьев, перед обоими всё ещё открыты весьма недурные перспективы.