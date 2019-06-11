Слава, религия, ценности. Билеты на бой Хабиба разлетелись за два дня продаж

Нурмагомедов — звезда Востока. Он за два дня принёс аншлаг в Эмираты. Бой с Порье станет одним из самых финансово успешных в истории UFC.

Анонс боя возвращающегося в октагон Хабиба Нурмагомедова произвел настоящий фурор: все 18 тыс билетов на поединок российского чемпиона UFC против временного чемпиона организации в лёгком весе Дастина Порье были раскуплены за два дня.

Цены на турнир UFC 242 получились крайне демократичными для нефтяной державы. Места на арене оценивались от 4,5 до 141,5 тысяч рублей. Но стал ли столь быстрый выкуп билетов рекордным для промоушена? И каковы были цены на другие суперпоединки звёзд UFC?

Лучше, чем Макгрегор. Хабиб подписал контракт на чемпионский бой Биться Нурмагомедову придётся с другим чемпионом, по прозвищу Бриллиант. А Макгрегор может занимать очередь.

Давайте разбираться с цифрами.

Рекорд продаж – 3 минуты, пик стоимости – 3 млн рублей

Удивлены? Конечно, это эпохальный бой Хабиб – Конор в Лас-Вегасе.



Чуть менее молниеносную реакцию вызвал турнир UFC 234 в Мельбурне, на котором Роберт Уиттакер должен был драться с Келвином Гастелумом – 8 минут. Однако в итоге Уиттакер снялся с поединка из-за травмы — мэйн-ивентом стал бой молодого проспекта Исраэля Адесаньи и ветерана смешанных единоборств Андерсона Силвы.

«Смотрел его бои на DVD и думал: как он крут!» Возвращение Человека-паука Причина, по которой билеты UFC 234 распродали за 8 минут. А за ней – и вторая.

Переходим к ценам. На историческом UFC 229 места стоили от 16 до 163 тыс рублей:

Места в самом конце зала — 16—39 тыс.

Обзор из средней секции — готовьте 39—98 тыс.

Хотите последить за боем века возле октагона — 98—163 тыс. рублей.

На не менее значимом UFC 205 (забитый под завязку «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, Конор Макгрегор – первый двойной чемпион в истории промоушена) цены колебалась от 7 до 98 тыс.



Ну, и куда же без «Денежной схватки» Печально Известного с Флойдом Мейвезером: никогда ещё кресла на арене «T-Mobile» так не гордились собой – в тот вечер они стоили от 138,1 тыс. до… 3,3 млн рублей!

Хабиб – главный ориентир для восточной публики

«Очень большая сделка для нас. Мы несказанно рады вернуться на рынок ОАЭ, где когда-то проводили весьма успешные турниры. Фанаты в этом регионе соскучились по боям – я уверен, что наше соглашение повлияет и на развитие ММА в целом, и на развитие UFC в регионе!» – не скрывал радости от заключённой сделки Дэйна Уайт.

Пятилетнее соглашение, только номерные турниры и оцениваемая прибыль в сотни миллионов долларов – с чего бы начать столь лакомое сотрудничество на Востоке? Конечно же, с боя главной звезды-мусульманина промоушена, первого чемпиона организации, исповедующего ислам.



Хабиб Нурмагомедов – один из самых религиозных спортсменов в организации: он не дерётся в Рамадан, свято чтит устои своей веры и старается нести привитые ему ценности в массы.



«На всё воля Всевышнего. А я только создаю условия для этих побед», — так Орёл комментирует в разговорах с журналистами свой идеальный рекорд.

Реванш Конора с Хабибом всё ближе. А нужен ли он? Спортивный принцип vs шоу для миллионов.

В 2018 году россиянин даже вошёл в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Чемпион попал в категорию, которая отведена для деятелей искусства и спорта. Что интересно, из спортсменов в этот список также вошли полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фара.

Стоит отметить, что помимо Орла в Абу-Даби публику порадуют другие спортсмены-мусульмане из России: Шамиль Абдурахимов, Майрбек Тайсумов и Ислам Махачев уже официально включены в кард сентябрьского турнира; Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов сидят на чемоданах в ожидании скорого появления своих фамилий в списках участников UFC 242.



Как итог, турнир в Абу-Даби (к слову, третий для промоушена на эмиратской земле) станет одним из самых экзотичных и интересных для наших болельщиков за последнее время. Хочется надеяться, что звёздный десант из России не понесёт потерь и 7 сентября в восьмиугольнике отечественное ММА предстанет во всей своей красе.



Ждать осталось всего три месяца.