Кудряшов проиграл нокаутом. Кувалда снова сыпется в важный момент

В культурно-развлекательном комплексе «Уралец» города Екатеринбурга состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стала схватка известных нокаутёров первого тяжёлого веса – 33-летнего россиянина Дмитрия Кудряшова (23-3-0, 23 KO) и 31-летнего конголезца Илунги Макабу (25-2-0, 24 KO).



Этот поединок, на кону в котором стоял пояс серебряного чемпиона WBC, а также сопутствующий ему статус официального претендента на полновесный мировой титул этой организации, был приурочен к проведению в Екатеринбурге второго Всемирного боксёрского форума, который проходил с 13 по 16 июня и на который съехались делегаты со всего мира, в том числе и руководители всех четырёх ведущих организаций профессионального бокса – WBC, WBA, IBF и WBO, а также Федерации бокса России и лидирующих промоушенов страны.

У букмекеров хоть и совсем небольшим, но всё-таки фаворитом предстоящего противостояния котировался колоритный боец из Волгодонска, который имеет ринговое прозвище «Русская Кувалда». все понимали, что африканский боксёр совсем не подарок. Если все победы Кудряшова были одержаны им досрочно, то предстоявший соперник Дмитрия в этом отношении почти от него не отстал, всего лишь один свой выигрыш добыв по очкам.



Лишь стартовая трёхминутка выдалась в этом бою, который по праву можно именовать битвой, относительно спокойной. В ней Макабу был активнее, но чистых точных ударов он нанёс немного, поскольку Кудряшов внимательно действовал в защите. Илунга старался часто бить по туловищу, а Кудряшов пытался ловить его на контратаках. И только перед самым гонгом соперники пошли в размен, но всё же при этом не забывали и о защите.



Второй раунд визави также начали в выжидательном ключе, оба ожидая ошибок соперника, пытаясь для этого выдёргивать его на себя. Рефери сделал замечание Макабу за удары ниже пояса. И после этого внезапно на ринге началась «жара». Кудряшов неплохо зацепил Макабу и решил тут же пойти на добивание. Однако африканец также стал наносить жёсткие удары в ответ. Этот дикий перехлёст завершился тем, что обоим соперникам удалось так приложиться один по другому, что Дмитрий упал на настил ринга, а Илунгу прилично болтануло, но он сумел удержаться на ногах. Был ещё момент, когда перед самым гонгом африканцу удалось сбить Кудряшова на канаты ринга, но рефери решил не отсчитывать россиянину второй нокдаун.



В перерыве секунданты просили Дмитрия не драться, а боксировать. В третьем раунде Макабу сразу пошёл на обострение, притиснув Кудряшова к канатам. Россиянин ждал пока соперник вымахается, отчаянно уворачиваясь от его безостановочных ударов, но при этом пропускал сам. Во второй половине этого отрезка боя Макабу зацепил Кудряшова и принялся его расстреливать. Но Дмитрий хоть и был потрясён, но перед самым гонгом на перерыв сподобился также болтануть африканца, разбив ему до крови нос.



Четвёртый раунд соперники начали действуя осторожней. Но это снова продолжалось недолго, вскоре они опять принялись обмениваться жёсткими силовыми ударами, вследствие которых у Кудряшова открылось очень сильное кровотечение из носа. Рефери подвёл его к женщине-врачу, но Кудряшов заверил её что он в норме и получил возможность продолжить бой. Соперники снова начали боксировать позиционно, но концовку раунда забрал всё же Макабу.



В перерыве рефери подошёл в угол Кудряшова осведомиться о его состоянии. В начале пятой трёхминутки Дмитрий имел определённые успехи, кое-что попадал, но всё равно продолжал пропускать явно больше чем его визави. Африканец технически действовал лучше и вот уже окровавленный Кудряшов стал беспрерывно пропускать выбрасываемые Макабу удары. В итоге россиянин попятился к канатам, уже не отвечая на попадания соперника, после чего рефери принял решение прекратить бой. Скорее всего, он просто спас постоянно пропускавшего удары Кудряшова от тяжёлого падения, хотя сам Дмитрий немного протестовал против остановки этой напряжённой и зрелищной схватки.



Уже после боя катменом Дмитрий Лучников, который был в углу у Кудряшова, сообщил, что россиянин получил перелом носа. Следовательно, реакция третьего человека в ринге (рефери) на ситуацию была объективной, а остановка не была преждевременной. Об этом в послематчвевом интервью сказал и сам боец.

Чёткая победа Егорова и вымученный выигрыш Кашинского

В этом вечере свои бои провели сразу несколько перспективных отечественных тяжеловесов. Выступавший в со-главном событии шоу боец первого тяжёлого веса Алексей Егоров (8-0-0, 6 KO), который на любительском ринге становился чемпионом Европы, смотрелся очень убедительно. Его соперник, украинский немец Роман Головащенко (20-3-0, 18 KO), не смог абсолютно ничего противопоставить фирменному силовому натиску Егорова, который занял центр ринга, шёл вперёд и умело прессинговал оппонента.

Уже во втором раунде Алексей запер Головащенко у канатов, окучивал его силовыми ударами «по этажам» и в концовке трёхминутки отправил в нокдаун жёстким правым кроссом в обвод блока. А развязка наступила спустя минуту после начала третьего отрезка боя. Егорову снова удалось зацепить соперника – на этот раз жёстким левым боковым в верхнюю часть головы, после чего украинец оказался во втором нокдауне. Он поднялся на ноги, но его секунданты тут же выбросили в ринг полотенце, сигнализируя об окончании схватки.



А вот ещё один доселе небитый российский проспект первого тяжёлого веса Юрий Кашинский (18-0-0, 16 KO) не сумел убедительно разобраться с французом Оливье Вотраном (14-2-1, 5 KO).

Боксировавший в стойке левши французский боксёр был и активнее, и проводил более результативные атаки в первой половине боя. Его быстрые, чёткие и точные удары с дальней дистанции то и дело доставали голову Кашинского. При этом Вотран действовал очень мобильно, прытко работая на ногах, то и дело совершая резкие выпады, быстро нанося удары и тут же отскакивая на челноке назад на безопасную для себя дистанцию.



Левый кросс вразрез француза довольно часто находил голову Кашинского. Последний же бросался в серийные атаки, но немногие его удары доходили до цели. Лишь во второй половине боя, когда неудобный соперник россиянина подустал, Юрий начал перехватывать инициативу за счёт взвинчивания темпа, большей активности и интенсивности атакующих действий, а также многоударности. Однако Вотран старался не терять нужного для себя ритма и продолжал временами наносить точные эффектные удары.



Несколько раз более слабый физически француз оказывался на полу, но рефери резонно не отсчитывал ему за это нокдауны. Многим показалось, что Кашинский всё же поздно начал подбирать ключики к сопернику и отданная ему большинством официальных боковых судей победа со счётом 96-94, 97-94 и 95-95 является довольно спорным вердиктом.

Блиц-победы в глубоком андеркарте и непростая победа Романова

Неожиданно сложной оказалась победа российского тяжеловеса Евгения Романова (12-0-0, 9 KO) над грузным аргентинцем Ариэлем Эстебаном Бракамонте (9-2-0, 5 KO). Поначалу казалось, что более всего известный своей досрочной победой в любителях над действующим чемпионом мира WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером Романов довольно быстро разберётся с неказистым южноамериканцем. Уже в середине первого раунда россиянину удалось правым кроссом усадить Бракамонте на «пятую точку», а перед гонгом связкой из двух ударов Романов снова сумел потрясти оппонента.

Однако впоследствии, пользуясь приличным преимуществом в весе, Бракамонте принялся, несмотря на пропущенные удары, постоянно прессинговать Романова. Порой казалось, что аргентинец совершенно не обращал внимания на регулярно пропускаемые контрудары. Сам же приезжий боксёр старался нагружать россиянина тяжёлыми ударами по площадям. Отчасти в этом был виноват и сам Евгений, который иногда застаивался и пропускал ненужные удары, а затем, уже к середине боя ещё и прилично подустал.



В последних раундах лишний вес и тоннаж пропускаемых встречных ударов начал всё же сказываться на действиях Бракамонте, и, начиная с восьмой трёхминутки, он прекратил прессинговать, начал пятиться назад, а потом уже и откровенно выживать до финального гонга. В то же время у Романова словно открылось второе дыхание, однако завершить бой досрочной победой ему всё-таки не удалось. Тем менее Евгений уверенно выиграл по очкам – все судьи выставили одинаковый счёт 99-90 в его пользу.

Ещё одна отечественная надежда в первом тяжёлом весе Алексей Папин (10-0-0, 9 KO) успешно возвратился на ринг после годичного перерыва, вызванного тяжёлой травмой. Его соперником был румын Александру Жур (18-3-0, 7 KO). В первом раунде Папин не форсировал события, осваиваясь в ринге. Но уже с начала второй трёхминутки Алексей активизировался, правда, затем сделал паузу и дал поработать румыну. Но уже третий раунд оказался последним. Почти сразу же после гонга Папин снова пошёл в атаку (в перерыве между раундами наставник россиянина Андрей Ивичук рекомендовал Алексею выбрасывать обозначающие удары, полуапперкоты, и при удобном случае вкладываться и сдваивать панчи, так и случилось), отбросил соперника на канаты, а затем жёстким правым боковым в обвод блока поставил жирную точку в бою. Жур упал на канвас, привстал на одно колено, но так и не поднялся на ноги до конца отсчёта рефери.

Свой первый титульный поединок на профессиональном ринге проводил ещё один перспективный российский боец первого тяжёлого веса – олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко (5-0-0, 3 KO). В бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO он за один неполный раунд разобрался с ганцем Абрахамом Табулом (16-2-1, 13 KO). Сначала Евгений отправил соперника в нокдаун, а затем провёл успешное добивание и рефери ничего не оставалось как прекратить бой. Стоит отметить, что Тищенко стал работать с новым тренером. Теперь его наставником является бывший претендент на мировой титул WBO в супертяжёлом весе Александр Золкин.



Ну и в самом первом поединке этого большого вечера бокса отношения на ринге выясняли боксёры-женщины. Однако и здесь долгого противостояния не получилось. Россиянка Фатима Дудиева (3-0-0, 1 KO) вышла на бой очень решительно настроенной и расправилась с соотечественницей Тамарой Мелкомян (1-1-0, 0 КО) также за один неполный раунд.

Итоги второго Всемирного боксёрского форума в Екатеринбурге

Этот большой вечер бокса стал венцом второго Всемирного боксёрского форума, который проходил в Екатеринбурге с 13 по 16 июня. Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC и член исполкома AIBA Умар Кремлёв отрапортовал о проделанной им и его командой работе, благодаря которой за последние два года были обновлены 500 залов бокса по всей России. Также он пообещал, что вскоре будут установлены на законодательном уровне выплаты пожизненных стипендий всем отечественным чемпионам мира по боксу.



По итогам форума решено было создать Всемирный боксёрский фонд, который возглавит Кремлёв. Также одним из главных решений форума стало учреждение международной женской комиссии, которая будет объединять олимпийский и профессиональный бокс. Председателем женской комиссии при Федерации бокса России была единогласно избрана серебряная призёрша Олимпийских игр по боксу 2012 года, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Надежда Торлопова.

А Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) взяла на себя задачу по обучению, повышению квалификации и сертификации работников мирового бокса. Ради этих целей действует Всемирная Академия бокса – официальное учебное заведение WBA, основной целью которого является обучение и постоянное совершенствование специалистов из мира бокса. Директор Академии Хорхе Рамирес Торреалба заявил, что было решено проводить преподавание в стенах этого заведения на русском языке.

По словам первого заместителя генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко, первый форум, прошедший в прошлом году в Сочи, получился масштабным, а нынешний, второй – глобальным. Были выполнены все поставленные в его повестку дня задачи, представители всего мира бокса решали поистине глобальные вопросы олимпийского и профессионального бокса.



Также было проведено немало мероприятий в рамках социально-гуманитарных проектов боксёрских организаций. Например, делегация, в состав которой, в частности, входили такие выдающиеся боксёры как экс-чемпион мира среди профессионалов в четырёх весовых категориях Рой Джонс, двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Александр Тищенко, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, посетили детский онкологический центр в Екатеринбурге.

Результаты вечера бокса:

До 91 кг. Бой за титул WBC Silver. Дмитрий Кудряшов (23-3) (Россия) — Илунга Макабу (25-2) (Конго) — победа Макабу техническим нокаутом в пятом раунде.



До 91 кг. Алексей Егоров (9-0) (Россия) — Роман Головащенко (20-3) (Германия) — победа Егорова техническим нокаутом в третьем раунде.



До 91 кг. Бой за титул IBF International. Алексей Папин (11-0) (Россия) — Александру Жур (18-4) (Румыния) — победа Папина техническим нокаутом в третьем раунде.



До 91 кг. Бой за титул WBO Intercontinental. Евгений Тищенко (5-0) (Россия) — Абрахам Табул (16-2-1) (Гана) — победа Тищенко техническим нокаутом в первом раунде.



До 79 кг. Бой за титул IBF Intercontinental. Юрий Кашинский (18-0) (Россия) — Оливье Вотрен (14-2-1) (Франция) — победа Кашинского решением большинства судей.



Свыше 91 кг. Бой за титул WBO Global. Евгений Романов (13-0) (Россия) — Ариэль Эстебан Бракамонте (9-3) (Аргентина) — победа Романова единогласным решением судей.



Женщины до 54 кг. Фатима Дудиева (4-0), Россия vs Тамара Мелконян (1-2) (Россия) — победа Дудиевой техническим нокаутом в первом раунде.