Лучше, чем Макгрегор. Хабиб подписал контракт на чемпионский бой

Хабиб Нурмагомедов подерётся с Дастином Порье. Теперь это уже точно.

Оба подписали контракт на бой и начали готовиться персонально друг под друга. Чуть ранее американский тренер россиянина Хавьер Мендес в своём «Инстаграме» объявил о начале подготовки Хабиба в зале AKA (Американская академия кикбоксинга) ко второй защите титула.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов также изначально был почти уверен, что готовиться их команде предстоит именно к Порье. Однако и он допускал, что UFC может переиграть ситуацию с чемпионским боем в лёгком весе в более финансово выгодную сторону.

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«Идёт разработка троих соперников. Это Фергюсон, это реванш с Конором и это Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих соперников. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хоть с кем-нибудь подерётся", — сказал отец чемпиона UFC.

Всё же в UFC решили пойти по спортивному принципу, чего так давно не хватало многим хардкорным фанатам и не особо успешным с медийной точки зрения бойцам. Вероятно, решение оставить титульник «лайтвэйта» в самом логичном варианте (когда чемпион дерётся с временным чемпионом) — вынужденное. Может быть, ни Фергюсон, ни Макгрегор (о которых говорил и Абдулманап) не были готовы разделить клетку с Хабибом именно 7 сентября.

Первый уже в этот уик-энд вернётся, чтобы подраться с Дональдом Серроне, потому на подготовку к Нурмагомедову у Тони попросту не будет достаточно времени. Второй только недавно получил травму руки и осенью планирует возвращение к тренировкам. А промоутерам ну никак нельзя убирать главную звезду спорта среди мусульман с афиши турнира в ОАЭ. Так или иначе, теперь это уже официально: оппонентом Хабиба Нурмагомедова станет Дастин Порье, временный чемпион UFC.

Кто такой Дастин Порье?

Парню в этом году исполнилось 30 лет (Хабибу в сентябре стукнет 31), но несмотря на это его можно назвать настоящим ветераном спорта и UFC в частности. Под баннером главной лиги мира Порье провёл 22 поединка. Это ровно вдвое больше, чем у Нурмагомедова. Правда, россиянин все свои бои уверенно выиграл, в то время как Дастин внутри UFC уступил четырём соперникам. Трём из них — досрочно (два раза это были поражения нокаутом).

Важнейшими в карьере Бриллианта стоит назвать бои с Макгрегором, Альваресом и дилогию с Холлоуэем. С последним Порье впервые подрался в далёком 2012 году и одолел его болевым приёмом. А спустя семь лет Дастин вновь разделил клетку с Максом в поединке за пояс временного чемпиона лёгкого веса — благодаря победе ещё и в реванше Порье получил возможность оспорить полноценный титул. Что касается поединков с Макгрегором и Альваресом, то они также помогли Бриллиатну обрести себя сегодняшнего. Да, Конору он проиграл нокаутом на отметке 1.46 первого раунда, но благодаря тому хайповому противостоянию Порье активнее замелькал в заголовках газет и стал известен широкому зрителю. А в схватках с Эдди Альваресом (их по факту было две, но формально — одна, поскольку первая встреча носит статус «несостоявшаяся») Дастин доказал, что в новой для себя лёгкой весовой категории он — один из главных претендентов.

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Сильной стороной Порье в бою, конечно, является его умение разбирать соперника на руках. У Дастина сильный бокс, но и бороться этот парень умеет будь здоров. Более того, Бриллиант входит в число бойцов, которым удавалось очевидно прогрессировать по ходу карьеры. Если раньше можно было заметить за Порье дурную привычку рисковать в бою без особого повода, то со временем он стал действовать более расчётливо. Например, в поединке с абсолютно диким Джастином Гэджи именно хладнокровие Дастина помогло ему держать схватку под контролем с начала и до конца.

Почему Порье?

Повторимся, это чисто спортивный принцип. Его в UFC применяют нечасто, особенно с тех пор, как у компании сменились владельцы, которым срочно понадобилось отбить большую часть вложений. Но здесь промоушен поступил по совести и отдал титульный шанс человеку, который этого действительно заслуживает. Конечно, вы можете сказать, что есть Тони Фергюсон, который уж точно не меньше достоин подраться за золото дивизиона. Но в момент, когда UFC необходимо было срочно решать вопрос с претендентом на титул Хабиба, Эль-Кукуй решал личные проблемы.

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На сегодня победная серия Порье составляет четыре поединка. Не так много, но по факту не проигрывает Дастин на протяжении шести боёв. Красивую статистику портит лишь «несостоявшийся» бой с Эдди Альваресом 13 мая 2017 года. Та встреча была остановлена из-за нелегального удара коленом в исполнении Дастина. Позже бойцы провели реванш, в котором сильнее оказался Бриллиант. Именно переигровка противостояния с Альваресом вывела Порье на бой за временный пояс с Максом Холлоуэем.

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На UFC 236 Порье, считавшийся небольшим аутсайдером у большинства экспертов, одержал красивую победу над королём полулёгкого веса Холлоуэем в пятираундовом бою и сразу же заговорил о скорой встрече с Хабибом. Конечно, временный пояс должен давать его владельцу немедленную возможность оспорить настоящий. Но в UFC далеко не всегда вопрос решается таким образом, потому сегодняшний анонс смело можно называть новостью.

Есть ли у Порье шансы?

Считается, что Дастин Порье — чуть ли не самый лёгкий оппонент, который только мог попасться Хабибу Нурмагомедову на нынешнем этапе карьеры. Несмотря на опыт, высокую боевую квалификацию и реально крепкий характер, американца нельзя назвать бойцом особенным, обладающим каким-то определённым уникальным качеством. Например, Конор Макгрегор известен своей убийственной левой и умением продавать бои так, как этого не делал никто в истории ММА. Фергюсон способен устроить кровавую баню с любым оппонентом, несколько раз упасть в нокдаун, но всё равно в итоге забрать победу и бонус за лучший бой вечера. При этом, Тони только и делает, что побеждает, а его стиль — нечто уникальное даже для сегодняшнего переполненного талантами лёгкого дивизиона. Что касается умений Хабиба… Слишком уж много было всего сказано о его уникальной борьбе, чтобы мы лишний раз об этом упоминали. А вот Порье не такой.

В Дастине нет ничего уникального — ни как в бойце, ни как в человеке. Он не умеет бить или раскручивать бои, как Конор, проводить болевые, как Тони или бороть людей и медведей, как Хабиб. Бриллиант не дурно обучен всем тонкостям ММА, но гением в какой-то отдельной дисциплине не является. Зато у него за плечами есть длинная и крайне непростая дорога к вершине. И мечта, ради которой он, по собственным заверениям, готов умереть. Ну или как минимум преподнести крупнейший сюрприз чуть ли не за всю историю лёгкого веса UFC.