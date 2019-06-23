Наказал за гнилой базар. Лобов поквитался с Малиньяджи на кулаках

Поли вылил на Артёма много грязи до боя, а по его ходу не показал ничего. Русский Молот победил решением судей и навсегда заткнул врага.

Артём Лобов поднял настроение большей части болельщиков боевого спорта в этот уик-энд. Боец, рождённый в России, но давно проживающий в Ирландии, одержал, пожалуй, главную победу в своей карьере. 22 июня, на очередном турнире новой организации Bare Knuckle Fighting Championship, устраивающей бои на открытых кулаках, Лобов наконец встретился в круглом ринге с Поли Малиньяджи. Поведение последнего по ходу раскрутки боя буквально ставило в неловкое положение, стоило за ним понаблюдать.

Пощёчина разозлила Лобова. Друг Конора устроил кровавое шоу на голых кулаках Соперник Артёма плевался собственными зубами. Этот уик-энд подарил нам захватывающие зрелища.

Бывший боксёр позволял себе отвратительные выходки и высказывания. Малиньяджи отвесил Лобову пощёчину на их первом фейс ту фейсе, ещё до апрельского дебюта Артёма в кулачных боях. При следующей встрече Поли додумался плюнуть в соперника, показав тем самым, что готов бесконечно пробивать дно, раскручивая своё возвращение в спорт. И продолжил пробивать. На предбоевой пресс-конференции Малиньяджи говорил, например, такое:

«Будь на пресс-конференции мать Лобова, я бы плюнул и в неё. Мне не о чем жалеть. Единственное, что меня расстраивает, — что я не смог сделать больше».

Задолго до поединка казалось, что Малиньяджи должен обладать преимуществом перед Лобовым в мастерстве, но уступать в опыте выступлений в столь специфическом боевом жанре. Молот, напомним, уже дрался на голых кулаках. А ещё у Лобова три десятка поединков в четырёхунцевых перчатках.

По бою с самого начала казалось, что тем болтуном и гадким типом на пресс-конференциях был Лобов, а не Малиньяджи. Именно Артём шёл вперёд и пытался устроить драку. Поли, в основном, пятился, защищался, зажимался к канатам. Было видно, что бывший боксёр чувствует себя в новой обстановке не особо комфортно. Наверняка дали о себе знать возраст и простой. Экс-чемпиону мира 38, а выступал он последний раз более двух лет назад.

Друг Макгрегора подерётся с его врагом, уровень оскорблений зашкаливает Самый долгожданный кулачный поединок в истории этого молодого спорта пройдёт в эти выходные. Возможно, и сам Конор его посетит.

Малиньяджи, кажется, пожалел о решении пойти на эту авантюру. Да ещё и в связке с таким отчаянным парнем, как Артём Лобов. Причём, если духовитость Русского Молота можно было предугадать до боя, то его преимущество в точности попаданий — скорее, стало сюрпризом.

Можно теперь с уверенностью сказать, что конфликт Малиньяджи с командой Макгрегора исчерпан. Ведь Поли, который два года пытается «наболтать» на бой с Конором, не смог одолеть даже его скромного по статусу в бойцовском мире друга. Напомним, из ММА Артём Лобов уходил с отрицательным рекордом — 15 поражений при 13 победах.

После пяти раундов по две минуты (таков формат главного боя вечера согласно регламенту BKFC) Лобов и Малиньяджи, казалось, были не в обиде друг на друга. Они даже обнялись, что выглядело немного дико после всего сказанного и сделанного ранее. Однако в команде Артёма давно знают: любые, даже самые гадкие слова о маме, религии, стране, сказанные до боя, — это просто бизнес.