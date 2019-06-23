Тяжеловес упал с одного тычка за 9 секунд. Самый курьёзный нокаут выходных

22 июня (23 по Москве) в Гринвиле (Южная Каролина, США) прошёл довольно средний по составу участников турнир UFC FIGHT NIGHT 154. Кард возглавили полулегковесы из топ-15 рейтинга Ренато «Мойкано» Карнейро (№5 до турнира) и Чон Сон Юнг (№12 до турнира). Он же — Корейский Зомби.

Весьма посредственное главное событие и кард соответствующий. Однако даже в столь невзрачном турнире хватило интересных событий. Самым любопытным, пожалуй, стал нокаут в исполнении бойца из Суринама со сложной фамилией и идеальным рекордом (8 побед, 0 поражений) Жаирзиньо Розенстрюка. Уже на девятой секунде его боя с Алленом Краудером из США (10-4, 1 NC) судья вмешался, определив досрочную победу Розенстрюка.

Суринамец при первом же сближении воткнул (посмотрите видео — иначе не скажешь) джеб в подбородок соперника, который добавил удару силы своим встречным движением. Дальше произошло быстрое добивание и остановка. Хотя на повторе видно, что судья мог бы сигнализировать об остановке поединка мгновением раньше: Краудер валился на пол уже в бессознательном состоянии. Фактически Розенстрюк одержал свою победу одной левой.

Этот успех стал вторым для суринамского супертяжа в UFC. Ранее Жаирзиньо одолел странного бразильца Жуниора Альбини. Как и в этот раз, Розенстрюк сделал это досрочно, но не так быстро — лишь во втором раунде. Надо также добавить, что 9-секундная победа Розенстрюка над Краудером — не рекорд. Он принадлежит Дону Фраю, который в 1996 году нокаутировал Томаса Рамиреса за 8 секунд.

Стоит упомянуть, что главное событие UFC FIGHT NIGHT 154 также не подкачало. И это несмотря на то что и Чан Сон Юнг, и Ренато Карнейро — не самые очевидные люди на роль хедлайнеров даже небольших турниров. Оба подошли к субботнему поединку после поражений. Мойкано проиграл соотечественнику — легендарному Жозе Алду.

Корейский Зомби вообще умудрился попасть в историю со своим недавним провалом. Кореец улетел в нокаут на последней секунде пятираундового боя, в котором он вёл на записках судей. Автором уникального удара стал Яир Родригес. К слову, нокаут получился настолько запоминающимся не только потому, что произошёл за мгновение до финального гонга. Боец по прозвищу Пантера исполнил невероятный удар локтем, который вы бы и придумать не смогли, если бы не увидели своими глазами.

В этот раз Корейский Зомби не стал откладывать развязку на последние секунды боя, а разобрался со всем в течение одной минуты (а если точнее — 58 секунд). И что самое приятное для него — теперь удалось выиграть. Всё началось с отличной контратаки корейца: он уклонился от джеба Мойкано, выбросил через его левую руку свой правый оверхенд точно в челюсть, а потом добавил уже падающему бразильцу левый боковой в район правого уха.

Дальше было длительное добивание в партере, фулл-маунт (позиция сверху на земле), контроль со спины, попытка задушить и в конце — серия ударов по голове, вынудившая рефери в октагоне остановить бой. Вот так эффектно Чан Сон Юнг вернулся к победам, а Ренато Мойкано, кажется, рухнул на дно топ-10 рейтинга полулёгкого веса UFC.