У Николая Валуева опухоль мозга. Чемпион борется, как может

45-летний депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев, кажется, серьёзно болен. Политик и бывший профессиональный спортсмен признался в этом в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Мне залезали в голову, — шокирует Валуев. — Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему — значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой.



Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца убрать опухоль, потому что там очень важные сосуды головного мозга. Он принял верное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию».

Сложно сказать, о каком именно диагнозе идёт речь, однако слово «смертельное» в интервью Николая наводит на грустные мысли. Пожалуй, любое повреждение внутри головы можно считать опасным для жизни. А если вспомнить, чем Валуев занимался до того, как занял думское кресло, невольно начинаешь привязывать бокс к нынешним проблемам экс-чемпиона со здоровьем.

В последнем поединке на профессиональном ринге Валуев встретился с британцем Дэвидом Хэем, маленьким, но очень быстрым и техничным для супертяжёлого веса претендентом на пояс. 191-сантиметровый контендер смотрелся предпочтительнее чемпиона ростом в 213 сантиметров. Валуев старался быть подвижнее обычного, путать соперника и поставить его в неловкое положение. К сожалению, Хэй оказался слишком ловким и разнообразным. Дэвид сполна воспользовался природными преимуществами и забрал победу решением большинства судей, попутно нанеся российскому боксёру ряд тяжёлых ударов.

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В тот вечер, 7 ноября 2009 года Валуев утратил звание чемпиона мира по версии WBA. Его он завоёвывал дважды и оба раза во встречах с Джоном Руизом. Во время второго чемпионского захода по линии WBA Николай провёл одну удачную защиту, победив в странном бою 46-летнюю легенду ринга Эвандера Холифилда. Следующий выход на ринг для самого колоритного боксёра в российской истории стал последним.

Повесив перчатки на гвоздь в 36 лет, Валуев так и не смог стать частью суперпоединка против Владимира Кличко. Попыток вернуть титул боксёр тоже не делал. Зато нашёл себя профессиональный атлет в политике. В 2011 году Валуев стал депутатом Госдумы, а с 2016-го бывший чемпион по боксу занимает должность первого заместителя Председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды. Сегодня Николаю Сергеевичу 45 лет и нужно ему пожелать, чтобы в таком прекрасном возрасте болезни не мешали и тем более не угрожали его жизни, а отступили как можно скорее.