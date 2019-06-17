Последнее дело Императора. Фёдор Емельяненко заставит Россию гордиться им!

Говорят, что Фёдор Емельяненко уже не тот и в боях ему больше не место. Однако он с этим не согласен. Россиянин продлил контракт с Bellator, и это, на самом деле, просто потрясающе.

Почему? Да хотя бы потому, что Фёдор ещё способен побеждать!

Фёдор Емельяненко продолжит карьеру, он подписал новый контракт с Bellator

Специальная лига Емельяненко

Оптимизмом заряжает в первую очередь даже не сам Фёдор, а президент Bellator Скотт Кокер. Разберём, что сказал руководитель в минувший уик-энд.

«Джош Барнетт определённо один из тех бойцов, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает такой вариант, так что это вопрос времени. Не уверен, что это будет первый бой по новому контракту, но у нас есть отличная подборка соперников, с которыми Емельяненко может встретиться. На ум приходит также имя Куинтона Джексон», – фантазирует функционер.

Очевидно, Кокер прекрасно понимает, к какой лиге сегодня относится 42-летний Фёдор Емельяненко, и имеет все необходимые условия, чтобы содержать в своём промоушене звезду в столь специфическом положении.

В Bellator назвали потенциальных соперников Фёдора Емельяненко

После разгромного поражения от Райана Бэйдера многие посоветовали Фёдору как можно скорее завязывать с боями, чтобы сберечь здоровье и силы на жизнь после спорта. Почему-то сам выход Емельяненко в финал Гран-при тяжёлого веса (именно на последней стадии большого турнира и случилось то ужасное поражение) не убедил людей в том, что Последний Император ещё в порядке. Да, это больше не тот Емельяненко, который может вытаскивать безнадёжные бои, пропустив серии тяжёлых ударов. Однако с атлетами своего нынешнего, ветеранского уровня Фёдор всё ещё может конкурировать. И даже выигрывать у них. Вспомним путь российского тяжеловеса в восьмёрке Bellator, чтобы раскрыть этот вывод.

Фёдору наложили 9 швов после боя с Бейдером, но зато он получил $ 300 тыс. Емельяненко проиграл чемпионский бой, Джон Джонс снова провалил тест на допинг — в главном за неделю.

До участия в турнире Емельяненко провёл в организации Скотта Кокера лишь один бой. В самом начале своего дебюта в Bellator великий тяжеловес рухнул в нокаут от ударов Мэтта Митриона. Конечно, у многих уже тогда зачесался язык похоронить Фёдора, но затем последовали две победы в Гран-при.

На стадии четвертьфинала Фёдор, как в старом и не очень добром Pride, стильно разобрался с ветераном и экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром. Из четвёрки лучших в финальную пару Емельяненко выскочил через ещё одну досрочную победу – над Челом Сонненом. И лишь в финале россиянин был остановлен находящимся на пике своей карьеры Бэйдером.

Вывод из этой статистики следует очень простой: 42-летний Фёдор Емельяненко всё ещё способен побеждать, но только бойцов своего поколения. Именно поколения – не возраста. Тот же Митрион – почти ровесник (ему 40), но в боях начал гораздо позже, потому его логичнее считать атлетом более свежим, что ли.

Не скрипите, кумиры! Главные звёзды российского спорта, которым лучше бы уйти Хочется запомнить Шарапову, Емельяненко и других реальными звёздами спорта. А не побитыми и больными пенсионерами, скрипящими дверями.

Вы, конечно, можете сказать, что никто не собирается создавать для Емельяненко отдельный дивизион ветеранов и будете неправы. Помимо вышеназванных уже побеждённых звёзд «хэвивэйта», кому за 40, в компании, как отметил Скотт Кокер, также есть условные Джош Барнетт и Куинтон «Рэмпейдж» Джексон. А также к этому списку можно добавить, например, Чейка Конго, который сейчас подходит к последней попытке стать чемпионом мира.

Последний бой Фёдора – в России?

Новый контракт Фёдора предусматривает три поединка под баннером Bellator и каждый из них можно сделать огромным событием. А если учесть, что ещё в 2018 году Кокер хотел провести турнир в России, то многие наши болельщики с большой долей вероятности в следующем году получат возможность вживую увидеть один из последних (или последний!) боёв настоящей легенды ММА.

Кокер — о новом контракте с Емельяненко: это будет прощальный тур Фёдора

И, конечно, не стоит забывать, что Фёдор Владимирович – живая реклама своей команды Fedor Team, резиденты которой уже давно и очень уверенно выбивают себе позиции претендентов на чемпионство. Вскоре за пояс Bellator в своих дивизионах, скорее всего, подерутся средневес Анатолий Токов, полутяжеловес Вадим Немков и тяж Валентин Молдавский. Продвижение перспективных ребят из России и дальше будет идти как по маслу пока их предводитель имеет активные рабочие взаимоотношения с Bellator.

Если говорить об очевидных минусах продолжения карьеры Емельяненко-старшего, то это в первую очередь здоровье спортсмена в столь почтенном возрасте. К концу нового контракта с Bellator Фёдору исполнится 43 или 44 года. Учитывая, как давно тяжеловес из Старого Оскола в деле, это точно предельный возраст. Хотя есть разные примеры успеха возрастных бойцов в ММА. Тот же Даниэль Кормье (по прозвищу Чёрный Фёдор, между прочим) только в 40 лет подошёл к статусу лидера рейтинга лучших в UFC вне зависимости от весовой категории.

И всё же есть в спорте такое понятие, как пик карьеры – его Фёдор Емельяненко прошёл, к сожалению, задолго до первого ухода на пенсию – в 2012 году. При этом Последний Император даже в свои 40 с небольшим способен проходить полноценные тренировочные лагеря, разбивать, бросать через бедро и отправлять в нокаут вчерашних чемпионов. Это означает, что смысл продолжать есть, и нам всем стоит поблагодарить Фёдора Емельяненко за то, что он решил дать возможность увидеть ещё парочку своих выступлений. Это точно будет весело, как и всегда.