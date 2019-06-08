Головная боль Головкина. Зачем лучший боксёр бывшего СССР испортил карьеру?

Уже в это воскресенье состоится возвращение одного из главных боксёров современности. Геннадий Головкин дебютирует на платформе DAZN разминочным поединком с малоизвестным, но небитым Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Цель очевидна – казахстанцу нужно сбросить ржавчину и закрыть первое поражение в профессиональной карьере. Головкин не дрался с сентября 2018 года и после неудачи во втором поединке с Саулем Альваресом кахастанец решился на перестановки.

Война окончена. Головкин проиграл Альваресу в Лас-Вегасе Судьи и в этот раз отказались отдать победу GGG в равном бою. Опять скандал?

Почему Головкин расстался с Санчесом?

Главное и самое интригующее изменение – впервые за последние девять лет в углу у Геннадия не будет Абеля Санчеса. Долгое время ходили слухи о том, что Головкин может прекратить отношения со своими промоутером Томом Леффлером, и в начале марта в команде GGG опровергли эту информацию.

Тем внезапнее стала новость о расставании казахстанца с Абелем Санчесом. Об этом в конце апреля в одной из социальных сетей объявил сам Головкин. Примерно так прекратил своё существование один из главных тандемов в боксе.



Геннадий и Абель проработали вместе ровно девять лет, начав в апреле 2010 года. За это время связка боксёра из тренера превратилась в знаковый союз для современного бокса почти как Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч или Андрэ Уорд и Вирджилл Хантер. Своё решение казахстанец объяснил так:



«Мне необходимо продолжать совершенствоваться, опираясь на то, чего я уже достиг. Поэтому я решил не тренироваться с Абелем Санчесом. Это было нелёгкое решение, которое никак не связано с его профессиональными качествами. Он хороший тренер, преданный, тренер из Зала Славы».



Основной поток критики обрушился на Санчеса летом 2018 года после поединка Мурата Гассиева и Александра Усика. Российский боксёр был буквально разгромлен украинцем, пригласившим в свой угол Анатолия Ломаченко. Дядя Толя полностью переиграл Санчеса, но самая большая претензия к Абелю заключалась в том, что он никак не мог переломить ход поединка и дать Гассиеву хотя бы одну более-менее вменяемую подсказку.



Уже в сентябре второй и главный боксёр из команды Санчеса потерпел поражение. Геннадий Головкин уступил Саулю Альваресу большинством судейских голосов. И если прогресс мексиканца с момента первого поединка был вполне очевиден, Геннадий не показал ничего нового. Местами было немного странно смотреть на то, как человек без любительской базы бокса действует техничнее и разнообразнее серебряного призера Олимпиады 2004.

После этого поединка было очень тяжело отделаться от ощущения, что Санчес просто не может предложить своим боксёрам ничего нового. Чуть ранее Абеля упрекали в том, что все его подопечные превращаются в Геннадия Головкина. И если прессингующий и силовой стиль казахстанца идеально пришёлся для физических данных Мурата Гассиева, то в случае с Константином Пономарёвым всё получилось не так удачно.

К слову, россиянин потерпел первое профессиональное поражение как раз между боями Гассиева и Головкина. Примерно так три небитых боксёра Санчеса потеряли свои нули.



На этом фоне решение GGG расстаться со своим тренером – вполне логичное. Но спустя несколько дней после новостей о прекращении работы с Санчесом Головкин назвал имя нового наставника. Им стал бывший супертяжеловес и тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс. И этот выбор вызывает очень много вопросов.

Кто такой Джонатан Бэнкс?

Американец начал работать с Кличко после смерти Эммануэля Стюарта в конце октября 2015 года. Бэнкс считался прилежным учеником великого тренера, но больше удивлял тот факт, что на момент работы с украинцем Джонатан всё ещё оставался действующим боксёром. Т.е. условно просто представьте ситуацию, что тренером Мэнни Пакьяо становится Руслан Проводников.



Тем не менее, с американцем в углу Кличко укрепил своё наследие, победив Мариуша Ваха, Франческо Пианнету, Александра Поветкина, Алекса Леапаи, Кубрата Пулёва и Брайанта Дженнингса. А затем случился разгром от Тайсона Фьюри.



После поражения Владимира от Цыганского Короля Эвандер Холлифилд поставил под сомнение компетенцию Бэнкса.

«В углу боксёра должен находится тренер, которого он уважает и к которому прислушивается. Я бы посоветовал Кличко поработать с Фредди Роучем».



Спустя полтора года Кличко передаст правление супертяжёлым дивизионом Энтони Джошуа и после некоторых колебаний закончит карьеру. И кое-кто увидел в том поражении украинца очередной промах его тренера, например, Леннокс Льюис.



«Если бы Эмануэль Стюард по-прежнему был с Владимиром Кличко, тот победил бы Энтони Джошуа».



И критику Холифилда и Льюиса можно понять – ведь главная загадка союза Бэнкса и Кличко была в том, чему вполне рядовой боксёр может научить одного из величайших тяжеловесов за всю историю бокса. Самое популярное мнение – Владимиру просто был нужен человек, который хорошо знал Стюарта и оставлял украинца в психологически комфортных условиях. Джонатан не пытался переучивать и совершенствовать чемпиона – Бэнкс просто не мешал, был рядом и вряд ли просил большой процент от гонорара Кличко за свои услуги.



И здесь очень тяжело удержаться от аналогии с Геннадием Головкиным и Абелем Санчесом и популярной мысли о том, что именно казахстанец сделал своего тренера звездой, а не наоборот.



Бэнкс никогда не был чемпионом мира по одной из четырёх престижных версий. Карьера американца сложилась довольно странно – первые пять лет Джонатан дрался в тяжёлом весе (до 90,7 кг), где успел набить рекорд 20-0, стать чемпионом мира по версии IBO и выйти на поединок с Томашем Адамеком. Поляк остановил Бэнкса в восьмом раунде. Так закончилась первая часть истории Джонатана.

Американец перешёл в супертяжёлый вес и ближайшие три года бил середняков, пока не вышел на поединок с набравшим хороший ход Сэтом Митчеллом. Бэнкс шокировал публику, нокаутировав соотечественника во втором раунде. Пожалуй, наряду с поясом IBO это так и осталось главным достижением в карьере Джонатана.



Уже через семь месяцев Митчелл сумел взять реванш, победив тренера Владимира Кличко единогласным решением судей. А через полтора года Бэнкс завершил карьеру, проиграв нокаутов вечному Антонио Тарверу.



Итог 10-летней карьеры Джонатана – рекорд 29-3-1, 19 КО, пояс IBO, потерянный в следующем бою и сенсационная победа над Сэтом Митчеллом. И здесь на ум сразу приходит та самая фраза про «Тоттенхэм» из фильма «Залечь на дно в Брюгге».



Если говорить про тренерский путь Бэнкса, Джонатан успел поработать с Диллианом Уайтом и застать поражение своего подопечного от Энтони Джошуа. Кроме этого американец довольно долгое время является наставником самой крутой боксёрши современности Сесилии Брэкхус. Но здесь есть мнение, что, как и в случае с Владимиром Кличко, на месте американца мог оказаться любой другой человек, и результаты абсолютной чемпионки мира вряд ли бы сильно ухудшились.

Почему назначение Бэнкса выглядит странно?

Потому что очень тяжело понять, чему Бэнкс сможет научить сложившегося 37-летнего боксёра. К слову, американец будет снова моложе своего подопечного – Джонатан отпразднует своё 37-летие только в конце июня.



Головкин опытнее своего наставника и как любитель. Бэнкс – трёхкратный победитель национального любительского турнира. GGG – серебряный призёр Олимпиады и чемпион мира. Т.е. можно сразу отбросить мысль о том, что Геннадий собрался подтянуть у американца какую-то любительскую базу, как в своё время это пытался сделать Сергей Ковалёв, начавший работать с Аброром Турсунпулатовым.



Сравнивать профессиональные достижения Головкина и его тренера и вовсе как-то неудобно. Конечно, Фредди Роуч тоже никогда не был первоклассным боксёром, и отсутствие чемпионского опыта не помешало ему зажечь звезду Мэнни Пакьяо. Но ведь и Геннадий – вовсе не измученный нищетой парнишка из Филиппин, готовый заглядывать в рот американскому коучу.



На открытой тренировке перед боем со Стивом Роллсом многие обратили внимание на подвижность Головкина, но сейчас это кажется чем-то забавным. Настоящие выводы о работе Бэнкса можно будет делать где-то в сентябре, когда, вероятно, и случится третий поединок между GGG и Альваресом.

Конечно, мы можем поверить в то, что Бэнкс является идеальным тренером для возрастных боксёров. Но сейчас куда реальнее выглядит вариант, что казахстанец просто не захотел серьёзных и радикальных перемен в своей карьере. Можно не сомневаться, что Геннадий даст ещё один жесточайший бой главной мексиканской звезде, но очень трудно представить, что Головкин покажет в ринге что-то принципиально новое. Говорят, что старого пса нельзя научить новым трюкам, но преображение Сергея Ковалёва под руководством Бадди Макгирта доказывает важность правильного человека в углу вне зависимости от возраста боксёра.



В одном из старых интервью Санчес откровенно говорил о том, что во многом на выбор Головкина повлияла даже не его тренерская история, а климатические условия в месте, где работал Абель.



«Когда он увидел мой зал, его уединённость и окрестности, которые были очень похожи на его родную страну с деревьями и снегом, он влюбился в него. Думаю, если бы у меня не было зала, мы с Геннадием Головкиным не начали бы работать вместе, вне зависимости от моей истории».



Перед боем с Роллсом Геннадий дал интервью Ариэлю Хельвани и на вопрос: «Почему ты выбрал Бэнкса?», казахстанец ответил довольно странно.



«Он захотел со мной работать и мне нравится его опыт. Он из Детройта, хорошо выглядит и имел хороший опыт с Владимиром Кличко и Эммануэлем Стюартом. Мне нужен этот опыт».



Кажется, с одним из лучших боксёров современности захотят работать многие наставники и не из Детройта. Роберт Гарсия, Вирджилл Хантер, Фредди Роуч, к которому, кстати, Головкин заезжал ещё девять лет назад перед тем, как остановить свой выбор на Абеле Санчесе. Все эти тренеры были бы счастливы открыть двери своих залов для Геннадия.



Но тем интереснее, ведь на последнем этапе своей карьеры Головкин принимает решение, которое может оказаться ключевым и предопределить финал его истории. Триумфальное возвращение поясов и победа над Саулем Альваресом? Или более убедительное поражение от мексиканца и постепенный спад? Чтобы ни случилось, очень хочется верить, что Геннадий не пожалеет о своём решении и человек с меньшим опытом действительно сможет научить его чему-то новому. Но на раскачку нет времени: первый тест уже в это воскресенье, а главный экзамен – в сентябре. И будет очень обидно, если советы человека в кепке и с бородой в углу казахстанца окажутся не эффективнее подсказок Абеля Санчеса.