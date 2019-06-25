Кличко едва не сгорел с семьёй на роскошной яхте. Его спасла береговая охрана

Бывший чемпион мира успел вызвать спасателей, когда понял, что не в состоянии потушить судно, сутки аренды которого стоят € 7 тыс.

Прошедшей ночью в Мальорке чуть не случилась трагедия с одним из главных боксёров 2000-х Владимиром Кличко. Бывший чемпион по боксу в супертяжёлом весе отдыхал с семьёй на шикарной яхте (по данным The Sun, стоимость её аренды € 7 тыс. за сутки) неподалёку от берегов одного из самых известных курортов Испании. Однако провести время спокойно легенде бокса по прозвищу Доктор Стальной Кулак не удалось.

Около 1:30 ночи по местному времени яхта с Кличко на борту отправила на берег сигнал с просьбой о помощи. В машинном отделении судна начался пожар, который ни экс-боксёр, ни кто либо другой из присутствующих на яхте своими силами потушить были не в состоянии. Береговая охрана, к счастью, быстро прибыла на место и справилась с пламенем. Семья Кличко-младшего была спасена. Никто из переживших эту неприятную ночь не пострадал. Об этом в своём «твиттере» сообщил сам бывший боксёр.

Братское сердце. Кличко и другие семьи, поработившие бокс в разное время Великие украинцы — не единственные братья, которым удалось на пару стать звёздами боевого спорта. Правда, хватает и менее удачных примеров.

«Будьте осторожны со своими желаниями! Судьба услышала меня, когда я пожелал немного адреналина. Наше путешествие на яхте в воскресенье ночью завершилось пожаром. В итоге семью и друзей пришлось эвакуировать береговой охране и спасателям. Не волнуйтесь, с нами всё в порядке».

Позже в общении со СМИ Владимир высказал слова благодарности местным спасателям и береговой службе охраны. Судя по всему, сработали они и правда чётко, ведь в Германию Кличко всё же отправился.

«Спасибо пожарной части Мальорки и нашей команде на борту. Каждый из них сделал всё возможное, чтобы взять ситуацию под контроль как можно скорее».

Чуть подробнее Кличко описал ситуацию в «Инстаграме». В новом посте снова говорится о желании получить лишнего адреналина, которое, судя по всему, и вынудило Владимира отправиться в опасное путешествие ночью.

«Если вам интересно, что случилось с моей семьёй и друзьями на чартерной лодке из Ибицы до Мальорки рано утром в понедельник, позвольте начну с главного: у нас всё хорошо!

Мы попали в неспокойное течение, и в этот момент внезапно обнаружили возгорание. Тогда мы находились примерно в семи морских милях от береговой линии. Береговая охрана и пожарно-спасательная служба Мальорки, спасибо всем вам! Будьте осторожны со своими желаниями. Слишком буквально судьба восприняла моё желание — получить немного адреналина в выходные дни".

Владимир Кличко не выходил на ринг с весны 2017 года, когда в блестящем по зрелищности чемпионском поединке был нокаутирован Энтони Джошуа. В тот вечер он утратил возможность вернуть во владение пояса WBA и IBF. Всего же младший из братьев Кличко обладал тремя из четырёх основных титулов в супертяжёлом весе (помимо вышеуказанных, Владимир был чемпионом и по версии WBO) и все три ремня он одновременно утратил в 2015-м, когда проиграл Тайсону Фьюри.

За свою профессиональную карьеру украинец провёл 69 поединков, в 64 из них он выиграл (54 раза нокаутом) и в пяти проиграл.

Звёзды бокса, которых били любители из России. Часть вторая Один наш соотечественник по два раза побеждал братьев Кличко.

В начале этого года активно ходили слухи о возможном возвращении 43-летнего украинца на ринг. Сообщалось, что в нём крайне заинтересованы боссы DAZN и даже готовы были предоставить Кличко-младшему реванш с Джошуа. Однако договориться с Владимиром, судя по всему, промоутерам не удалось.