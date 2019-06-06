Как драки блогеров затмили настоящий спорт. Они клоуны или воины?

YouTube давно заменил многим телевизор – самое интересное теперь в интернете. Один из самых популярных каналов «Дневник хача» снова тонко прочувствовал момент для хайпа и начал организовывать и показывать любительские бои. Один из роликов так и называется – «Битва за хайп». И, похоже, подобные бои скоро станут популярнее MMA. Если ещё не стали.
Чеченец против украинца
Конор против Хабиба? Это уже в прошлом. «Дневник хача» организовал новую самую ожидаемую в России битву – бой блогеров Асхаба Тамаева и Филиппа Марвина.
Кто это вообще такие?
17-летний парень Асхаб из Чечни – звезда «инстаграма», он прославился своим телом. После нескольких успешных боёв Тамаев выбрал для себя максимально популярного и противоречивого соперника – украинского парня Марвина, который является руфером (прыгает по крышам высотных зданий и снимает про это видео). Слабонервным это лучше не смотреть.
Видео, предваряющее бой, быстро собрало в интернете более пяти миллионов просмотров. Для примера: интервью Амирана с женой Павла Мамаева собрало гораздо меньше, а вышло оно почти сразу после драки в «Кофемании». То есть, даже самые громкие скандалы с профессиональными спортсменами не идут ни в какое сравнение с интересом к блогерам. Они же свои.
Сам бой собрал 10 миллионов просмотров, а одним из зрителей стал олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. Вряд ли вы найдёте хоть один бой профессионалов в России, который по уровню зрительского интереса превзошёл бы схватку Тамаева и Марвина.
27 секунд жести
Был ещё бой между Артёмом Тарасовым и скандальным Вячеславом Дациком, но превзойти по уровню контента недавнее видео Амирана вряд ли что-то сможет. Сардаров пригласил в октагон близкого друга Тамаева Хизира Дожимкантова и качка с канала Body Mania Максима Захарова.
Бой продлился лишь 27 секунд, но зрители получили настоящее зрелище XXI века.
Дожимкантов сразу же взял инициативу в свои руки, в прямом и переносном смысле. Это было настоящее избиение, и в какой-то момент судья был вынужден остановить происходящее. Но это было ещё не всё. Захарова начало тошнить прямо на глазах у зрителей, среди которых был замечен в том числе и ещё один популярный в интернете герой – Николай Соболев.
О Максиме позаботились и принесли ему ведро. Интересно, что Захаров пытался уверить всех, что с ним всё в порядке, повторяя, что чувствует себя абсолютно нормально.
Дополняли картину комментарии легендарного в сети Рамазана Рабаданова. Одним словом, шоу получилось на славу, если вы ждали жести, странностей и эффектной концовки.
Что дальше?
Есть ли будущее у таких поединков? Безусловно.
Интересы широкой публики, которые теперь во многом формирует поколение, выросшее в интернете, имеют всё больший вес в обществе. Многие блогеры, прославившиеся на Youtube становятся музыкантами и создают настоящие хиты. Некоторые идут в кинематограф. Они улавливают желания своих поклонников и стараются делать то, что им понравится.
Любительские бои Сардарова – первый столь популярный опыт зайти в спортивную сферу. Как показывает практика, любительский спорт в России развивается стремительно, а его ниша на Youtube пустует. Точнее, пустовала. «Бои за хайп» хоть и крайне противоречивые, но супер-популярные. А раз на подобное зрелище есть спрос, то будет и предложение.
Промоутерам ММА, возможно, стоит об этом задуматься. После того как свою карьеру завершит Хабиб Нурмагомедов, смотреть там будет не на что. В интернете не меньше страсти и шоу.
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