Как драки блогеров затмили настоящий спорт. Они клоуны или воины?

YouTube давно заменил многим телевизор – самое интересное теперь в интернете. Один из самых популярных каналов «Дневник хача» снова тонко прочувствовал момент для хайпа и начал организовывать и показывать любительские бои. Один из роликов так и называется – «Битва за хайп». И, похоже, подобные бои скоро станут популярнее MMA. Если ещё не стали.

Чеченец против украинца

Конор против Хабиба? Это уже в прошлом. «Дневник хача» организовал новую самую ожидаемую в России битву – бой блогеров Асхаба Тамаева и Филиппа Марвина.

Кто это вообще такие?

17-летний парень Асхаб из Чечни – звезда «инстаграма», он прославился своим телом. После нескольких успешных боёв Тамаев выбрал для себя максимально популярного и противоречивого соперника – украинского парня Марвина, который является руфером (прыгает по крышам высотных зданий и снимает про это видео). Слабонервным это лучше не смотреть.



Видео, предваряющее бой, быстро собрало в интернете более пяти миллионов просмотров. Для примера: интервью Амирана с женой Павла Мамаева собрало гораздо меньше, а вышло оно почти сразу после драки в «Кофемании». То есть, даже самые громкие скандалы с профессиональными спортсменами не идут ни в какое сравнение с интересом к блогерам. Они же свои.



Сам бой собрал 10 миллионов просмотров, а одним из зрителей стал олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. Вряд ли вы найдёте хоть один бой профессионалов в России, который по уровню зрительского интереса превзошёл бы схватку Тамаева и Марвина.

27 секунд жести

Был ещё бой между Артёмом Тарасовым и скандальным Вячеславом Дациком, но превзойти по уровню контента недавнее видео Амирана вряд ли что-то сможет. Сардаров пригласил в октагон близкого друга Тамаева Хизира Дожимкантова и качка с канала Body Mania Максима Захарова.

Скандальный боец Дацик избил блогера, но его лишили победы. Что случилось? Артёма Тарасова еле дотащили до рефери, чтобы тот поднял его руку.

Бой продлился лишь 27 секунд, но зрители получили настоящее зрелище XXI века.



Дожимкантов сразу же взял инициативу в свои руки, в прямом и переносном смысле. Это было настоящее избиение, и в какой-то момент судья был вынужден остановить происходящее. Но это было ещё не всё. Захарова начало тошнить прямо на глазах у зрителей, среди которых был замечен в том числе и ещё один популярный в интернете герой – Николай Соболев.



О Максиме позаботились и принесли ему ведро. Интересно, что Захаров пытался уверить всех, что с ним всё в порядке, повторяя, что чувствует себя абсолютно нормально.



Дополняли картину комментарии легендарного в сети Рамазана Рабаданова. Одним словом, шоу получилось на славу, если вы ждали жести, странностей и эффектной концовки.

Что дальше?

Есть ли будущее у таких поединков? Безусловно.



Интересы широкой публики, которые теперь во многом формирует поколение, выросшее в интернете, имеют всё больший вес в обществе. Многие блогеры, прославившиеся на Youtube становятся музыкантами и создают настоящие хиты. Некоторые идут в кинематограф. Они улавливают желания своих поклонников и стараются делать то, что им понравится.



Любительские бои Сардарова – первый столь популярный опыт зайти в спортивную сферу. Как показывает практика, любительский спорт в России развивается стремительно, а его ниша на Youtube пустует. Точнее, пустовала. «Бои за хайп» хоть и крайне противоречивые, но супер-популярные. А раз на подобное зрелище есть спрос, то будет и предложение.



Промоутерам ММА, возможно, стоит об этом задуматься. После того как свою карьеру завершит Хабиб Нурмагомедов, смотреть там будет не на что. В интернете не меньше страсти и шоу.