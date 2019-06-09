Встал, чтобы повиснуть. Головкин эффектно и чисто расправился с канадцем

В Нью-Йорке завершился поединок между 37-летним казахстанским экс-чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и 35-летним чернокожим канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Схватка между ними стала главным событием боксёрского вечера, который прошёл на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Первый бой Головкина по «жирному» контракту с DAZN

Это был первый поединок Геннадия в рамках подписанного им весной масштабного контракта со стриминговым сервисом DAZN. Данное соглашение предполагает проведение Головкиным шести поединков за три года. За каждый из этих боёв он будет получать восьмизначные суммы гонораров, а всего по этому контракту GGG должен заработать около 100 миллионов долларов. Правда, сам Геннадий в одном из недавних интервью сказал, что сумма всё же меньшая, чем пишут на основе инсайдерской информации СМИ, но, действительно, очень серьёзная.



Кроме того, DAZN ещё и обязуется на регулярной основе транслировать по несколько вечеров бокса в год, организованных промоутерской компанией GGG Promotions. Неофициальные источники утверждают, что гарантированный гонорар Головкина за бой с Роллсом составил 15 миллионов долларов. О сумме заработка последнего не сообщается, но, наверняка, канадский боец получит за этот выход на ринг самый большой заработок в своей карьере.

Обновлённая команда Геннадия

Первый бой за 9 месяцев, после неоднозначного поражения мексиканцу Саулю Альваресу, в котором он потерял все свои титулы, Головкин решил провести в рамках промежуточной весовой категории до 164 фунтов (между лимитами средней и суперсредней весовых категорий – 160 и 168 фунтов соответственно). Скорее всего команда Геннадия просто решила, чтобы он лишний раз не изнурял себя сгонкой, проведя этот нетитульный поединок в более комфортном для себя весе.



Серьёзные пертурбации произошли и внутри команды Головкина. Самой главной из них оказалась смена главного тренера. Причём прошла она не очень гладко. Бывший наставник Геннадия Абель Санчес, с которым они работали вместе на протяжении последних девяти лет и позиционировали свои отношении как почти отца и сына, обвинил своего подопечного в неблагодарности. Геннадий высказался о прекращении их творческого союза мягче, заявив, что после боёв с Саулем Альваресом ему нужны были изменения в тренировочном процессе.



Хотя, по слухам, причина их разрыва лежала в финансовой плоскости. Якобы, заключив очень денежный контракт с DAZN, Головкин предложил тренеру существенно уменьшить процент, который Санчес получал в качестве своего заработка с каждого гонорара Геннадия. Абель посчитал такое предложение от своего многолетнего подопечного унизительным, из-за чего они и расстались. После этого Головкин довольно оперативно нашёл себе другого тренера в лице Джонатона Бэнкса, который наиболее известен по работе с украинским супертяжем Владимиром Кличко. Сменил Геннадий и катмэна. Теперь в его углу работает также бывший член команды Кличко Джейкоб «Ститч» Дюран.

Предматчевые расклады

Все понимали, что Стиву Роллсу в этом бою предназначалась роль жертвы. Очень ярко об этом свидетельствовали и букмекерские котировки, согласно которым коэффициент на победу Головкина колебался в неприличном диапазоне от 1.01 до 1.03. И хотя малоизвестный канадец храбрился, рассказывая в интервью, что воодушевился неожиданной недавней победой мексикано-американского андердога Энди Руиса над чемпионом мира по нескольким версиям в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, и, в свою очередь, также намерен опрокинуть букмекерские расклады в поединке с Головкиным, ему мало кто верил.



На самом деле, Стив Роллс, действительно, является малоизвестным для боксёрской общественности бойцом. До этого он никогда не проводил 12-раундовые поединки, а среди побитой им оппозиции нет ни одного мало-мальски серьёзного имени. Свой последний бой Роллс провёл в декабре, одержав победу по очкам в 10 раундах над американцем Кеандре Лезервудом и завоёвав региональный пояс чемпиона USBA в среднем весе.

Головкин уважительно относился к сопернику, но пообещал при возможности нокаутировать его. По словам Геннадия, они с командой остановились на кандидатуре Роллса, поскольку другие бойцы, которым они отсылали предложения о проведении боя, отказались разделить ринг с Геннадием. Однако, не исключено, что выбор такого соперника был обусловлен в немалой мере и желанием перестраховаться в преддверии вероятного боя Головкина в сентябре с Саулем Альваресом. Тяжёлая схватка, а тем более возможный проигрыш Геннадия были бы для организации этого очень денежного боя весьма некстати.



Высказался Головкин и насчёт сотрудничества с новым тренером. При этом он всё-таки несколько поддел своего бывшего наставника Абеля Санчеса. «Мне сейчас работается очень комфортно. Полностью доверяю тем людям, которые нынче в моей команде, а они уверены во мне. Отношения внутри моего коллектива изменились. Они стали настоящими, искренними, а раньше были фальшивыми. Тренировки у Бэнкса отличаются от тренировок Санчеса. Это две разные школы. С возрастом я утрачиваю скорость и мне нужны какие-то новые трюки. А Бэнкс дает совершенно другое, не то, что было у Санчеса. Мы сейчас больше работаем над техникой и тактикой. Я чувствую себя подростком, который перешёл в другую школу», – рассказал Геннадий.

Экзекуция в ринге

Сам же поединок прошёл по предполагаемому большинством любителей бокса сценарию. Роллс пытался что-то сделать, но шокировать боксёрский мир, о чём он заявлял накануне, ему не удалось. Класс и уровень Головкина ожидаемо оказался значительно выше.



Первый раунд начался с разведки. Головкин принялся уверенно нащупывать слабые места в обороне соперника. Роллс же очевидно нервничал и выглядел несколько дёрганным. Хотя первый плотный удар оказался за канадцем, когда в середине раунда он донёс до цели увесистый правый кросс. Головкина это не смутило и он продолжил выцеливать. В концовке Геннадий активизировался и провёл пару результативных атак «по этажам».



С самого начала второй трёхминутки Головкин начал финтить, подбираясь к сопернику, который лишь изредка хаотично контратаковал. Казахстанец прощупал туловище канадца несколькими крепкими апперкотами и начал взвинчивать темп. В ответ Роллс пару раз попал правой, но тут же стушевался. Выглядел он явно скованным, видимо, опасаясь фирменных «болючих» ударов Геннадия. Последний снова пошёл обрабатывать соперника ударами в голову и по туловищу. Бой принял более интенсивный характер. К чести андердога, он не только отсиживался в обороне, но и временами пытался результативно огрызаться.

И в третьем отрезке боя было видно, что Головкин не включался на полную и пока лишь «прогревал свой двигатель». Геннадий пытался вскрыть защиту соперника обводящими ударами, методично разбирая её. Роллс огрызался реже, но всё же иногда пытался это делать, не уходя полностью в глухую оборону.



А в четвёртом раунде наступила развязка. Роллс пропускал акцентированные удары, но терпел. Однако в середине трёхминутки он пропустил сначала жёсткий левый апперкот по туловищу, а затем обводящий левый кросс в висок, после чего пошатнулся. Головкин «почуял кровь» и пошёл на добивание.



После нескольких точных ударов в голову Роллса повело, он попятился к канатам, где и был добит. Решающим попаданием стал длинный левый крюк аккурат в челюсть, от которого канадец как подкошенный свалился на настил ринга. Рефери начал отсчёт, Роллс попытался подняться, но споткнулся и начал снова падать на канаты, будучи в итоге высчитанным до десяти. Таким образом была зафиксирована победа Геннадия чистым нокаутом.



Согласно компьютерному подсчёту ударов, всего Головкин нанёс 62 точных попадания, а Роллс – только 38. Из них 48 силовых ударов Геннадия достигли цели, канадец же ответил в этом компоненте только 25 панчами. Резюмируя ход боя и его итоги, можно сказать, что каких-то существенных изменений в действиях Головкина на ринге мы не увидели. Сегодня перед нами предстал, может быть, в силу возраста, и немного замедлившийся, но всё тот же старый добрый методично прессингующий и жёстко атакующий GGG.

Что дальше?

В послематчевом интервью в ринге на вопрос журналиста насчёт ближайших планов Геннадий с уверенностью заявил, что теперь он нацеливается только на сентябрьский бой с Саулем Альваресом. Геннадий обосновал это тем, что правила боксёрского бизнеса никто не отменял, имея в виду, конечно же, то, что на его третьем бое с Канело все причастные к его организации и трансляции получат серьёзные финансовые дивиденды.



Как известно, в сентябре прошлого года именно в бою с рыжим мексиканцем Головкин потерпел первое поражение в своей профи-карьере, уступив решением большинства судей и лишившись всех принадлежавших ему мировых титулов. Теперь Геннадий хочет получить шанс вернуть свои пояса, а также, естественно, получить ещё один гонорар с восьмизначной цифрой.



«Я абсолютно уверен, что наш третий бой состоится. Для меня очень важно закончить эту серию победой. Давайте проведем бой с Канело, а потом уже будем решать, переходить в другую весовую категорию или нет», – говорил незадолго до боя с Роллсом Геннадий. Сам Альварес не отказывается от ещё одной схватки с казахстанцем, но его промоутер Оскар де ла Хойя выступает с заявлениями о том, что теперь во время переговоров они полностью будут диктовать свои условия и что не исключено, что Головкину придётся подождать и постоять в очереди.

Но здесь подсобить в устройстве третьего боя могут боссы стриминговой платформы DAZN, с которой в прошлом году заключил рекордный в финансовом отношении за всю историю спорта контракт Сауль Альварес. По словам промоутера Головкина Тома Леффлера, руководство DAZN обещало им сделать всё возможное, чтобы этот поединок прошёл в нынешнем году.



В некоторых букмекерских конторах уже принимают ставки на исход третьего противостояния Геннадия и Сауля, и, согласно им, фаворитом котируется более молодой мексиканец. Если же этот бой пока организовать не удастся, то у Геннадия есть немало и других вариантов. Он может сперва сразиться с действующим чемпионом мира WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андрейдом или же перейти в суперсредний вес и провести поединок против лучшего среди действующих боксёров этого дивизиона – владельца мирового титула WBA Super британца Каллума Смита. Благо оба эти бойца, также как и Геннадий, находятся на контрактах с DAZN.