Валери Лореда попала в бои не благодаря красивому телу — она выносит соперниц

Валери Лореду в Bellator «подписали» в конце прошлого года с прицелом на будущее, однако обладательница четвёртого дана по тхэквондо уже сейчас оправдывает своё появление в компании номер два в мире. На прошедшем 15 июня в Нью-Йорке Bellator 222 Лореда одержала вторую победу в двух первых поединках в MMA по профессионалам. На этот раз Валери красиво одолела Ларкин Дэш, для которой, впрочем, этот бой стал и вовсе дебютным.
Основой арсенала бойца ММА Валери Лореды, конечно, остаётся ударная техника, привитая девушке тхэквондо. В классическом боевом искусстве 20-летняя (между прочим!) американка добилась немалых успехов. Например, Лореда в своей дисциплине была членом олимпийской сборной США.
Валери очень гордится своим бэкграундом, потому выходит на свои поединки в клетке в таком виде.
В тхэквондо ценятся сильные ноги…
… чтобы удары с них ставили соперниц в затруднительное положение.
Лореда обладает весьма эффектной внешностью. Мимо такой девушки не могли пройти промоутеры, самым расторопным оказался Скотт Кокер, президент Bellator.
Теперь знойная Валери представляет второй по статусу в мире MMA-промоушен и пока что делает это удачно.
Лореда готовится к своим поединкам в American Top Team, одном из лучших залов мира, который находится во Флориде. Во многом благодаря опытным тренерам ATT Валери так органично вписалась в жестокий мир ММА.
Помимо отличной команды наставников, зал ATT хорош своим расположением: неподалёку от него много отличных пляжей.
Можно прекрасно расслабляться между тренировками. Валери, очевидно, по душе такой вид восстановления от нагрузок.
В последние дни Лореда постила фото из Нью-Йорка. Именно там, на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» Валери одержала свою крайнюю победу.
Как видно, ничто девчачье обладательнице 4-го дана по тхэквондо не чуждо. Вот так выглядит её капа.
Валери обожает розовый и красный цвета.
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