Бой начинается сегодня! Хабиб и Порье впервые встретятся и поговорят лично. LIVE

7 сентября в октагон вернётся лучший боец России Хабиб Нурмагомедов. Его соперником станет американец Дастин Порье, ему 30 лет и он временный чемпион UFC в лёгком весе. Россиянин также владеет титулом в этой категории, но уже неоспоримым. Именно пояс Хабиба будет стоять на кону, когда он и Порье разделят октагон в главном событии турнира UFC 242, который пройдёт в Абу-Даби.

— Ты был аутсайдером перед боем с Холлоуэем и теперь ты опять в этой ситуации. Каково это?

— Моя жизнь — фильм про Рокки. Я отлично себя ощущаю и спокойно отношусь к этому.

— В каком городе России ты хотел бы подраться больше всего?

— Конечно, я хочу подраться в России, но UFC не делает там PPV-турниры. Вам надо поговорить с Дэйной Уайтом.

— Из-за дисквалификации ты долго не дрался. Какие планы на ближайшее будущее?

— Хочу подраться в сентябре, а в конце года я хочу подраться ещё раз.

— Ваш реванш возможен?

— Человек одержал одну победу за три года, и та — в любительском боксе. Нас интересуют те, кто идёт на серии побед. Тони Фегрюсон на линии, ЖСП, Порье. Конор «постучал», он просил не убивать его, а теперь требует реванш… Сегодня я сфокусирован на 7 сентярбя.

— Ты никогда не жалел о своём поступке после боя с Конором?

— Никогда. Если бы можно было переиграть ситуацию по новой, сделал бы то же самое. Может, сто раз из ста.

— Ты не дрался почти год. Скучал по всему этому?

— Не так уж сильно, но скучал. Я смотрел все бои, все шоу. Раньше я был травмирован и не мог выступать два года. Вот тогда я скучал. Но я всё ещё голоден, будьте уверены! Ближе к бою ко мне вернётся волнение и воодушевление.

— Сейчас популярно идти за другими поясами. Нет планов подняться в полусредний вес, чтобы подраться с Камару Усманом?

— Я не такой большой — даже для лёгкого веса. Вы видели Усмана? Он же огромный. У меня здесь много работы: Дастин, Тони… Но я подумаю, если UFC откроют новую категорию — 165 фунтов.

— Как долго будешь находиться здесь перед боем?

— Возможно, месяц мне нужен на акклиматизацию. Мы ещё не обсуждали это. Надо поговорить с отцом.

— Насколько большим будет турнир в ОАЭ?

— Я чувствую себя здесь, как в Дагестане. У меня тут много поклонников и вообще в Эмиратах очень любят ММА. Конечно, это огромное событие для региона.

— Все говорят о твоей борьбе, но были слухи, что ты подерёшься с Дастином в стойке. Что скажешь?

— Я тестировал себя в стойке с Барбозой, Джонсоном. Конечно, я буду драться с ним и на ногах, мы подерёмся по правилам ММА, а не грэпплинга. Мой бокс не так уж и плох. У меня тоже есть опыт, я много боксировал и не помню, чтобы ко-то меня доставал.

— Очень отличается ваше поведение от раскрутки прошлого боя… — снова обратились к Хабибу.

— Этот бой действительно отличается от прошлого, мне нужно искать больше мотивации, это не то, что было с Конором. Но я понимаю, что сейчас будет моя вторая защита, это важно для моего наследия и это главный бой в моей карьере. Для Дастина тоже.

— Дастин, ты сказал, что его не могли победить 27 человек. Как ты его победишь?

— Я не собираюсь искать его слабости, этот парень хорош. Я хочу поставить его в не комфортные условия, вот и всё.

— В Абу-Даби очень жарко. Это проблема для тебя, Дастин?

— Я приеду туда за две недели на акклиматизацию. Не думаю, что жара — это проблема.

— Чем опасен для тебя Порье? — снова обратились к Хабибу.

— У него огромный опыт, много боёв. Кому-то он проигрывал, кого-то выигрывал. Я уважаю этого спортсмена и человека. Меня впечатлил его бокс в последнем бою. Но для меня ничего не изменилось, я должен сделать то, что должен.

— Ты дрался не так давно, а перерыв Хабиба будет почти год к вашему бою. Что это значит?

— Никогда не знаешь, как это повлияет. Но не думаю, что Хабиб «заржавел». Он наверняка выйдет таким же могучим, как и против Макгрегора.

— Ты неоднократно дрался на чужой территории. Теперь, в Абу-Даби все снова будут против тебя. Что чувствуешь? — спросили Дастина.

— Да, это чисто моя история. Я должен сделать то, что должен и рад тому, что снова всё будет против меня.

— Как дела, Хабиб? — обратились к главной звезде вечера.

— Жизнь изменилась. Я стал немного популярнее, но ничего не поменялось, я собираюсь драться, это будет не последний мой бой.

— Насколько для тебя важно драться в ОАЭ?

— Это будет большое, очень важное шоу. Для меня самое важное — мой отец сможет приехать и поддержать меня. Все билеты уже проданы, это будет хорошее шоу, для меня, для семьи, для команды. Я очень жду это шоу.

— Недавно ты подписал новый контракт с UFC. Расскажи, какие там подробности относительно твоих друзей?

— В контракте есть уступки как от меня, так и от компании. Руководство спросило меня, могу ли я подраться в Абу-Даби. Я сказал — да.

— Говорят, в договоре есть пункт, согласно которому ты подерёшься с Сен-Пьером. Это правда?

— Я даже не знаю, вернётся ли он. Но я мечтаю подраться с ним. Я должен победить ЖСП, Порье и Фергюсона, чтобы стать первым номером рейтинга вне зависимости от веса.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

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