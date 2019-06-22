Команда Макгрегора бьётся, пока Конор продолжает бессрочный отпуск

Bellator 223

Когда: 22 июня

Где: SSE Arena — «Уэмбли», Лондон, Великобритания

Гегард Мусаси — Рафаэль Ловато. Титульный бой в среднем весе

Ветеран ММА Гегард Мусаси возвращается в клетку ради второй защиты титула. После чемпионской победы над Рафаэлем Карвалью и технического нокаута Рори МакДональда голландец армянского происхождения выдал грустный диалог о денежной мотивации и отсутствии любви к спортивной составляющей процесса:

«Я дерусь из-за денег, а не выхожу в клетку из-за любви к спорту. Я не сумасшедший! Моя мотивация заключается в том, что если я побеждаю, моя зарплата растёт. Вот и вся мотивация — это моя работа.

И чем лучше ты её делаешь, тем больше ты зарабатываешь. Это то же самое, что профессия юриста или врача. Хочу быть лучшим, чтобы зарабатывать больше. Это то, что заставляет меня продолжать. Бои — это не моя жизнь", — признался чемпион. Постарается вернуть прежний пыл Гегарду не знающий поражений обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Рафаэль Ловато (9-0), с которым Мусаси ранее не смог подраться из-за травмы спины. Несмотря на идеальный рекорд и серию из пяти триумфов во всех пяти боях под эгидой Bellator, у претендента не было соперника и наполовину столь мастеровитого, как Мусаси.



Оттого и интересен этот, казалось бы, обделённый интригой бой в столь жаркое на громкие «апсеты» лето.

Пол Дейли — Эрик Сильва

В ко-мэйн ивенте вечера боёв в столице Англии имеющий серию из двух поражений от Джона Фитча и Майкла Пейджа старожил смешанных единоборств Пол Дейли выйдет в клетку против чуть менее опытного бразильца Эрика Силвы, также уступившего в последнем противостоянии украинцу Ярославу Амосову.



Однако, несмотря на не впечатляющие последние результаты, атлеты, на двоих имеющие 90 поединков, обязательно покажут конкурентный и захватывающий бой. Который станет не просто столкновением знатоков своего дела, но и очередной принципиальной дуэлью представителя кикбоксинга и растатуированного мастера бразильского джиу-джитсу.

Джеймс Галлахер — Джеремия Лабиано

Нельзя обойти стороной и дерзкого ирландца, товарища Конора Макгрегора Джеймса Галлахера. Как уж тут не помечтать о лаврах именитого партнера по залу? Ворвавшийся в промоушен летней молнией юноша уже успел навести шороху в мире ММА и теперь продолжает свое нелёгкое восхождение.

«Это то, для чего я родился. Так почему я должен чувствовать себя некомфортно здесь? Я люблю драться и стремлюсь к самым вершинам этого спорта.



Когда мне было пятнадцать лет, я решил, что хочу посвятить себя боям. Я учился в школе, но ненавидел её всей душой. Я просто не мог больше там учиться и хотел тренироваться. Тогда я бросил школу и сказал родителям, что в ММА, в отличие от учебы, я могу достичь успеха. Ни один ирландец на тот момент не бился в UFC, и я стал работать над этим», — грезил мечтой спортсмен.



Однако стоит спуститься с небес на землю: в поединке с крайне непростым Джеремией Лабиано, которому эпатажный Галлахер не подал руку, ирландскому проспекту кровь из носа необходимо реабилитироваться за первое поражение в карьере (Джеймс досрочно уступил Рикки Бандехасу, за что был в клочья разорван болельщиками).

Что интересно, на турнире в Лондоне подерётся ещё один партнер по залу Макгрегора Чарли Уорд. Вот только сам Конор своих партнёров поддержать не сумеет. Его в этот уик-энд ждут в Тампе – об этом чуть позже.

UFC Fight Night 154

Когда: 22 июня (23-е по Москве)

Где: Гринвиль, штат Южная Каролина, США

Ренато «Мойкано» Карнейро— Чон Чхан Сон

В главном событии очередного турнира UFC встретятся два проигравших свои последние бои полулегковеса. Ренато «Мойкано» Карнейро, уступивший Жозе Алду, попробует вернуться на победную тропу в противостоянии с Корейским Зомби Чон Чхан Соном. Которому, к слову, также необходим успех в Южной Каролине: после умопомрачительного нокаута локтем от Яира Родригеса кореец постарается реабилитироваться за досадный проигрыш и, также как и бразилец, заявить о себе в претендентской гонке.

В основном карде турнира в Гринвиле также подерутся Брайан Барберена и Ренди Браун, Андреа Ли померится силами с Монтаной де ла Росой, тогда как Алессио ди Чирико разделит восьмиугольник с Кевином Холландом.



Стоит отметить, что прямо перед взвешиванием по и без того не самому яркому на имена турниру был нанесен жёсткий удар: вечер боёв лишился соглавного события. Джон Линекер рассек бровь на тренировке – поединок с Робом Фонтом пришлось отметить.

Bare Knuckle FC 6

Когда: 22 июня (23-е по Москве)

Где: Тампа, штат Флорида, США

Пол Малиньяджи – Артём Лобов

«Когда я его нокаутирую, то обязательно плюну в него. Хотя нет… Я, вероятно, достану свой член и помочусь ему в рот!" – в этой фразе Поли весь лоск раскрутившегося боя.

Начавшаяся вражда клана Конора Макгрегора и Малиньяджи еще летом 2017 года из-за опубликованных ирландцем фотографий спарринга с американцем итальянского происхождения достигла своего апогея. Гнев Поли настиг не Печально Известного, а его друга и спарринг-партнера, подавшегося в кулачные бои Артёма Лобова.

Друг Макгрегора подерётся с его врагом, уровень оскорблений зашкаливает Самый долгожданный кулачный поединок в истории этого молодого спорта пройдёт в эти выходные. Возможно, и сам Конор его посетит.

Продвигать поединок даже не требовалось: достаточно было на камерах свести атлетов лицом к лицу, как начиналось омерзительное, грязное зрелище с трештоком, от которого (возможно) покраснел бы сам Колби Ковингтон.

«Ни о чем не жалею, потому что черта была пересечена много лет тому назад. Вы не имеете право меня осуждать меня за мой плевок, потому что всё было в пределах правил. Они превысили рамки дозволенного два года назад. Так что, когда ты пересекаешь черту, то больше не можешь нарисовать другую. Да будь даже мать Лобова на той пресс-конференции, я бы и на неё плюнул. Нет причин, чтобы о чем-то здесь сожалеть. Я наоборот пристыжен, что у меня не вышло сделать больше!» – заявил Малиньяджи.



«Вы знаете, многие боксёры после пропущённых ударов рано или поздно получают сотрясения и это сказывается на их мозгах. К сожалению, это и случилось с Поли. Это заметно по его поведению. Он наивен, если считает, что наш бой будет лёгким заработком для него. Да, мы получим неплохие деньги, и после того как я сделаю пару дырок в его голове, мы уедем домой счастливыми», — летит Поли вслед.



Как мог усердствовал Малиньяджи и вне словесных перепалок. Он и давал пощечину Русскому Молоту…

И плевался…

Во время же процедуры взвешивания бойцы включили режим «джентльменов». Однако тогда ко всеобщему трешу подключились уже команды спортсменов: кто-то из партнёров Поли попытался вырвать из рук Артёма ирландский флаг, после чего накалившийся конфликт удалось погасить…



Но только на сутки. Чтобы уже на ринге дать костяшкам кулаков превратить лица ненавидящих друг друга соперников в кровавое месиво.